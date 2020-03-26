Смартфоны редко рассматривают как серьезную игровую платформу. Технические (мощность) и эргономические (отсутствие кнопок и удобного контроля) особенности не позволяли в полной мере развиваться индустрии. Со временем разработчики начали искать альтернативные решения этим проблемам и делать упор на “легкость” доступа. Это удобно, такие игры не занимают много времени и смартфон точно есть у каждого второго. Из-за этого впоследствии мобильный гейминг превратился в довольно спорное развлечение, во многом из-за сомнительных практик самих разработчиков. Например, из-за пейволлов (платный доступ за контент по принципу “заплатите, чтобы продолжить играть”) и лутбоксов (предмет в игре, который дает игроку разные случайные виртуальные предметы) появились и стали популярными именно из-за мобильного рынка. Уже сейчас такие практики признали нечестными по отношению к потребителю и рассматривают в суде под пунктом “азартные игры”. С одной стороны, это навесило на индустрию много негативных ярлыков, с другой – дало сумасшедший старт ее развитию. Крупные игроки признали мобильный рынок полноценным и началась массовая разработка новых игр для смартфонов. Выбрали для вас шесть необычных игр с интересными механиками, без надоедливых пейволлов и лутбоксов.

Device 6

Device 6 основана на тексте. Игра построена на чтении и пазлах. Придется полагаться на свое внимание: разгадка каждого пазла скрывается в звуках (играть без звука нельзя!), картинках и текстах. Вы берете на себя роль Анны, которая просыпается в неизвестном замке и старается всеми силами из него выбраться. Отдельно хочется отметить упор на визуальную эстетику игры, которая вдохновлена классическими детективами и шпионскими историями. По факту игра скорее напоминает захватывающую интерактивную книгу, которая выводит восприятие произведения на совершенно другой уровень.

Ссылка на Apple Store.

A Dark Room

Dark Room также берет за основу текст, но делает это буквально. Здесь нет никаких визуальных элементов, кроме блоков текста. Она напоминает одни из самых первых текстовых игр в жанре Interactive fiction. Более того минимализм коснулся не только технической части игры, но и нарративной. В тексте нет классической экспозиции, вся история развивается за счет элементов окружающей среды. Это создает ощущение загадочности и мистики. В процессе игры появляется неприятное ощущение, что вот-вот все пойдет не так. Вот вы собираете в лесу древесину, выбираетесь на охоту, разжигаете костер, строите свое первое жилище, как вдруг к вам врывается незнакомец. И все это происходит в полной тишине, внутри вашей головы. Втянуться в A Dark Room тяжело и ей нужно дать время.

Ссылка на Apple Store.

Ссылка на Google Play.

This is the Police/ This is the Police 2

Главный герой игры Джек Бойд, ему под 60, от него ушла жена и он порядком подустал от тягот жизни. Он работает шефом полиции городка Фрибург и узнает, что до увольнения остается 180 дней. За эти полгода он должен заработать себе на пенсию $500 000. Так This is the Police вводит вас в курс дела. Игровой цикл построен на решении процедурно (случайно) генерируемых событий в городе. Фактически вы занимаетесь менеджментом полицейского участка и именно от ваших событий зависит дальнейшая судьба Джека. Вторая часть является прямым сюжетным продолжением первой. С технической точки зрения, игровой процесс остался неизменным, за исключением появления тактических пошаговых сражений.

Ссылки на Apple Store: первая часть, вторая часть.

Ссылки на Google Play: первая часть, вторая часть.

Papers, Please

Какая настоящая работа кажется достаточно интересной, чтобы воплотить ее в видеоигре? Лукас Поуп считает, что это сотрудник пограничного контроля миграционной службы. Задача игрока – проверять документы и разрешать, либо запрещать пересечение границы. Вы сверяете паспорта с базой данных, проверяете людей по фотографиям. Чем дальше заходит игра, тем сложнее становится документация. Люди могут проносить контрабанду, опасное оружие и подделывать документы. За каждое правильное решение ваш персонаж будет зарабатывать деньги, которые сможет потратить на себя и свою семью, за каждое неправильное положен штраф. По эстетике видно, что автор вдохновлялся эстетикой эпохи холодной войны. Хотя Лукас неоднократно отмечал, что намеренно избегал сравнений с СССР и не хотел описывать реальную историю. Поэтому события и происходят на границе великой страны Арстотцки.

Ссылка на Apple Store.

Sky: Children of the Light

Авторы Sky: Children of the Light – компания thatgamecompany, авторы нашумевшей Journey (премия “Грэмми” за лучшее музыкальное сопровождение, пять статуэток Британской академии кино и телевизионных искусств, шесть наград GDC и т.д.). Sky вышла спустя семь лет после Journey эксклюзивом на iOS. Нет ничего удивительного, что на авторов обрушилось невероятное давление. Но игра довольно быстро стала популярной и получила всеобщее признание. В 2019 году ее объявили лучшей на App Store. Как и Journey, Sky - медитативная и успокаивающая игра. Ваша задача довольно эфемерна – “вернуть звезды домой”. Вы, будучи духом света можете скользить и парить в пространстве, попутно решая головоломки и задачи. Игра доступна только на iOS, но уже сейчас есть возможность выполнить пререгистрацию на Google Play, а это значит, что в скором времени она будет доступна и на Android.

Ссылка на Apple Store.

Gwent: The Witcher Card Game

“Ведьмак” довольно неожиданно стал новой главой фентезийной вселенной, вслед за “Игрой Престолов”. Первый (и самый сильный) толчок популярности дала сверхуспешная видеоигра “Ведьмак 3: Дикая Охота”, и кульминацией развития вселенной стал сериал от Netflix. Внутри книг и игр про "Ведьмака" упоминалась необычная карточная игра “Гвинт”. В третьей части она фигурировала исключительно как дополнительная и необязательная мини-игра. Но команда CD Projekt RED пошла дальше и сделала на ее основе полноценную игру, немного усложнив механику. Игра коллекционная, поэтому в процессе вам нужно будет пополнять колоду новыми картами. Всего в игре участвует пять фракций, каждая из которых отличается своими уникальными картами и способностями. В игре можно соревноваться как с компьютером (открывая новые карты), так и с живыми игроками.

Ссылка на Apple Store.

Ссылка на Google Play.