Смартфоны редко рассматривают как серьезную игровую платформу. Технические (мощность) и эргономические (отсутствие кнопок и удобного контроля) особенности не позволяли в полной мере развиваться индустрии. Со временем разработчики начали искать альтернативные решения этим проблемам и делать упор на “легкость” доступа. Это удобно, такие игры не занимают много времени и смартфон точно есть у каждого второго. Из-за этого впоследствии мобильный гейминг превратился в довольно спорное развлечение, во многом из-за сомнительных практик самих разработчиков. Например, из-за пейволлов (платный доступ за контент по принципу “заплатите, чтобы продолжить играть”) и лутбоксов (предмет в игре, который дает игроку разные случайные виртуальные предметы) появились и стали популярными именно из-за мобильного рынка. Уже сейчас такие практики признали нечестными по отношению к потребителю и рассматривают в суде под пунктом “азартные игры”. С одной стороны, это навесило на индустрию много негативных ярлыков, с другой – дало сумасшедший старт ее развитию. Крупные игроки признали мобильный рынок полноценным и началась массовая разработка новых игр для смартфонов. Выбрали для вас шесть необычных игр с интересными механиками, без надоедливых пейволлов и лутбоксов.

Device 6 основана на тексте. Игра построена на чтении и пазлах. Придется полагаться на свое внимание: разгадка каждого пазла скрывается в звуках (играть без звука нельзя!), картинках и текстах. Вы берете на себя роль Анны, которая просыпается в неизвестном замке и старается всеми силами из него выбраться. Отдельно хочется отметить упор на визуальную эстетику игры, которая вдохновлена классическими детективами и шпионскими историями. По факту игра скорее напоминает захватывающую интерактивную книгу, которая выводит восприятие произведения на совершенно другой уровень.

Dark Room также берет за основу текст, но делает это буквально. Здесь нет никаких визуальных элементов, кроме блоков текста. Она напоминает одни из самых первых текстовых игр в жанре Interactive fiction. Более того минимализм коснулся не только технической части игры, но и нарративной. В тексте нет классической экспозиции, вся история развивается за счет элементов окружающей среды. Это создает ощущение загадочности и мистики. В процессе игры появляется неприятное ощущение, что вот-вот все пойдет не так. Вот вы собираете в лесу древесину, выбираетесь на охоту, разжигаете костер, строите свое первое жилище, как вдруг к вам врывается незнакомец. И все это происходит в полной тишине, внутри вашей головы. Втянуться в A Dark Room тяжело и ей нужно дать время.

This is the Police/ This is the Police 2