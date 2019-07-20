5 волонтерских программ для сохранения экологии

Для того чтобы помочь планете достаточно следовать нескольким простым правилам (о них мы, кстати, писали здесь). Но если хочется моментальных результатов, на которые можно показать и пальцем и сказать – "это сделал я", можно записаться волонтером. В данном случае речь идет именно об экологических инициативах в разных частях света..

Восстановление природно-архитектурного комплекса на острове Валаам

Уникальная инициатива позволит стать участником восстановления исторического региона – острова Валаам. Остров Валаам расположен в Ладожском озере на севере России. Здесь же стоит памятник традиционной русской архитектуры - Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. В 2006 году здесь началась волонтерская программа по восстановлению экологии.. Сюда входит целый перечень сельскохозяйственных работ, восстановление древних обителей и возрождение духовной жизни острова. Ежегодно работники организаторы программы получают порядка 2000 заявок, их можно подать до 15 октября. Стоит понимать, что волонтерам необходимо будет соблюдать несколько строгих церковных традиций, например мужчинам запрещено оголять торс, а женщинам даже плечи. Участникам программы предоставляется бесплатная переправа по Ладоге от Приозерска до Валаама и обратно на монастырском корабле, трехразовое питание, проживание в общежитии монастыря, экскурсии. Единственные затраты на поездку от Санкт-Петербурга до Приозерска, стоимость - 700 рублей в одну сторону.

Прочитать об истории храма и инициативе можно по ссылке здесь.

Помощник по выращиванию кораллов в Камбодже

Исчезновение коралловых рифов – одна из самых страшных экологических катастроф 21-го века. Сейчас по всей планете появились программы по их сохранению. Одна из них – Save Cambodian Marine Life. В рамках волонтерской деятельности будет необходимо погружаться под воду, собирать сломанные фрагменты кораллов, восстанавливать кораллы с целью внедрить их обратно в риф. Также волонтеры обладают уникальной возможность поучаствовать в исследовании морских коньков и добавить информацию в международную базу данных. Стоимость участия в одной неделе - 352$.

Побродбнее о программе можно узнать на сайте программы.

Восстановление и пересадка мангровых деревьев в Филиппинах

MCP (Marine Conservation Philippines) – некоммерческая организация расположенная на Висайских островах. Сотрудники занимаются морскими исследованиями, агитацией местных жителей и различными инициативами по сохранению экологии региона. Одна из самых действенных – реабилитация мангровых лесов. Но волонтеры занимаются не только высадкой деревьев, но и налаживанием коммуникации с местным жителями. У организации есть множество различных программ начиная от 260$ и заканчивая несколькими тысячами долларов.

Зарегистрировать форму и получить дополнительную информацию о волонтерстве в MCP можно здесь.

Поддержка эко-ферм в Колумбии

Данная программа позволит участникам пожить на эко-ферме. Волонтеры будут помогать со строительством йога-деревни - вас обучат органическому сельскому хозяйству, готовке и даже строительству. По желанию можно будет обучать местных жителей английскому языку с целью усилить культурный обмен. Также организаторы программы проводят ежедневные уроки йоги. Стоимость начинается с 64$.

Получить всю дополнительную информацию об эко-ферме можно на сайте Volunteer World.

Поддержка устойчивой агрокультуры в Непале

Агрокультура обеспечивает работой 68% населения Непала. При этом многие местные фермеры с трудом получают прибыль и зачастую не могут обеспечить достаточный запас еды для своих деревень. Волонтеры будут помогать небольшим местным фермерским хозяйствам. Волонтеров подселяют к семьям, чтобы они могли помогать работе в поле, учились традиционным Непальским сельскохозяйственным техникам и внедряли новые методы и возможности для торговли. Цены начинаются от 250$, в среднем каждый месяц к программе присоединяется от 30 до 60 человек.

Присоединиться к программе можно по ссылке здесь.