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5 полезных сайтов о культуре, дизайне и прочем

Стиль Жизни | Лента

5 полезных сайтов о культуре, дизайне и прочем

Текст: Илья Юн


Если вам кажется, что в интернете уже ничего нового – ущипните себя. А если не хочется, то пройдитесь по пяти сайтам ниже, они точно должны удивить.

Monoskop

Авторы сайта называют его wiki для искусств, медиа и гуманитарных наук. Здесь можно найти копии журналов, книг, ссылки на различные копии проектов по музыке, звуку, литературе и другом. Несмотря на хаотичность сайта и разброс тем, вряд ли существует более полезный архив для собственного культурного развития.

Libgen

Libgen – это так называемая “теневая библиотека”. Сайт работает как большой текстовый файлообменик. Здесь хранятся книги, статьи и прочее. Искать их можно, например по ISBN номеру. Большой плюс – наличие русскоязычных файлов. Несмотря на “пиратский” статус, нажива не цель авторов. Их интересует продвижение идеи бесплатного доступа к научным знаниям.

Ornamika

Независимый проект на стыке культуры и технологий. Ребята из Ornamika собирают, реконструируют и интерпретируют орнаменты и узоры со всего мира. Их можно получить в векторах. Причем орнаменты существуют как исторические, так и современные на основе аутентичных. Сайт работает на коммерческой основе – можно заказать разработку уникального дизайна, либо заказать полную рекнострукцию исторического материала. Также можно подписаться на рассылку сайта и получать в векторе один бесплатный узор месяца.

5 полезных сайтов о культуре, дизайне и прочем (фото 1)

Soulseek

Souseek – это не совсем сайт, а открытый файлообменник по принципу P2P. Его особенность – огромная пользовательская база. Исторически сложилось, что Soulseek преимущественно пользуются музыкальные фанаты. Демо, микстейпы, андерграундные записи, бутлеги, DJ-сэты – это основа музыкальной базы сайта. Здесь можно найти неочевидные музыкальные релизы, но иногда попадаются и крупные.

Are.na

Комбинация Pinterest, Tumblr и Notion в одном. Здесь можно создавать собственные мудборды и обмениваться любым типом медиа: фотографии, видео, GIF, аудио и т.д. Существует три типа “каналов” – открытые, закрытые и публичные. Открытые работают как курированная страница одним или несколькими людьми. Закрытые нужны для работы внутри специфичной группы людей. Публичные больше похожи на reddit, куда все желающие публикуют контент.

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