5 подкастов про города, урбанистику и архитектуру

Не так давно мы публиковали нашу подборку книг про городскую среду и планирование. Но есть и те, кому удобнее новые форматы, например подкасты. Мы собрали несколько любимых подкастов о городах, урбанистике и архитектуре.

1 Город от ума Язык: русский

Ведущие подкаста – Оксана Чиж, журналист Русской службы BBC и Алексей Новиков, президент компании Habidatum. Несмотря на то, что подкасту уже семь лет (программа длилась два года), в нём обсуждаются самые актуальные вопросы. Например, в выпуске “Городская демократия: кого и зачем выбирают жители мегаполисов” речь идет о важности локальных выборов, их последствиях и значении для города.

2 Жить в мегаполисе Язык: русский

Это совместный проект сайта “Лайфхакер” и группы компаний ПИК. Речь пойдет о том, что такое современный мегаполис, как в нем живут, работают и отдыхают люди. Всего для прослушивания доступно 11 выпусков, каждый из которых длится приблизительно полчаса. Ведущая подкаста Ирина Рогава в каждом выпуске приглашает гостя из сферы урбанистики. Так в пилотном эпизоде гостями стали Аркадий Гершман, автор блога “Город для людей” и Марко Михич-Ефтич, директор департамента системных трансформаций ПИК.

3 Архитекторы.рф Язык: русский

Архитекторы.рф – это бесплатная образовательная программа, в рамках которой и был запущен этот одноименный подкаст. По формату он больше похож на серию лекций, которые выходят по несколько раз в месяц. Для разбора тем приглашаются архитекторы, авторы нормативных документов, преподаватели, социологи и многие другие специалисты. Темы могут разниться – от ландшафтного озеленения до планировки транспорта в проектировании городской среды.

4 About Buildings + Cities Язык: английский

Один из самых популярных англоязычных подкастов об урбанистике и архитектуре. Авторы Люк Джонс и Джордж Джинджелл касаются не только строго урбанистических вопросов. Например, авторы предлагают серию подкастов про жизнь и работу архитектора Захи Хадид или трехсерийный подкаст о творчестве режиссера Андрея Тарковского и его влиянии на архитектуру.

5 Invisible City Язык: английский

Если подкасты традиционно ведут любители, приглашая экспертов, то в случае с Invisible City всё немного иначе. Автор подкаста – Дженнифер Кисмаат, пять лет она работала главным планировщиком Торонто (с 2012 по 2017 год). В подкасте Дженнифер раскрывает своё видение городов будущего, а также делится инсайтами и уникальным опытом.