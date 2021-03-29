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5 мифов об эко-трендах

Стиль Жизни | Лента

5 мифов об эко-трендах

Текст: Диана Рустамбекова


Мы все - кто-то в большей степени, кто-то в меньшей - беспокоимся об экологии. Одни принимают какие-то действия, другие лишь сочувственно кивают. Жителям мегаполисов проблема представляется довольно абстрактной. Покупка сумки-авоськи для походов в магазин превращается в акт помощи планете. При этом культ “пакетов с пакетами” никуда не делся, а перепотребление набирает обороты - растут возможности и выбор, а с ними - количество будущего мусора. Закрыть свой эко-долг и очистить совесть помогают маркетологи - экологические авто, биоразлагающиеся пакеты, натуральные ткани и эко-продукты. Но помогает ли все это экологии на самом деле? Разберем самые популярные мифы об эко-трендах.

Бумажный пакет лучше полиэтиленовых

На самом деле бумажный пакет не лучшая альтернатива - производство бумажных пакетов увеличивает сбросы в водоемы в 50 раз, углеродный след - в 3 раза, а воды затрачивается в 33 раза больше, чем при изготовлении пластикового пакета. Бумажные пакеты хороши, только если они сделаны из переработанной бумаги - первичная древесина пусть и возобновляемый ресурс, но подобное расточительство нелепо. Жизненный цикл бумажного пакета значительно короче срока функционирования полиэтиленового.

5 мифов об эко-трендах (фото 1)
5 мифов об эко-трендах (фото 2)

Биоразлагаемые пакеты безопасны

Биоразлагаемые пакеты должны были стать безопасным для окружающей среды решением, но на практике вреда от них оказалось больше. Такие пакеты не подвергаются утилизации. В состав к полимерам добавили вещества, которые должны были ускорить процесс их распада. Вместо этого распавшиеся в результате реакции частицы микропластика, в качестве пыли попадают в дыхательные пути животных и людей, способствуют загрязнению водоемов фосфатами и нитратами. К тому же, суммарные выбросы парниковых газов от биоразлагаемых пакетов на 80-270% выше, чем от обычных.

Полимерная упаковка - зло

Да, у нее длительный срок деструкции, и в ходе разложения она выделяет вредные вещества. Но она продлевает срок хранения продуктов, что сокращает количество пищевых отходов - треть пищевых продуктов в мире выбрасывается (в год это более 100 килограммов пищевых продуктов на человека). На органические отходы приходится 45% от общего объема мусора. Полимерная упаковка может перерабатываться неоднократно при условии химического ресайклинга, поэтому в полном отказе от нее нет необходимости.

5 мифов об эко-трендах (фото 3)
5 мифов об эко-трендах (фото 4)

Натуральные ткани лучше синтетических

Если говорить о носке, то, вероятнее всего, да. Но когда мы рассматриваем натуральные ткани в разрезе экологии, стоит понимать, что производство хлопка затрачивает огромное количество водных ресурсов - на одну хлопковую футболку уходит в среднем 2700 литров воды. И именно выращивание хлопка послужило причиной высыхания Аральского моря.

Электрокары спасут мир

Электрокары - хороши в сравнении с обычным авто, но они не панацея. Весь урон, создаваемый двигателями внутреннего сгорания, переходит в нагрузку, возлагаемую на ТЭЦ. Парниковый шлейф электрокара с учетом процесса его производства составляет в среднем 150 граммов CO2 на километр пути. При производстве одной новой машины выделяется около 8 тонн CO2. Эквивалентное количество выбросов можно достичь проехав 23 000 миль на автомобиле. К тому же, электрокары оснащены литиево-ионными батареями. Только 5% лития перерабатывается в Европе, остальной объем отправляется на свалки.

Массмаркет-гиганты выпускают коллекции из переработанных материалов, но о нюансах производства особо не говорят. В соотношении с общим объемом производимого товара, это - капля в море. Стоит обращать свое внимание и на процесс изготовления продукта. То, что кажется нам наиболее эко-фрэндли, может доставлять природе куда больший урон за счет потребления энергии при изготовлении. Держать ситуацию на плаву поможет осознанное потребление - стоит отказаться от принципа “больше-лучше”. Важно также проверять информацию, а не слепо верить привлекательным надписям о 100% экологичности. 

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