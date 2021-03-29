5 мифов об эко-трендах

Мы все - кто-то в большей степени, кто-то в меньшей - беспокоимся об экологии. Одни принимают какие-то действия, другие лишь сочувственно кивают. Жителям мегаполисов проблема представляется довольно абстрактной. Покупка сумки-авоськи для походов в магазин превращается в акт помощи планете. При этом культ “пакетов с пакетами” никуда не делся, а перепотребление набирает обороты - растут возможности и выбор, а с ними - количество будущего мусора. Закрыть свой эко-долг и очистить совесть помогают маркетологи - экологические авто, биоразлагающиеся пакеты, натуральные ткани и эко-продукты. Но помогает ли все это экологии на самом деле? Разберем самые популярные мифы об эко-трендах.

Бумажный пакет лучше полиэтиленовых

На самом деле бумажный пакет не лучшая альтернатива - производство бумажных пакетов увеличивает сбросы в водоемы в 50 раз, углеродный след - в 3 раза, а воды затрачивается в 33 раза больше, чем при изготовлении пластикового пакета. Бумажные пакеты хороши, только если они сделаны из переработанной бумаги - первичная древесина пусть и возобновляемый ресурс, но подобное расточительство нелепо. Жизненный цикл бумажного пакета значительно короче срока функционирования полиэтиленового.

Биоразлагаемые пакеты безопасны

Биоразлагаемые пакеты должны были стать безопасным для окружающей среды решением, но на практике вреда от них оказалось больше. Такие пакеты не подвергаются утилизации. В состав к полимерам добавили вещества, которые должны были ускорить процесс их распада. Вместо этого распавшиеся в результате реакции частицы микропластика, в качестве пыли попадают в дыхательные пути животных и людей, способствуют загрязнению водоемов фосфатами и нитратами. К тому же, суммарные выбросы парниковых газов от биоразлагаемых пакетов на 80-270% выше, чем от обычных.

Полимерная упаковка - зло

Да, у нее длительный срок деструкции, и в ходе разложения она выделяет вредные вещества. Но она продлевает срок хранения продуктов, что сокращает количество пищевых отходов - треть пищевых продуктов в мире выбрасывается (в год это более 100 килограммов пищевых продуктов на человека). На органические отходы приходится 45% от общего объема мусора. Полимерная упаковка может перерабатываться неоднократно при условии химического ресайклинга, поэтому в полном отказе от нее нет необходимости.

Натуральные ткани лучше синтетических

Если говорить о носке, то, вероятнее всего, да. Но когда мы рассматриваем натуральные ткани в разрезе экологии, стоит понимать, что производство хлопка затрачивает огромное количество водных ресурсов - на одну хлопковую футболку уходит в среднем 2700 литров воды. И именно выращивание хлопка послужило причиной высыхания Аральского моря.

Электрокары спасут мир

Электрокары - хороши в сравнении с обычным авто, но они не панацея. Весь урон, создаваемый двигателями внутреннего сгорания, переходит в нагрузку, возлагаемую на ТЭЦ. Парниковый шлейф электрокара с учетом процесса его производства составляет в среднем 150 граммов CO2 на километр пути. При производстве одной новой машины выделяется около 8 тонн CO2. Эквивалентное количество выбросов можно достичь проехав 23 000 миль на автомобиле. К тому же, электрокары оснащены литиево-ионными батареями. Только 5% лития перерабатывается в Европе, остальной объем отправляется на свалки.

Массмаркет-гиганты выпускают коллекции из переработанных материалов, но о нюансах производства особо не говорят. В соотношении с общим объемом производимого товара, это - капля в море. Стоит обращать свое внимание и на процесс изготовления продукта. То, что кажется нам наиболее эко-фрэндли, может доставлять природе куда больший урон за счет потребления энергии при изготовлении. Держать ситуацию на плаву поможет осознанное потребление - стоит отказаться от принципа “больше-лучше”. Важно также проверять информацию, а не слепо верить привлекательным надписям о 100% экологичности.