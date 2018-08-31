5 лайфхаков: уменьшаем бытовые и пищевые отходы дома

Для тех, кому не все равно (сегодня – для всех)

8 миллионов тонн пластика выбрасывается в океан каждый год. В отличие от отходов, подверженных биоразложению, пластик лишь распадается под действием света на мелкие частицы, сохраняя при этом полимерную структуру. Распад идёт до молекулярного уровня и в среднем занимает 500 лет. Более того, в процессе фотодеградации пластик нагревается и выделяет токсичные вещества. Таким образом, попадая в океаны и загрязняя побережья, пластиковые отходы отравляют всю окружающую биосферу. Животные ошибочно принимают мусор за пищу, что приводит к летальному исходу. Более того, пластик производится из невозобновляемых ресурсов (нефтепродукты и природный газ), добыча которых вредит окружающей среде.

– Количество пластика, производимого в год, приблизительно равняется весу человечества

– В океане больше микропластика, чем звёзд в Млечном Пути

– Приблизительно 91% когда-либо произведенного пластика (8,3 триллионов тонн) так и не был переработан

Можно еще долго писать про многочисленные экологические факапы Земли вроде Большого тихоокеанского мусорного пятна (площадь которого в три раза превышает площадь Франции). Но факт остается фактом – проблема есть и ее надо решать. Банальное "необходимо начать с себя" никто не отменял. Начнем?

Сортировка мусора

Да, это муторно и занимает определённое количество времени. Но только вначале, затем привыкаешь. На протяжении долгого времени алматинцы игнорировали раздельные контейнеры для мусора и приёмные пункты для пластика, стекла и макулатуры. Однако, 8 августа в тестовом режиме запустился алматинский мусороперерабатывающий завод и, быть может, имеет смысл задуматься – вдруг новшество сработает?

Для начала можно сдавать стеклянные бутылки и макулатуру (смотрите адреса пунктов приема Kazakhstan Waste Recycling на карте). Затем начать сортировать весь домашний мусор.

Тканевые сумки

Около 200 тысяч пластиковых пакетов используется в мире каждую секунду, и только до 3% из них проходят вторичную переработку. А ведь самое интересное – в среднем, полиэтиленовый пакет используется потребителем в течение 15 минут, но разлагаться он будет минимум десять лет. Здесь на помощь могут прийти тканевые сумки, используемые вместо пакетов. Они удобные, легкие, вместительные, а сегодня еще и красивые.

Режим шеф-повара: составляем меню на неделю

Каждый день в мире выбрасывается около 3,5 миллионов тонн пищевых отходов. Годовой #foodwaste составляет 1,3 миллиарда тонн. Если бы удалось сохранить хотя бы ¼ выброшенной пищи, ею можно было бы прокормить 870 миллионов голодающих по всему миру. Подобной статистики много и, тем не менее, мы каждый раз стремимся забить холодильники, а прокисшее молоко или заплесневелый хлеб являются частью нашего быта. Как снизить количество выбрасываемой пищи?

Можно представить себя шеф-поваром и придумывать себе меню на каждую неделю. Когда понимаешь: что, сколько и когда будешь есть, то не покупаешь в супермаркете ничего лишнего – все чётко по меню. Вначале немного опустевший холодильник будет наводить грусть, но это дело привычки. Самое приятное, что уже не придётся выбрасывать недоеденную курицу или пропавшие помидоры. При необходимости всегда можно зайти в ближайший магазин и докупить что-то необходимое.

Расставляем продукты в холодильнике

Правильная расстановка в холодильнике помогает хранить определённые продукты при соответствующей температуре и позволяет сохранять порядок. Так еда хранится надежнее, и вы всегда знаете, что и где лежит – забыть про оставшийся кусочек сыра не получится.

Как правило, холодный воздух в холодильнике циркулирует сверху вниз. Соответственно, холод распределяется по-разному:

– Средняя полка всегда самая холодная, на ней лучше хранить мясные, молочные и кисломолочные продукты

– От середины кверху и книзу температура чуть выше, поэтому на верхние полки можно ставить прохладительные напитки, открытые банки с соленьями и вареньем, а на нижние – удобно класть остатки еды, ягоды и зелень

– Нижние ящики всегда менее холодные, поэтому в них хранят овощи и фрукты

– На полках дверцы холодильника воздух холоднее сверху, поэтому там чаще хранят яйца, а различные соусы, пасты и напитки в высоких бутылках размещают снизу

Фильтр для воды

Фильтр для воды устанавливается напрямую к водопроводу. Данная система очень практична. В доме всегда есть вода, больше не надо ничего заказывать или покупать. А что самое главное – не используются пластиковые бутылки.