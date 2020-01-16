За кем следить в Instagram: 5 аккаунтов про дизайн и типографику

Основа Instagram – возможность делиться личными фотографиями и рассказывать людям о важных моментах. Кто бы мог подумать, что социальная сеть станет пристанищем для креативной реализации. Фотографы, художники, музыканты, дизайнеры, для них Instagram стал чуть ли не главной площадкой для продвижение собственного творчества. Мы поговорили с арт-директором бара Powder и дизайнером нового арт-бука Neon Paradise Юлией Хан и попросили выбрать ее пять любимых аккаунтов про дизайн и типографику.

Kulachek

Мой первый выбор - инстаграм Анны Кулчек, арт-директора института "Стрелка". Всегда интересно следить за ее проектами. Особенно за яркими funky постерами, где она умело совмещает простые формы и цвета, а в итоге получает абсолютно сбалансированные, но в тоже время сложносочиненные композиции. Примечательна одна из последних работ, в которой участвовала дизайнер – разработка визуальной коммуникации для выставки Broken Nature в Миланском Triennale.

Eurostandard

Это ателье, которое занимается визуальной коммуникацией в Лозанне. Было основано тремя выпускниками швейцарского Ecal - Пьерриком, Али и Клементом. Последние несколько лет они отвечают за всю визуальную составляющую одного из самых прогрессивных театральных фестивалей Les Urbaines. Ребята не боятся экспериментировать и продолжают исследовать неочевидные футуристичные формы.

Eliott Grunewald

Элиот – молодой французский типограф. Я слежу за его работой еще со времен учебы. Бегая между проектами по университету, он рассказывал как работает над 3д шрифтом для его дипломной работой. Сейчас на его счету уже несколько таких шрифтов, что не мешает ему продолжать работать над более классической типографикой. Он довольно часто обновляет свою ленту, где делится примерами работ в которых использовались его наработки.

OK-RM

Пожалуй одна из любимых дизайн студий, за которой я слежу уже несколько лет. OK RM базируется в Лондоне, ребята занимаются в основном дизайном книг, одна из моих любимых – Disobedient Bodies.

Nicolas Polli

Инстаграм швейцарского дизайнера и фотографа Николаса Полли. Его уровень продуктивности можно наблюдать по количеству проектов, которыми он делится на своей странице. Основа его практики – дизайн книг. За последние пару лет он разработал дизайн для самых разных фотографов и художников. В прошлом году он открыл свое маленькое издательство CiaoPress. На Instagram страничке можно наблюдать многогранность его работы: иллюстрации, которыми он увлекся в последнее время, концептуальные фотографии, постеры для фестивалей и, конечно, книги.