5 антистрессовых и медитативных видеоигр

Мир полон стресса! И мы ищем новые способы борьбы с ним. Кто-то предлагает духовные практики, кто-то – спорт. Мы думаем, что есть эффективная альтернатива – видеоигры. Это недорого, безобидно и настраивает на конструктивный лад. Перед вами пять медитативных игр для борьбы со стрессом.

Серия Katamari

C японского 'Katamari' переводится как "глыба". Собственно, глыбой вы и управляете. На нее клеится всё, что меньше по объему. С каждым новым предметом глыба увеличивается в размерах. Если первый уровень проводится в комнате, где вы клеите всякие скрепки, кубики и булавки, то к концу игры можно собрать глыбу из целых зданий. Всё сопровождается приятным саундтреком, а в конце каждого уровня – ощущением выполненного долга. Впервые игра вышла в 2004 году на Playstation 2. Впоследствии появилось еще 12 игр. Последняя – Katamari Damacy Reroll – вышла в 2018 году, фактически это HD-ремейк оригинала. Игра доступна на всех актуальных платформах.

Дилогия Hotline Miami

Кажется, что чрезмерное пиксельное насилие, кровь и жестокость – это не про медитацию. Игровой процесс двух частей Hotline Miami построен на постоянном перерождении. Каждый выстрел и удар смертелен как для врагов, так и для игрока. Несмотря на частый game over, сохраняется сумасшедшая динамика – перерождения моментальные и темп не теряется. Активный игровой цикл, агрессивная музыка и выброс адреналина приводят к катарсису, что в итоге успокаивает. Отличный способ выплеснуть негативные эмоции. Игра доступна на всех актуальных платформах.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

События Breath of the Wild разворачиваются в проклятом потерянном мире. После прохождения стартовой локации вы вольны передвигаться в любом направлении. Но медитативная магия заключена в подходе Nintendo. Японцы подошли с особым трепетом к так называемому "свободному времени" (downtime). Это все те моменты, когда не нужно спасать принцессу или драться с монстрами. Breath of the Wild позволяет остановиться и посмотреть, как спускается закат, послушать, как шумит река, или постоять у костра, пока идет снег. Игра доступна только на Nintendo Switch.

Snowrunner

Игра, которую неоднократно называли "главным дзеном" индустрии. Она схожа с игрой в песочнице: большие и тяжелые грузовики пробираются сквозь грязь, слякоть и снег. Ваша задача – провезти груз и сделать так, чтобы грузовик не застрял и не увяз. Одна поездка в пару километров может обернуться многочасовой авантюрой. А это пот, слезы и в итоге сброс всех негативных эмоций.

Viscera Cleanup Detail

В каждом хорроре про инопланетян мы видим процесс нападения. Никто не думает о последствиях. В Viscera Cleanup Detail придется подумать. Вы – работник клининговой компании, которая убирает последствия "несчастных случаев". Уборка выступает как средство медитации, своего рода ОКР со знаком плюс. Дотошная тщательность в уборке обрубленных конечной и крови – залог успеха в игре.