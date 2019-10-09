О секспросвете, саморазвитии и депрессии: 13 казахстанских подкастов

Подкасты не перестают набирать популярность, и даже подкастов казахстанского производства можно насчитать не менее 30 штук. Мы уже делали подборку одних из самых популярных подкастов обо всем, теперь пришло время поговорить о местных - мы отобрали пятнадцать, некоторые из них выпускаются на двух, а то и трех языках (русском, казахском и английском).

"Тамаша жыл - The Big Year"

Подкаст ведется на казахском языке. Его ведущая - Талшын Токыжанова разбирает повседеневные проблемы ровесников - казахстанцев-миллениалов. Талшын и гости "Тамаша Жыл" обсуждают личностное развитие, экологию и позитивное мышление. Здесь вы услышите разговоры обо всем, что важно и актуально сейчас.

"Find your B - Найди в себе Батыра - Oyan, Batyr!"

"Найди в себе Батыра" выходит раз в две недели в виде интервью, на двух языках: на русском и казахском. Его ведет Каиржан Альбазаров, для которого подкасты стали своего рода отдушиной. В пункте "О себе" автор рассказывал, что именно подкасты и книги по саморазвитию помогли ему поверить в себя, найти друзей и наконец почувствовать себя свободно. Такую же идею он вкладывает в свои интервью, главная цель которых - вдохновение и поддержка для слушателей. Героями подкаста бывают самые разные люди, например - сооснователь ресторана Сосо Наталья Тян или консультант по финансовой грамотности Арман Батаев.

"Один процент (1%)"

Ведущие Данияр Абенов и Жанара Рахметова обсуждают с гостями подкаста новости, исследования, книжные новинки, кино и многое другое. Но чаще всего все разговоры крутятся вокруг тем саморазвития, продуктивности и личностного роста. Поэтому и героев ребята подбирают исходя из этих условий - например, в гости к "Один процент" приходили Мурат Мутурганов, Жансая Абдумалик, Досым Сатпаев, с которыми ведущие обсуждали вопросы образования, тайм-менеджмента и здоровья.

"Ежедневные смыслы"

Подкаст ведет основатель TED Talks Лариса Пак и свои интервью она называет "философией каждого дня". Ему сложно дать точное определение - Лариса рассуждает одновременно обо всем, приглашая разных героев с разным бэкграундом. Например, ее последней героиней стала сценаристка Лилия Ким, член Американской гильдии писателей, которая сейчас живет и работает в Штатах.

"Звонок другу"

Подкаст придумали двое друзей Асет и Саги, где они решили обсуждать последние новости, кино, культуру и политику. Сейчас на канале 44 эпизода, последний посвящен компьютерным играм и пиратству. Эпизоды в этом подкасте одни из самых продолжительных в нашем списке, некоторые из них могут занять чуть больше двух часов, но время пролетает незаметно.

"Депресснячок под Коньячок"

Первый подкаст с точно определенной тематикой. Ведущие Хадиша и Асем разговаривают с психологами о ментальном здоровье, а также приглашают в гости обычных людей, которые делятся личным опытом, например, опытом борьбы с депрессией. Дестигматизация ментальных проблем - их основная цель. Обе ведущие, помимо подкаста, занимаются проектами, связанными с психическим здоровьем и искусственным интеллектом.

"Как учиться"

В этом подкасте можно узнать все про самообразование. Полезные лайфхаки, ссылки на образовательные материалы и интересные факты ждут тех, кому не терпится учиться. В целом, все темы подкаста можно уместить в несколько вопросов: как запоминать, чтобы знания оставались на долгое время? Как учиться на ошибках других? Как эффективно осваивать новые факты? Теперь тут доступны эпизоды и на казахском языке.

RECvisit

RECvisit - это подкаст четырех друзей, которые обсуждают все, что волнует молодых казахстанцев, которые активно интересуются новостями Казахстана и мира. Например, в мае они говорили о "постуниверском синдроме", ожиданиях и реальности с которыми встречаются выпускники после окончания школы, а в июне обсуждали сериал "Чернобыль" и строительство АЭС в Казахстане.

Плед

"Плед" - это вечер живых историй, когда все желающие могут прийти на "посиделки" в назначенное место, встретить единомышленников, рассказать свои истории или послушать чужие, для того, чтобы вернуть искреннее и живое общение. Теперь организаторы этих вечеров делятся историями в формате подкастов, записанных с первого вечера, чтобы их мог услышать любой желающий.

Понаехавшие

Подкаст в формате интервью создают двое друзей из Казахстана, уехавшие на ПМЖ в Германию. Они делятся опытом иммиграции и рассказывают о реалиях жизни экспатов из СНГ. Из-за популярности подкаста среди иностранцев на подкасте есть и эпизоды на английском языке. Ведущие не просто говорят о своей жизни, но и приглашают к себе иимигрантов и тех, у кого есть опыт жизни за границей. Вместе они обсуждают темы образования, ассимиляции, обустройства быта, поиска работы и многих других.

"Генератор Случайных Бесед"

Трое ведущих - Азамат, Омар-Саян и Айман - с 2017 года обсуждают на подкасте новости и все, что актуально на момент записи - кино, музыку, отношения, экономику, поп-культуру и науку. Например, гостем последнего интервью стал энтузиаст машинного обучения Ерзат Дулат. С ведущими они обсуждали вопросы безусловного дохода, IT-образования и многое другое.

"Морское время"

"Морское время" - подкаст журналистки и PR-менеджера Марины Шариповой. Она запустила его совсем недавно и пока точно не определилась с его тематикой. Пока Марина приглашает интересных ей героев и обсуждает с ними злободневные темы. Пока вышло только пять эпизодов - с издателем Айсаной Ашим, основателем школы английского языка Аманжолом Смагуловым, режиссером и писательницей Алиной Мустафиной, маркетологом Айнурой Когай и журналисткой Асем Жапишевой.

"Темнота - враг молодежи"

Подкаст запустила Карлыгаш Кабатова - основатель сайта UyatEmes.kz. Ее основная тема - половое просвещение. Подкаст появился недавно и выходит только на YouTube. Сам проект uyatemes.kz распространяет актуальную информацию на казахском языке о сексуально-репродуктивном здоровье и привлекает к проблеме секспросвета подростков и родителей.