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Что смотреть, кроме вДудь, Labelcom и BadComedian? 100 YouTube-каналов от редакции BURO. Kazakhstan

Стиль Жизни | Лента

Что смотреть, кроме вДудь, Labelcom и BadComedian? 100 YouTube-каналов от редакции BURO. Kazakhstan

Текст: Диана Рустамбекова


На сегодняшний день аудитория YouTube превышает 2 миллиарда пользователей. Ежеминутно на хостинг загружается в среднем 500 часов видео. Любой контент, который вы только можете себе представить, скорее всего уже есть на YouTube. YouTube сместил с его прежней позиции телевидение, переманил к себе рекламодателей, после чего окончательно перестал быть платформой для любительских роликов. Мы решили поделиться нашими любимыми каналами – популярными и не очень – о моде, кино, играх, людях, науке, музыке, архитектуре, путешествиях. Перед вами – подборка 100 YouTube-каналов от редакции BURO. Kazakhstan.

 

1

Telekom Electronic Beats

2

Physics Videos by Eugene Khutoryansky

3

Lessons in Meme Culture

4

Corridor Crew

5

Vsauce

6

bill wurtz

7

3Blue1Brown

8

Every Frame a Painting

9

Ben Marriott

10

FACT Magazine

11

DAVID LYNCH THEATER

12

TooDamnFilthy

13

Mahumachinen's More Of A Library Selection

14

Маша Миногарова

15

goshakartsev

16

ITK

17

CHUMA Vecherinka

18

Калинкин!

19

Нежный редактор

20

Петя любит выпить

21

Architectural Digest

22

Optimus Gang

23

КиноПоиск

24

Карен Шаинян

25

ещёнепознер

26

i-D

27

PAQ

28

Magnus

29

Stand-Up Club #1

30

XYZ

31

Blitz and Chips

32

Россия23

33

Фёдор Тимофеев

34

KVEN

35

Casey Frey

36

Crowbcat

37

Гуфовский

38

videogamedunkey

39

Сноб

40

NEVER TOO SMALL

41

BREADSWORD

42

하루한끼 one meal a day

43

QOVES Studio

44

Madeleine Olivia

45

Антон Птушкин

46

glamourdaze

47

my mechanics

48

My Analog Journal

49

Doug DeMuro

50

야미보이 Yummyboy

51

hickok45

52

Alpha Centauri

53

Mustard

54

RetroCrush

55

COLORS

56

British Pathé

57

Are Sounds Electrik?

58

Jay Leno's Garage

59

ЖИЗА

60

Киноконцерн "Мосфильм"

61

Канал им. Илона Маска

62

History Lab

63

СТОРОНА

64

JCS - Criminal Psychology

65

Babish Culinary Universe

66

My Life in Gaming

67

Библиотека им. Н.А. Некрасова

68

Practical Engineering

69

Beyond Ghibli

70

Odd Tinkering

71

Joshua Weissman

72

Gaming Historian

73

You Suck At Cooking

74

Great Big Story

75

JK Brickworks

76

JaxBlade

77

Gobelins

78

scholagladiatoria

79

DiEM25

80

The Cinema Cartography

81

Philosophy Overdose

82

The Beauty Of

83

The B1M

84

Курилка Гутенберга

85

Les Yeux Orange

86

Now You See It

87

Resident Advisor

88

WasabiCars

89

Ars Technica

90

Behind the Curtain

91

Super Bunnyhop

92

TheRelaxingEnd

93

Townsends

94

RPG Geeks

95

baremetalHW

96

The Folio Society

97

The Royal Ocean Film Society

98

Internet Historian

99

A-OK All Day

100

Arzamas

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