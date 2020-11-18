На сегодняшний день аудитория YouTube превышает 2 миллиарда пользователей. Ежеминутно на хостинг загружается в среднем 500 часов видео. Любой контент, который вы только можете себе представить, скорее всего уже есть на YouTube. YouTube сместил с его прежней позиции телевидение, переманил к себе рекламодателей, после чего окончательно перестал быть платформой для любительских роликов. Мы решили поделиться нашими любимыми каналами – популярными и не очень – о моде, кино, играх, людях, науке, музыке, архитектуре, путешествиях. Перед вами – подборка 100 YouTube-каналов от редакции BURO. Kazakhstan.