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100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan

Стиль Жизни | Лента

100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan

Текст: Диана Рустамбекова


Сегодня мы подготовили особенную подборку: делимся с вами нашими любимыми инстаграм-акаунтами и рассказываем, чем они нас вдохновляют. Подписывайтесь, обновляйте свою ленту, и помните - мы отрываем их от самого сердца.

 

 

100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 1)

"Использую Instagram, чтобы посмотреть приятные картинки, посмеяться над мемами и, может быть, вдохновиться. Не более. Хотя подписана на несколько аккаунтов, которые делятся аналитикой, полезной информацией и новостями. Наверное, подписалась для проформы".

100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 2)
@bonappetitmag
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 3)
@newyorkercartoons
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 4)
@mongequentin
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 5)
@_noden_
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 6)
@reformcph
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 7)
@petitepassport
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 8)
@inbedwith.me
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 9)
@mytherapistsays
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 10)
@luchmgz
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 11)
@lorrainesorlet

 

 

100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 12)

“Я не очень люблю современность. Убежден, что современная культура - западная и локальная - находится в упадке, поэтому ищу вдохновение в прошлом. В архивах байкерских банд, старых упаковках из СССР, в японских ретро тачках. Это все обладает тем шармом и искренностью, которых сейчас почти не встретить. Искренность в соцсетях - отдельная тема, но, опять же, ее нет в 95% аккаунтов в инстаграме, нет и в современных медиа. Лишь несколько маленьких аккаунтов, которые честно рассказывают про то, что им нравится, вызывают интерес”.

100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 13)
@outlawarchive
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 14)
@touge_era
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 15)
@cold_archive
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 16)
@thestreets
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 17)
@lartdelautomobile
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 18)
@japanese.car.ads
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 19)
@japaneseracingcars
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 20)
@vintage_retro_story
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 21)
@nighttempo
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 22)
@thepaddockofficial

 

 

100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 23)

“Каждый из этих 10 аккаунтов позволяет взглянуть на образ мышления других людей. Для меня идеи — самая ценная и удивительная вещь, приводящая весь мир в движение”.

100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 24)
@alesya_mij
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 25)
@kensukekoike
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 26)
@weirdcoretv
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 27)
@zach.lieberman
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 28)
@iggypooped
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 29)
@dia_studio
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 30)
@subwayhands
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 31)
@zvereff
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 32)
@gellaslabko
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 33)
@kehualico

 

 

100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 34)

“В начале карьеры иллюстратору/художнику тяжелее всего найти выставочное пространство. Благо, Instagram исключает эту проблему и дает возможность свободно делиться творчеством без кураторов, ценителей, аналитиков и прочих ненужных элементов”.

100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 35)
@larrymacdougall.art
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 36)
@micah_ulrich
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 37)
@yoshikawoshi
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 38)
@guyvallez
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 39)
@drivemeawaytroubledheart
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 40)
@timmcburnie
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 41)
@stabellarius
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 42)
@taijuey
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 43)
@lem_leonardomazzoli
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 44)
@moebius_production

 


100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 45)

"Instagram использую все реже. Как правило, это - поток бесполезной информации. Выбрала Instagram-аккаунты, контент которых регулярно просматриваю и сохраняю. Их посты несут эстетическую ценность и незначительную смысловую нагрузку. То, что я хочу видеть на экране своего телефона вечером после рабочего дня",

100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 46)
@nail_unistella
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 47)
@johnyuyi
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 48)
@ritualofme
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 49)
@kickiyangz
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 50)
@chogiseok
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 51)
@5ssmakeup
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 52)
@terrybarberonbeauty
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 53)
@chiaolihsu
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 54)
@beautypapersmag
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 55)
@hautelemode

 

 

100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 56)

“Тут просто Шайя Лабаф и всякая всячина. Не люблю лонгриды и вылизанные аккаунты, люблю, когда немного абсурдно и самобытно”,

100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 57)
@bionic_russia
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 58)
@shiasoutfits
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 59)
@moskovskay_tusovka2007
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 60)
@eto___osen
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 61)
@subwaycreatures
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 62)
@oko_mag
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 63)
@rusyashithaus
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 64)
@notarton
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 65)
@carolynbessette
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 66)
@kino_proby

 

 

100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 67)

"Стараюсь сидеть в Instagram как можно меньше, но у меня это плохо получается. В моей подборке вы увидите (почти) все, что откликается во мне и отображается в моих работах. В этих 10 аккаунтах я черпаю вдохновение, которое потом помогает в оформлении статей. Мне интересны история, интерьерный дизайн, упаковка, коллажи, музыка, шрифты и буквы. Как и Сергея, больше тянет на старые вещи. Например, аккаунт про интерьерный дизайн 80-х или же аккаунт @matchbloc, где собраны серии иллюстраций, которые печатались на спичечных коробках различных республик Советского Союза",

100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 68)
@charlottedicarcaci
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 69)
@fonts.in.use
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 70)
@the_80s_interior
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 71)
@historycoolkids
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 72)
@1_minute_history
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 73)
@nic_supa
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 74)
@todayswax
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 75)
@ohnotypeco
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 76)
@femmetype
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 77)
@matchbloc

 

 

100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 78)

“Мои подписки можно разделить на две большие группы: люди, которых ты знаешь в реальной жизни и аккаунты, картинки из которых сохраняешь или репостишь чаще всего. Это в основном фотографы. Часть из них снимает стрит-стайл и делает съемки для крупных изданий, часть путешествует по миру в поисках необычных кадров. Есть те, у кого лучше всего получается красный цвет на фото (у меня нездоровая к нему любовь). Есть фотограф, который снимает архитектуру, бетон и недвижимые предметы так, что те выглядят абсолютно живыми. Из десяти приведенных ниже профилей только два - не фотографы. Это девушки из категории “content creator”, чей визуальный стиль мне импонирует”.

100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 79)
@shini.park
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 80)
@8and2
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 81)
@garconjon
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 82)
@junebugkim
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 83)
@_sowee
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 84)
@anastasia.lisitsyna
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 85)
@minhyunwoo_
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 86)
@chogiseok
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 87)
@arorygardiner
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 88)
@jeffhahnstudio

 

 

100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 89)

"Я поняла, что ни за кем не слежу направленно. Просто нахожу все эти красивые аккаунты в "интересном", и тут же про них забываю. Но всегда жду новых постов про котиков. Типичная подборка - котики, интерьер, хорошие фотографы".

100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 90)
@whighfield
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 91)
@meowed
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 92)
@matagalanplantae
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 93)
@goldenretrievershub
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 94)
@ilkameszely
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 95)
@tera_2002
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 96)
@surrealismodipendenza_
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 97)
@doferdo
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 98)
@veryacclaimed
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 99)
@atocmagazine

 

 

100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 100)

“Люблю смеяться и смотреть на красивые вещи. Делюсь тем немногочисленным контентом, который заставляет меня смеяться или чаще всего говорить “Вау!”

100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 101)
@avantgarde.archives
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 102)
@theblueprint.lab
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 103)
@cyprien_bourrec
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 104)
@spikemorris
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 105)
@hasaya
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 106)
@littlebrownmushroom
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 107)
@enter.v
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 108)
@chillioctopus
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 109)
@by_duran
100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 110)
@threepanelcrimes

 

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