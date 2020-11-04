100 инстаграм-аккаунтов от редакции BURO. Kazakhstan
Сегодня мы подготовили особенную подборку: делимся с вами нашими любимыми инстаграм-акаунтами и рассказываем, чем они нас вдохновляют. Подписывайтесь, обновляйте свою ленту, и помните - мы отрываем их от самого сердца.
"Использую Instagram, чтобы посмотреть приятные картинки, посмеяться над мемами и, может быть, вдохновиться. Не более. Хотя подписана на несколько аккаунтов, которые делятся аналитикой, полезной информацией и новостями. Наверное, подписалась для проформы".
“Я не очень люблю современность. Убежден, что современная культура - западная и локальная - находится в упадке, поэтому ищу вдохновение в прошлом. В архивах байкерских банд, старых упаковках из СССР, в японских ретро тачках. Это все обладает тем шармом и искренностью, которых сейчас почти не встретить. Искренность в соцсетях - отдельная тема, но, опять же, ее нет в 95% аккаунтов в инстаграме, нет и в современных медиа. Лишь несколько маленьких аккаунтов, которые честно рассказывают про то, что им нравится, вызывают интерес”.
“Каждый из этих 10 аккаунтов позволяет взглянуть на образ мышления других людей. Для меня идеи — самая ценная и удивительная вещь, приводящая весь мир в движение”.
“В начале карьеры иллюстратору/художнику тяжелее всего найти выставочное пространство. Благо, Instagram исключает эту проблему и дает возможность свободно делиться творчеством без кураторов, ценителей, аналитиков и прочих ненужных элементов”.
"Instagram использую все реже. Как правило, это - поток бесполезной информации. Выбрала Instagram-аккаунты, контент которых регулярно просматриваю и сохраняю. Их посты несут эстетическую ценность и незначительную смысловую нагрузку. То, что я хочу видеть на экране своего телефона вечером после рабочего дня",
“Тут просто Шайя Лабаф и всякая всячина. Не люблю лонгриды и вылизанные аккаунты, люблю, когда немного абсурдно и самобытно”,
"Стараюсь сидеть в Instagram как можно меньше, но у меня это плохо получается. В моей подборке вы увидите (почти) все, что откликается во мне и отображается в моих работах. В этих 10 аккаунтах я черпаю вдохновение, которое потом помогает в оформлении статей. Мне интересны история, интерьерный дизайн, упаковка, коллажи, музыка, шрифты и буквы. Как и Сергея, больше тянет на старые вещи. Например, аккаунт про интерьерный дизайн 80-х или же аккаунт @matchbloc, где собраны серии иллюстраций, которые печатались на спичечных коробках различных республик Советского Союза",
“Мои подписки можно разделить на две большие группы: люди, которых ты знаешь в реальной жизни и аккаунты, картинки из которых сохраняешь или репостишь чаще всего. Это в основном фотографы. Часть из них снимает стрит-стайл и делает съемки для крупных изданий, часть путешествует по миру в поисках необычных кадров. Есть те, у кого лучше всего получается красный цвет на фото (у меня нездоровая к нему любовь). Есть фотограф, который снимает архитектуру, бетон и недвижимые предметы так, что те выглядят абсолютно живыми. Из десяти приведенных ниже профилей только два - не фотографы. Это девушки из категории “content creator”, чей визуальный стиль мне импонирует”.
"Я поняла, что ни за кем не слежу направленно. Просто нахожу все эти красивые аккаунты в "интересном", и тут же про них забываю. Но всегда жду новых постов про котиков. Типичная подборка - котики, интерьер, хорошие фотографы".
“Люблю смеяться и смотреть на красивые вещи. Делюсь тем немногочисленным контентом, который заставляет меня смеяться или чаще всего говорить “Вау!”
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