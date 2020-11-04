“Мои подписки можно разделить на две большие группы: люди, которых ты знаешь в реальной жизни и аккаунты, картинки из которых сохраняешь или репостишь чаще всего. Это в основном фотографы. Часть из них снимает стрит-стайл и делает съемки для крупных изданий, часть путешествует по миру в поисках необычных кадров. Есть те, у кого лучше всего получается красный цвет на фото (у меня нездоровая к нему любовь). Есть фотограф, который снимает архитектуру, бетон и недвижимые предметы так, что те выглядят абсолютно живыми. Из десяти приведенных ниже профилей только два - не фотографы. Это девушки из категории “content creator”, чей визуальный стиль мне импонирует”.