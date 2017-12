Счастливая старость, коллеги-роботы и другие перемены, к которым нам надо готовиться

Незадолго до поступления на курс стратегического дизайна я дни напролет проводила на сайте дизайн-компании Ideo: там у них и блоги сотрудников, и рабочие кейсы, и методология в открытом доступе. Однажды я наткнулась на ссылку с вопросом «Как мы можем переосмыслить конец жизни человека?». Ссылка привела на открытую платформу для инноваций. Оказалось, такая крутая и, казалось бы, всемогущая компания, как Ideo, нуждается в советах людей извне. Это необходимо для решения глобальных проблем, таких как нехватка ресурсов, кибербезопасность, глобализация и доступное медицинское обслуживание. Открытая краудсорсинг-платформа – лучший способ принять во внимание разные точки зрения: дизайнера и археолога, китайца и перуанца.

Меня зацепило это обсуждение философии старения, и я всегда привожу его в пример, когда объясняю, какие задачи может решить дизайн-мышление. Но вовлеченными в решение глобальных проблем должны быть не только стратдизайнеры. Думать о будущем нужно всем нам: от дворника до владельца бизнеса. Вспомните пример, который привел Марк Цукерберг в своей речи в Гарварде. Он рассказал, как Джон Кеннеди приехал в космический центр NASA и встретил в коридоре уборщика. Кеннеди спросил, чем тот занимается. Уборщик ответил: «Господин президент, я помогаю доставить человека на Луну». Когда человек в курсе глобальной цели, которую преследует его компания, знает, каким образом она делает мир лучше, его работа обретает особый смысл. Я выбрала пять мировых вызовов (на самом деле их гораздо больше), которые особенно трогают меня. Если вы захотите поделиться своими идеями их решения, вам сюда.

Глава первая, в которой мы заботимся о пожилых

Когда я получила задание для вступительного экзамена в университет, немного растерялась. Оно звучало так: опишите плюсы и минусы выбранного вами инновационного продукта/сервиса для пожилых. Да что я знаю о сервисах для пожилых? И уж тем более как я могу оценить их? Но я решила включить эмпатию. Изучив сайты о положении третьей возрастной группы, я удивилась количеству бизнесов и проектов, нацеленных на удовлетворение ее потребностей. Когда не сталкиваешься с этим в жизни или по работе (и живешь в Казахстане), не знаешь, сколько хороших и полезных продуктов создается там, где о пожилых людях действительно заботятся. За последние несколько десятилетий в мире наблюдаются значительные успехи в области здравоохранения, и, как результат, люди живут более долгой и здоровой жизнью. К 2050 году население планеты возрастет до 9,7 млрд, два из которых – будут старше 60 лет.

Сделать жизнь пожилых людей комфортной и интересной – один из самых больших вызовов для нас. Люди за 60 должны получить возможность дольше работать (без ущерба для здоровья), комфортнее путешествовать, гулять по городу без страха упасть, одеваться стильно, получать доступный уход, радоваться жизни и не чувствовать себя изгоями в мире высоких технологий. Ведь молодые тоже хотят себе такого будущего, не правда ли? Один из ярчайших примеров эмпатии и креативности показало лондонское агентство Special Projects. В 2009 году компания Samsung обратилась к ним с заданием: понять, почему пожилые люди редко пользуются смартфонами. Special Projects провели множество интервью и выяснили, что старики не пользовались смартфонами не потому что их раздражают новые технологии, а потому что руководство по использованию было для них непонятно. В результате в Samsung разработали книгу-гид со вставленным в нее телефоном, которая страница за страницей объясняла, как им пользоваться.

Существует так называемый «костюм эмпатии», который позволяет прочувствовать на себе все минусы старости: тяжесть в спине, слабое зрение, неподвижность суставов. Такой костюм – маст-хэв каждой дизайн-компании, ведь запросов на разработку продуктов для пожилых становится все больше. Погуглите эту тему – вы увидите, что во всем мире обсуждаются новые возможности для пожилых. Открытые инновационные платформы пестрят вопросами: «Как мы можем предотвратить падения пожилых людей?», «Какие финансовые услуги мы можем разработать для шестидесятилетних и старше?», «Как мы можем привлечь молодых людей к поддержке пожилых посредством наставничества?». Люди создают социальные проекты, открывают бизнесы и делятся опытом.

Глава вторая, в которой мы строим новую школу

Чтобы подготовить сегодняшних учеников к завтрашнему миру, система образования должна измениться. Мы должны научить студентов таким навыкам, как критическое мышление, быстрое тестирование идей и коммуникации, чтобы подготовить их к жизни в условиях экономики, основанной на инновациях. Учебная программа, инструменты, роли, инфраструктура, аудитории – все это дает возможность для инноваций.

Но легче сказать, чем сделать. В таком большом устоявшемся секторе необходимы фундаментальные изменения, которые позволят отойти от многолетней модели и создать новые способы обучения. Это кажется неосуществимым без серьезных бюджетов, поддержки государства и многолетней работы. Все верно, но ведь крупные изменения состоят из маленьких? Я сторонница подхода School Retool, проекта, ставящего целью помочь учителям переосмыслить культуру их школы. За три с половиной месяца учителя проводят маленькие эксперименты и быстро находят решение проблем, с которыми столкнулись. Организаторы уверены, что маленькие эксперименты приводят к большим идеям. На сайте у них можно подсмотреть, как организовать обучающие школьные галереи, проектное обучение, развить самостоятельность ученика, смешать предметы, изучать реальные мировые проблемы. Все идеи сопровождены «хаками», теми самыми маленькими экспериментами, которые помогут внедрить изменение. Даже если вы не учитель или родитель, советую обратить на них внимание, подход может вдохновить вас на перемены в своей сфере. Инновации в образовании – большой тренд. Инвесторы голодны, как никогда. Успех Coursera и KhanAcademy не дает покоя бизнесменам. И никто не смотрит, что разнообразие онлайн-курсов уже вводит пользователей в ступор: что же выбрать? С таким серьезным спросом и вытекающим из него интересом инвесторов именно эта сфера рождает огромное количество стартапов. Все пытаются создать инновационный продукт и дать людям доступное новое образование. Люди, в свою очередь, понимают, что узкоспециальных знаний в нашем конкурентном и изменчивом мире недостаточно, и инвестируют в свое развитие. Smart is the new sexy. Ура!

Глава третья, в которой мы больше не выбрасываем несъеденное

Будущий дефицит ресурсов до сих пор кажется многим обычной «страшилкой». Но это – реальность. Конечно, мы еще не скоро будем питаться искусственной массой, как в «Бегущем по лезвию 2049», но, например, проблема пищевых отходов уже очень острая. В мире каждый год выбрасывается 30–40% произведенных продуктов, в то время как 800 миллионов людей недоедают.

В Нью-Йорке, чтобы повысить осведомленность о проблеме, проводят модные ужины в отмытых мусорных контейнерах, а блюда готовят из продуктов, которые не покупаются в магазинах из-за «несовершенного» внешнего вида или из-за того, что они вчерашние. В Испании устанавливают «холодильники солидарности», куда любой желающий может положить продукты, которые не собирается использовать. Похожая практика, только онлайн, есть в Великобритании, где мобильное приложение Olio позволяет делиться едой. Таких примеров много: пиво из черствого хлеба, суп из «уродливых» овощей, ресторан в Хельсинки, использующий для приготовления блюд продукты, которые иначе были бы выброшены.

Интересную инициативу в этой сфере реализовала платформа Open Ideo. Они пригласили желающих поделиться мыслями о том, как уменьшить количество пищевых отходов. Если вы хотите начать делать это в своем городе, загляните на сайт – там выложены лучшие, осуществимые на индивидуальном уровне проекты. В конце концов, можно просто начать осознанно подходить к вопросу покупки продуктов. Например, не ходить в супермаркет голодным, тем самым предотвращая покупку лишней банки огурцов.

Глава четвертая, в которой мы решаем не убивать планету

Пожалуй, самый серьезный глобальный вызов – загрязнение планеты. Все крупные компании не просуществовали бы и дня, если бы хоть как-то не поддерживали зеленую экономику – настолько строго за этим следят природоохранные организации. И все же в мире до сих пор существуют страны (не будем показывать на них пальцем), которые не перерабатывают мусор, плодят пластик и загрязняют атмосферу.

Как только ни пытаются воздействовать на нас экологи: приводят страшные цифры, показывают сценарии неутешительного будущего, снимают образовательные ролики. Но, например, в моем кругу лишь горстка друзей осознанно относится к проблеме и старается внести свой вклад. Я не буду обрисовывать тот ужас, который нас ждет, если мы не пересядем на электрические автомобили, откажемся от пластиковых пакетов и снизим потребление мяса (самый сложный пункт для меня). Вы, скорее всего, и так о нем слышали.

Продукты, которые появляются на рынке, должны отвечать требованиям циркулярной экономики, в отличие от привычной нам экономики «используй и выброси». У циркулярной экономики замкнутый цикл, в котором материалы, продукты и данные постоянно меняют свое назначение.

Мне довелось присутствовать на защите финальных проектов предыдущего курса. Одного студента раскритиковали в пух и прах, потому что его продукт был в пластиковой упаковке. Он не упомянул о переработке или о том, как упаковка может быть использована после, и провалил защиту. Самые успешные бизнесы будут или уже являются устойчивыми. Поэтому смело запускайте стартап по производству биоразлагаемой упаковки, зубной пасты в капсулах или съедобных саше с соусами и не пользуйтесь пластиковыми пакетами.

Глава пятая, в которой мы готовимся не проиграть роботам

С одной стороны, развитие искусственного интеллекта поможет нам принять многие вызовы, в том числе те, что перечислены выше. В идеале роботы должны облегчить нам жизнь и сделать многие вещи более доступными и качественными, включая медицинское обслуживание. А с другой стороны, они отберут у многих из нас работу и, возможно, захватят мир. Я наткнулась на результаты исследования сайта Will Robots Take My Job? Так вот, роботы, скорее всего, заменят до 98% водителей и продавцов, 90% младшего медперсонала и 51% зубных техников, даже журналисты попали в список – 11%. И что же нам с вами, не железными, делать?

С такими переменами появятся и новые специальности, которым нам придется быстро обучиться, чтобы продолжать зарабатывать. Как предугадать перемены и подготовить сегодняшних работников к будущему? Как сделать, чтобы искусственный интеллект был к нам добр? Похоже, особенно востребованными станут нейробиологи, психологи и антропологи. Именно они помогут сделать роботов гуманными и эмпатичными ребятами. А строить комфортные взаимоотношения нам придется – работать-то надо бок о бок. Здесь не обойтись без упоминания Neuralink, компании Илона Маска, которая разрабатывает импланты-нейрокомпьютеры. Импланты будут внедряться людям в мозг и в краткосрочной перспективе лечить его заболевания, а в долгосрочной – улучшать человеческие возможности, делая нас умнее, быстрее и круче, чтобы мы могли конкурировать с роботами. Сторонник теории технологической сингулярности, Маск решил осуществить кажущуюся фантастической идею, чтобы мы не остались безоружными, если с искусственным интеллектом что-то пойдет не так.

Какими бы неподъемными ни казались эти вызовы, мы все должны принять участие в их решении. Большие проблемы делятся на маленькие, которые реально решать на локальном уровне. А еще – на вышеперечисленных платформах можно предлагать свои идеи и даже выигрывать призы. Инвесторы будут рады вложиться в проект, направленный на решение одного из глобальных вызовов. Неважно, отнесетесь вы к вызовам как к возможности для бизнеса или с точки зрения социальной ответственности, главное – не оставаться безучастным. Помните, все большие перемены начинаются с одного человека.