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Жизнь / Эксперт

Мультидисциплинарные команды: Зачем сажать бизнесмена и энтомолога за стол переговоров?

Анита Акишева уверена, гениальные идеи и решения приходят тем бизнесменам, которые умеют открываться чужим мнениям. Например, IT-специалиста, офис-менеджера и бухгалтера

Анита Акишева

Анита Акишева

Представьте себе такую ситуацию: миру грозит опасность. Скажем, вторжение инопланетной слизи. Вы – президент планеты Земля и понимаете, что не можете справиться с проблемой в одиночку. Кого позовете к себе в команду?

Я, по законам фантастических фильмов, собрала бы вместе безумных ученых, отчаянных пьяниц и Брюса Уиллиса (Брюсу частенько приходят в голову хорошие идеи). Друзья знают, что я люблю подмечать их необычные способности и представлять, как они могут помочь в критической ситуации. "N, у тебя талант под любое обстоятельство подбирать песню по смыслу. Наверное, когда-нибудь тебя позовут спасать страну от террористов-меломанов". Мне всегда казалось: чем больше у членов команды разнообразных навыков, тем выше шансы на успех.

На мое счастье стратегические дизайнеры тоже входят в состав multitask force. И вообще мультидисциплинарные команды – секретный ингредиент процесса дизайн-мышления. Самым важным источником инноваций всегда являлись люди с их навыками и идеями.

Невозможно решить нестандартную задачу, опираясь лишь на собственные идеи и опыт. Работа в команде – условие успеха, а если команда собрана из специалистов из разных сфер, результат может стать уникальным. Посадите за одним столом писателя-фантаста, биолога, инженера и бизнесмена, и разработаете новый план колонизации Марса.

Решая комплексные задачи, мы делим их на части, с которыми легче справиться. Это правильный подход, но у него есть большой минус. Фокусируясь на подзадачах, мы не видим полной картины. Но если в группе есть специалисты из других сфер, упустить важное сложнее, ведь учитываются разные точки зрения. Мультидисциплинарные команды позволяют увидеть картину шире. Управлять ими гораздо сложнее, но итог того стоит.

Мультидисциплинарные команды: Зачем сажать бизнесмена и энтомолога за стол переговоров? (фото 1)

Команды, состоящие из разных экспертов, чаще приходят к нетривиальным идеям. Создатель сериала "Восхождение человека» в 70-х годах Джейкоб Броновски в своем эссе исследует взаимосвязь науки и искусства и призывает как можно чаще соединять знания из разных сфер. "Человек, будь то художник или ученый, становится творческим, когда видит единство в разнообразии природы. Делает он это, находя сходство между, казалось бы, совершенно разными вещами". Новое понимание привычного и поиск связей запускает креативное мышление, которое лежит в основе решения сложных проблем.

55-летний Ферран Адриа, один из девяти лучших шеф-поваров мира, поставил перед собой цель изменить мир. Для этого он закрыл легендарный мишленовский ресторан ElBulli и основал ElBulli Foundation. Его фонд ведет два проекта – Bullipedia, кулинарную энциклопедию, и ElBulliDNA, лабораторию, в которой происходит "деконструкция самого процесса творчества". Адриа собрал людей различных профессий: поваров, историков, архитекторов, дизайнеров, которые изучают и расшифровывают творческий процесс. Стены его кабинета завешаны графиками и формулами – с первого взгляда трудно поверить, что здесь занимаются едой, а не какой-нибудь физикой.

Мультидисциплинарные команды: Зачем сажать бизнесмена и энтомолога за стол переговоров? (фото 2)

Адриа считает, что, изменив восприятие творчества и найдя новый подход к нему, он сможет изменить что-то в сознании людей. Новое видение этого сложного процесса поможет создать новые продукты и, возможно, изменит многое в индустрии. Ферран, как человек думающий, понимает, что ограничиваться лишь кулинарными знаниями в этой непростой задаче, невозможно. Должна случиться синергия умов и подходов, которая перевернет сознание и укажет новое. Благодаря необычному подходу к решению задач Ферран Адриа давно перерос звание "гениального повара", сейчас его все чаще называют новатором и дизайн-мыслителем.

Медичи в 1500-е годы ставили перед собой похожую цель. Они – только и всего – решили сделать Флоренцию эпицентром культурной жизни эпохи Возрождения. Медичи собрали под своим крылом мультидисциплинарную команду из архитекторов, художников, скульпторов, философов и ученых и, покровительствуя им, добились своего.

Книга предпринимателя Франса Йоханссона об инновациях называется "Эффект Медичи". В ней он вводит понятие "перекрестка", места, где встречаются идеи из разных культур и областей познания. Йоханссон приводит множество примеров того, как новаторы и бизнесмены рождали успешные идеи, оказываясь на «перекрестке». Среди них и нью-йоркский повар Маркус Сэмюэльсон, чей ресторан стал одним из лучших благодаря способности Маркуса соединять диаметрально противоположные вкусы и создавать новые блюда. Или архитекторы, которые в теплой компании энтомологов изучали термитов в африканской саванне, а потом построили по мотивам их домиков энергоэффективный торговый центр в Зимбабве.

Ферран Адриа и Медичи учат нас тому, как в эпоху яркой индивидуальности важно уметь услышать другого. Не самого себя. Я замечала, что люди с трудом находят общий язык, если пришли из разных областей. Мы закрываемся в своем мире и думаем, что другие не поймут стоящих перед нами задач. Говорите с людьми других профессий, кем бы вы ни были, чтобы использовать их экспертизу. Когда я избавилась от внутреннего блока и стала интересоваться чужими отраслями, мир заиграл новыми возможностями. Я поняла, что могу найти ответы на свои вопросы в самых неожиданных беседах.

Например, разрабатывая концепт нового моющего продукта для Procter&Gamble в Politecnico di Milano, мы всей группой отправились в Антверпен. Там нас объединили со студентами бизнес-школы. Стратегические дизайнеры, которых учили предлагать самые безумные идеи, долго не могли сработаться с антверпенцами, чей подход казался нам слишком консервативным. Они с ужасом смотрели на концепт чистящего геля с нанороботами, мы психовали, когда нам напоминали о бюджетах. Но после нескольких кружек бельгийского пива и танцев в университетском баре мы наконец-то начали слышать и принимать мнения друг друга. В итоге получились вполне реализуемые продукты и услуги: "заправки" с гелем для мытья посуды, установленные в каждом доме, специальные фильтры для воды на случай чистки посуды паром, "умная" раковина, выполняющая функцию посудомоечной машины.

Мультидисциплинарные команды: Зачем сажать бизнесмена и энтомолога за стол переговоров? (фото 3)

Кстати, именно воркшопы миланского Политехнического научили меня быть по-настоящему открытой и принимать чужие мнения. В нашей группе было 24 студента из 20 стран. Так как специальность "Стратегический дизайн" относительно новая и синергетическая, они пришли из разных сфер: архитектуры, политологии, дизайна, рекламы и инженерии. Учитывать опыт и мировоззрение всех участников поначалу было сложно, но когда перестаешь (а иной раз заставляешь себя перестать) думать, что ты самый умный и точно знаешь, как лучше, открывается много интересного. Кстати, работа в команде представляется особенно сложной задачей именно для студентов из СНГ. Привыкли мы все делать в одиночку. Для многих из нас характерна смесь уверенности в собственной правоте и комплексов.

Конечно, в мультидисциплинарном подходе не обходится без сложностей. Профессор Гарвардской школы бизнеса Ли Флеминг исследовал более 17 тысяч патентов и пришел к выводу, что инновации, которые рождаются мультидисциплинарными командами, более успешные и необычные, чем те, которые возникают в обычных группах. Но рождаются они намного реже!

Мультидисциплинарные команды: Зачем сажать бизнесмена и энтомолога за стол переговоров? (фото 4)

Чтобы избежать неудачи, Флеминг советует объединять экспертов из изученных и устоявшихся дисциплин. Например, быстрому прогрессу в области нанотехнологий способствовал союз двух хорошо известных сфер: производства полупроводников и машиностроения. Еще один способ повысить шанс на успех: собрать в команду людей с глубокими знаниями в своих дисциплинах. Таких экспертов сложнее всего объединить в группу (они, как правило, не горят желанием коммуницировать с другими специалистам), но именно они способны разглядеть синергию разных областей, потому что хорошо знают свой предмет.

Впрочем, специалисты, практикующие дизайн-мышление, считают, что важно приглашать людей типа Т. Такие люди не только обладают глубокими познаниями в своей узкой области, но и способны находить общий язык со всеми членами команды. То есть, выбирая между гением с отвратительным характером и способным на диалог крепким середнячком, выбрать лучше все же середнячка.

В этой ситуации стратегический дизайнер выполняет роль ведущего, фасилитатора. Его задачей становится выпустить наружу человеческий энтузиазм и направить его в нужное русло. Управлять инновационным процессом – целое искусство. По этому поводу хорошо высказалась в своем выступлении на TED профессор Гарварда Линда Хилл. "Если мы хотим придумать лучшее будущее, а я подозреваю, что многие из нас находятся здесь из-за этого, нам надо переосмыслить свою задачу. Наша задача – создать пространство, где толика гениальности, присущая каждому человеку, может быть высвобождена, использована и превращена в работу коллективного гения". Хилл называет современных лидеров социальными архитекторами, которые "строят сцену, на которой люди желают и могут делиться своими талантами и знаниями".

Мультидисциплинарные команды: Зачем сажать бизнесмена и энтомолога за стол переговоров? (фото 5)

Если перед вами стоит задача, которую невозможно решить традиционным путем, откройтесь другим мнениям. Позовите в переговорку не только коллег из своего отдела – пригласите IT-шника, офис-менеджера и бухгалтера. Возможно, они помогут вам увидеть компанию с другой стороны, учесть то, чего вы раньше не замечали, и решить проблему креативно. Главное – помните: если вам совсем уж сложно сработаться с другими экспертами, никто не отменял танцы в баре.

Buro247.kz

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