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Жизнь / Эксперт

Английская сервировка стола – 5 правил от дизайнера Лорен Дикинсон Кларк

Хорошо сервированный стол – приятная сердцу вещь, которая ничего не стоит, но радует глаз и душу. Как сделать свой дом уютнее с помощью красивой сервировки, рассказывает дизайнер из Лондона Лорен Дикинсон Кларк

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Лорен Дикинсон Кларк – молодой дизайнер посуды и предметов декора из Великобритании. Портфолио у Лорен впечатляющее – сразу после окончания университета девушка начала работать с такими марками, как Alexander McQueen, Hussein Chalayan и Vivienne Westwood (ее специализацией был пошив женской одежды). Сама Лорен специализировалась на принтах. "Если честно, мне это так нравилось, что я хотела заниматься этим всю жизнь. Но потом я начала уставать от мира моды. И в это же время пришло увлечение декором, в частности, посудой. Ведь то, как люди украшают свой дом и стол, тоже является самовыражением! Тогда я решила уйти из моды и полностью посвятить себя любимому делу".

Сейчас у нее свой небольшой бренд LDC, несколько лет назад она выпустила свою первую коллекцию. В ее основе –монохромные цвета и сюрреалистичные изображения, которые одновременно напоминают полотна Сальвадора Дали. "Помню, пришла к маме домой, а там на стене висят картины, выполненные в жанре сюрреализма. А моя мама даже не знала, кто их автор и что изображено! Ей просто понравилось изображение, ей показалось, что оно может украсить ее дом. В таких мелочах и проявляется желание к самовыражению".

В Алматы она приехала по приглашению Colibri Home Concept, ведь именно этот магазин завез ее бренд в Казахстан. Лорен – мастер сервировки стола, в этом деле ей нет равных. Неудивительно, ведь именно в Англии зародилась традиция красивой сервировки и украшения стола. На своем мастер-классе дизайнер рассказала, как просто и изящно украсить стол к ужину, используя предметы разных ценовых категорий. 

  • Старинные английские традиции сервировки очень строги. Каждый сантиметр рассчитан с маниакальной точностью. Как должны лежать ложки и стоять стаканы, на каком расстоянии от рук и прочее. Я считаю, что в современном мире, если вы не устраиваете званых ужинов, это все излишне. Какими бы ни были правила, всегда руководствуйтесь своим вкусом. Простота, изящность, элегантность – вот к чему вы должны стремиться каждый раз, когда хотите украсить стол. 
  • Но одним классическим советом все-таки можно воспользоваться: тарелка должна стоять на расстоянии ширины двух пальцев от края стола. Звучит необычно, но это действительно оптимальное расстояние! И удобно, и красиво. 
  • Для красивой сервировки не нужно много предметов, особенно, если это вещи очень узкого назначения – десертные ложки, веретено для меда, кокотница. Они лишь загружают пространство. Обойдитесь базовым набором, который добавит шика, но не перегрузит стол – кольца для салфеток, красивая масленка или соусница. Эти вещи вместе с обычными ножками-вилками, тарелками и бокалами будут смотреться особенно хорошо. 
  • В середине стола обязательно должно быть главенствующее блюдо. Не бойтесь потратиться на такой предмет. Чаще всего такие вещицы украшают не только стол, но и сам дом. Пусть это будет роскошная супница, подставка для десертов и закусок или же просто красивое блюдо. 
  • Хорошая сервировка – ничто без уюта и атмосферы. Обязательно используйте свечи и цветы при оформлении стола. Они привнесут тепло и жизнь.

Colibri Home Concept – бутик посуды и декора для дома. Салон не привязан к одному бренду и представлен сразу несколькими марками разных ценовых категорий, среди которых французские L'Atelier du Vin и Guy Degrenne, итальянская Alessi и немецкий бренд Dibbern. 

 

Buro247.kz

  • Фото: Марина Карпыкова

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