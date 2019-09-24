Зеленая сенсация BAZIS-A: живые дома METROPOLE

2019 год ознаменовался стартом масштабного инновационного проекта BAZIS-A - жилого квартала METROPOLE. Впервые на территории Казахстана и стран СНГ реализуется технология вертикального озеленения фасадов.

Зеленые фасады METROPOLE - это вертикальный парк деревьев хвойных и лиственных пород. Оригинальный концепт дизайна спроектирован с учетом изменчивой, контрастной алматинской погоды: сложные инженерные решения позволят обеспечить комфортную среду для роста деревьев даже на высоте 19 этажа.

Вертикальное озеленение - модный мировой архитектурный тренд, который символизирует идеальную интеграцию жилого комплекса в городской и естественный пейзаж местности. Так, фасады домов METROPOLE стилизованы под горные склоны Заилийского Алатау, по которым «взбираются» деревья.

Проект «живых домов» METROPOLE будет реализован за счет оригинальных фасадных элементов в виде межбалконных ниш, на которых будут размещены чаши с деревьями. Для обеспечения полива разработана система прикорневого капельного орошения, специальные типы креплений защитят деревья от алматинских ветров.





Инженерные решения, позволяющие соединить в единое целое здание и природу, - не просто новая деталь дизайна. Вертикальное озеленение позволяет увеличить общую зеленую площадь, green index городов. Крупнейшие мегаполисы в постоянном поиске возможностей увеличить этот процент.

Технологический прорыв на стыке инженерии и новейших разработок в селекции растений произошел в 2014 году в Сингапуре. Небоскреб Tree House с вертикальным фасадом площадью 2,289 кв. м вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Следующими идею «дома-дерева» реализовали австралийцы на небоскребе One Central Park и итальянцы в жилом комплексе «Вертикальный лес».

Зеленые фасады - необходимое будущее для больших городов, они уменьшают нагрев стен, степень проникновения в здания пыли, увлажняют воздух, снижают уровень шума. Алматинцы первыми увидят, как растут «живые» дома METROPOLE.