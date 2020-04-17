За кем следить: пастельные тона и минимализм в южнокорейском Instagram

В этот раз в рубрике “За кем следить” у нас не аккаунт, а хэштег родом из Южной Кореи – #집스타그램. Если переводить дословно, то это “дом-стаграм” где блогеры, хозяева арендного жилья, офистелей (многофункциональных жилых комплексов, где резиденты могут и жить, и работать в одном здании) и обычные жители выставляют фотографии модной интерьерной эстетики. В чем она заключается? У всех почти одни и те же атрибуты: сдержанная мебель светлых тонов, как будто из IKEA или Muji, минималистичные вазы с яркими цветками, очень много предметов декора в пастельных тонах, белые круглые столики, лаконичные светильники и еще больше свечей. Такого нежного и очень романтичного стиля придерживаются и многие ритейлеры, продающие предметы для дома. Мы собрали несколько аккаунтов, которые идеально определяют этот сверх-модный стиль в корейском интерьере.