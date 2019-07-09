Who to follow: стулья как воплощение культуры страны

Аккаунт дизайнера, путешествующего по миру и создающего стулья, которые отражают характер той страны, в которой он побывал

Как понять культуру и быт целой страны через один стул? Этим вопросом задалась команда продакт-инженеров, которые создали проект под названием Cross Cultural Chair. В его основе лежит страсть к путешествиям и опыт в разработке предметного дизайна. Своей целью команда поставила посещение восьми самых густонаселенных стран, изучение культуры народа каждой страны и создание с группой местных ремесленников идеального стула, который отображает бытовую культуру её народа.

Почему именно стул? "Это посвящение тем мгновениям, когда мы находим время присесть и задуматься в мире, который движется слишком быстро. Это исследование, которое лежит между социальными и техническими аспектами мебели", – отмечается на сайте проекта. Результатом этого исследования станет 300-страничный альбом с подробными описаниями и красочными фотографиями, а также оффлайн-выставка.

Инициатором проекта стал итальянский продакт-дизайнер Маттео Гарначча. Весь проект он ведет в Instagram, тщательно документируя процесс. Он рассказывает о материалах, локальных техниках, цветах, доминирующих в той или иной культуре, знакомит подписчиков с местными архитекторами. Он уже объехал семь стран: Бразилию, Мексику, Японию, Китай, Индонезию, Индию и Россию. Финальной точкой путешествия стала Нигерия – сейчас Маттео делится кадрами оттуда.

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