Чем уютнее пространство, тем дольше в нем хочется оставаться. Если вы проводите много времени дома, скорее всего, для вас эстетичность жилья играет не последнюю роль. По случаю массового домоседства, мы собрали девять Instagram-аккаунтов отдельных домов и квартир, отражающих характер своих жильцов. Каждый хозяин делится фотографиями разных комнат, уютных уголков и деталей своего пространства. Все это - новые идеи для декора, оформления и расстановки мебели.

@friloconcept

Аккаунт для тех, кто любит минимализм и монохромный стиль, но не готов окунуться в него полностью. Площадь квартиры 130 квадратных метров, сама квартира находится старом здании, поэтому и планировка здесь соответствующая - французские окна и высокие потолки. Хозяева любят украшать дом растениями в сдержанных вазах и постерами.

@mimameise

Пример интерьерного дизайна для тех, кто любит антиквариат и винтаж. Хозяева квартиры – коллекционеры винтажных находок и любители кошек (у них их три), монстер и старых комодов. В интерьере дома доминируют сине-зеленые тона, а кухня выполнена в черно-белом цвете. В этом аккаунте также можно вдохновится на необычную организацию столовой и разнообразные способы хранения посуды.

@swantjeundfrieda

Здесь себе вдохновение найдут те, кто любят яркие акценты в пространстве. Это аккаунт квартиры графического дизайнера, иллюстратора и арт-директора из Мюнхена. Она делится всеми мудбордами, которыми пользовалась при дизайне своей рабочей студии и квартиры. Эффектности квартире придают яркие акценты на фоне нейтральной мебели.

@wunderblumen

Блог для тех, кто нуждается в ремонтных лайфхаках. Это самый семейный аккаунт в подборке. У хозяев этого старого дома двое детей, в нем сразу в глаза бросается бледно-розовый цвет, доминирующий повсеместно. Хозяйка дома делится своими мыслями об изменениях в ее доме и как она вместе с мужем подстраивают его под своих растущих детей. Также она рассказывает о своих маленьких лайфхаках по ремонту и украшению дома в “актуальном".

@frau_nilsson_

Этот аккаунт особенно понравится тем, кто любит делать мебель и предметы декора своими руками. Аккаунт принадлежит хозяевам маленькой квартиры с предельно простым дизайном – светлое дерево, льняная скатерть, керамическая посуда и серые локеры вместо шкафов. Здесь вы вдохновитесь идеями для сервировки и декора в минималистичном стиле. Также на странице вы узнаете немало способов сделать мебель самим (например, софу и столик) и как обустроить балкон изделиями из дерева.

@kristina.ahoi

Аккаунт для тех, кто любит устраивать посиделки с друзьями у себя дома. Хозяева этой квартире тоже выставляют мудборды своего интерьера вплоть до балкона. . Квартира – отличный пример пространства для тех, кто любит слушать виниловые диски и часто зовет к себе гостей. У Кристины великолепный стол на восемь персон и необычное посадочное место на 3-4 человека за столом – обычная деревянная скамейка, какими мы раньше пользовались в школьных спортзалах.

@ettrumtill

Интерьерный инста-блог для тех, кто любит постеры и не знает как их организовать. Хозяйка дома 40-х годов – шведская журналистка Катарина. По ее рассказам многие из предметов декора и мебель были отобраны в блошиных рынках в дополнение к ультрамодным сейчас деталям. Больше всего лайков собирают посты с ее кухней, где пол обложен “терраццо” или мрамором “конфетти”, из этого материала также сделан и кухонный стол Катарины. Помимо этого вы узнаете, как она накрывает на стол для гостей у себя во дворе и как организовывает свою книжную полку.

@schoene_kleine_welt

Аккаунт для ценителей деревенского стиля, а также для тех, кто любит сухоцветы, дерево и бежевые тона. Помимо вдохновения на новые дизайнерские решения, аккаунт может сподвигнуть на изготовление гончарных изделий, ими хозяйка занимается профессионально. Вы также узнаете, как можно обновлять интерьер сезонными растениями, простыми ветками, которые почти всегда под рукой и как подобрать новый цвет стен, чтобы освежить пространство.

@fleurrell

Вариант для биофилов, которые умеют ухаживать за десятками разных растений и любителей макраме. В этом аккаунте очень много подушек, вязанных пледов в теплых оттенках и маленьких ковров с геометрическим принтом и еще больше соломы. Хозяйка квартиры поможет вам научиться сочетать вазы разных текстур, цветов и размеров, а также совмещать современную мебель с винтажной.