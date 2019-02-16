Вокзал для двоих: история и наследие ж/д вокзала "Алматы 2"

У каждого города есть так называемые "визитные карточки". Обычно это главные достопримечательности, архитектурные объекты и природа. На деле, главные визитные карточки – это точки транспортной и логистической связи между городами: аэропорты и вокзалы. Здание вокзала – первое, что видит турист. Общая форма здания, приветливость сотрудников, удобство переходов, скорость выдачи багажа, наличие надоедливых таксистов – всё это напрямую влияет на первое впечатление человека о городе. Редакция BURO посетила самый старый вокзал города – "Алматы 2". Мы посмотрели на состояние архитектурного памятника, на поездные составы и узнали про "скандальные" люстры (их так сильно хотели продать через интернет).

История вокзала

Речь о постройке вокзала зашла ещё во времена г. Верного. Тогда главой города был Иван Лутманов. Он понимал, что без соответствующей транспортной инфраструктуры город не сможет развиваться. Он же выдвинул идею о прокладке железной дороги из Туркестана в Сибирь. В 1930 г. рельсовые пути сомкнулись, и был открыт новый путь. А уже в январе следующего года ст. Алма-Ата была включена в эксплуатацию на Турксибе. Тогда же встал вопрос о строительстве подобающего вокзала. Тридцатые годы XX века – эпоха неоклассицизма в архитектуре СССР (богатое убранство, сложные архитектурные формы, обильное использование узоров в декоре). Исходя из этого, новый вокзал должен был соответствовать времени и пожеланиям партии. Для строительства использовали проект архитекторов А. Галкина и М. Кудрявцева. Строительство начали в 1937 году, и закончили к 1939-му. Изначально планировалось строительство сразу двух крыльев здания (восточного и западного), но в связи с началом Второй мировой войны строительство восточного крыла пришлось отложить. Закончить его смогли только в 1977 году. Уже после развала Союза, в 90-х прошла вторая реставрация, после которой здание полностью изменило свой облик. Приятный бежевый цвет вокзала заключили в тяжелый мрамор, его же не пожалели и на колонны, и на интерьер. С развитием современного Казахстана пришло время третьей "реставрации", и она серьезно подпортила облик здания.

Состояние архитектурного памятника

В январе 1984 года вокзал внесли в список архитектурных памятников местного значения. Тем не менее уже после короткой прогулки становится очевидным, что статус памятника не гарантирует сохранности его архитектуры. Прежде всего, в глаза бросается мраморная отделка здания. Следует отметить, что во время реставрации материал устанавливали "на совесть". За исключением пары отвалившихся или начинающих отваливаться панелей, мрамор в отличном состоянии (хоть и требует серьезной чистки). Выглядит он убедительно, но, если пристально вглядываться в детали отделки, видно, что мрамор буквально "налепили" поверх стен. Там, где интерьер должен был быть дополнен красивыми узорами, появились грубые вырезы. И если издалека заметить это сложно, то при ближайшем рассмотрении видны "компромиссы", на которые пошли инженеры девяностых. Наверное, стоит ставить вопрос ребром: зачем на вокзале вообще появился мрамор?

Наверняка управляющим хотелось, чтобы здание смотрелось "побогаче". Но статус памятника присваивается с целью сохранить оригинальную архитектуру объекта, а вовсе не для того, чтобы реализовать вольную интерпретацию. Вслед за мрамором, в западном крыле появился подвесной потолок (как в офисах начала нулевых), а за ним – аляпистая мозаика, которая не несёт никакой художественной нагрузки. Ну а многострадальное восточное крыло потеряно в этом смысле, кажется, навсегда. Даже если не поднимать вопрос удобства зала ожидания или детских комнат, с эстетической точки зрения это – кошмар. И без того маленькое пространство "изрезано" застекленными пластиком магазинами, с сопутствующим информационным мусором. Здесь же пластиковый потолок, кожаные кресла и нелепые архитектурные решения, характерные для "реставрации" тех времён.

От увиденного становится грустно, тем более, что входная группа отлично сохранилась. Да, красивые деревянные окна заменили на пластиковые, и они к облику здания совершенно не подходят. Зато внушительные статуи солдат, красивый барельеф с фигурами крестьян, собирающих яблоки, и другие декоративные элементы сохранились в первоначальном виде. Радует то, что к замене больших парадных дверей отнеслись с трепетом. Подыскали похожее по структуре дерево, нашли мастера, который смог бы выполнить двери в нужном виде и масштабе. Даже литые чугунные дверные ручки с казахским орнаментом сохранили и прикрутили на новые двери. Возможно на реставрацию второго ряда дверей попросту не хватило средств, либо реставрационное управление решило, что пластиковые двери отлично подходят к облику вокзала.

Этот подход к реставрации расстраивает, особенно когда есть удачные примеры подобных работ. В том числе на территории СНГ. Один из свежих примеров – Витебский вокзал в Санкт-Петербурге. Там другие масштабы, и весь процесс реставрации разбит на несколько этапов, все работы проводятся совместно с комитетом по охране памятников. Это обеспечивает историческую достоверность облика архитектурного объекта. При этом проходит модернизация всех коммуникаций, платформ и составов, при сохранении изначального вида здания.

Захламленное наследие

Вокзал "Алматы 2" находится в удовлетворительном состоянии именно с архитектурной точки зрения. За исключением восточного крыла, остальные помещения можно с легкостью вернуть в оригинальное состояние. Сейчас общее впечатление портит бесконечное количество указателей, информационных баннеров и рекламы. Здесь полностью отсутствуют дизайн-код и нормативы. Вокзал не такой большой, чтобы в нём можно было бы потеряться, поэтому и указателей нужно минимальное количество. Иначе все элементы превращаются в информационный мусор, который только захламляет пространство. Непонятные указатели направления над каждой дверью, мониторы по всем углам, какие-то объявления на досках. Всё это нужно минимизировать и грамотно вписать в рабочее пространство вокзала, при этом сохранить функциональность, удобство и не заслонять архитектуру.

Это также касается металлоискателей и рентген-сканеров. Они непомерно большие и уменьшают пропускную способность прохода. Конечно, их наличие может быть оправдано безопасностью и законом. Но на большинстве международных вокзалов ("Гранд сентрал терминал" в Нью-Йорке, "Северный вокзал" Парижа) эти меры предосторожности отсутствуют.

Проблема света

Изначально планировка "Алматы 2" предполагала большое количество естественного света, который попадал с северной и южной сторон вокзала через большие витражные окна. Сейчас залы мрачные: в колоннаду с двух сторон встроили кассы, которые наполовину закрыли окна. Это неоправданно, так как большая часть из них не работает.

Администрация вокзала решила эту проблему установкой дополнительных ламп и люстр. И вот здесь всплывает скандальная история c "люстрами на продажу". Городской активист Асет Абдиров как-то обратил внимание на информацию о продаже вокзальных люстр на OLX. Казалось бы, вопиющая ситуация. Люстры тридцатых годов прошлого века выставляются на продажу за 150 тысяч тенге. Информация попала в СМИ, и объявление быстро сняли. Но со слов администрации, эти объявления вывесили неизвестные люди, и с вокзалом они никак не связаны. Но самое смешное, что люстры не тридцатых годов и даже не девяностых. Их повесили в 2012 году, в них нет никакой исторической ценности, это новодел. Они отличаются друг от друга по длине и форме. В принципе, их можно было бы и продать.

На 2020 год планируется реконструкция и реставрация вокзала. Должны появиться дополнительные здания, которые смогут увеличить пассажиропоток.

Из чего сделан вокзал

Сейчас это преимущественно тяжелый мрамор. Несмотря на то, что его устанавливали в девяностых, архитекторы смогли вписать в облик здания много геометрических форм, свойственных для дизайна времен СССР. Многие узоры напоминают классические казахские узоры. Капители колонн, барельефы, статуи и узоры на ризалитах выполнены из металла, выкрашенного в медный цвет. Они начали терять форму из-за наслоения краски, нанесенной за все годы реставраций. Но всё это можно просто отштукатурить. Интересно, что на многих элементах декора до сих пор сохранились советские "серп и молот".