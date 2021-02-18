Велнес архитектура: создание оптимальных для здоровья пространств

Сегодня здоровье человека – двигатель большинства индустрий. Архитектура и дизайн жилых пространств – не исключение. Мы всё больше времени проводим в помещениях – в среднем около 90% времени (в зависимости от климата и рода деятельности), а с началом пандемии – и того больше. Хотим познакомить вас со стремительно набирающим популярность трендом – велнес архитектурой, которая фокусируется не только на наружной эстетике помещений, но и на физическом и ментальном здоровье их обитателей.

Дизайн для стимуляции физической активности

Задача состоит в том, чтобы пространство располагало к активному образу жизни. Это может быть: проектирование удобных и хорошо освещенных лестниц в университетском кампусе, облагораживание лестничных площадок, чтобы те стали местом социализации студентов, обустройство комнаты для хранения велосипедов в офисном здании (таким образом поощряется езда на велосипеде). Офисные помещения особенно нуждаются в реформах, так как офисные работники ведут преимущественно сидячий образ жизни. Штаб-квартира производителя велосипедных запчастей SRAM напоминает велотрек – по периметру всего офиса расположены велосипедные полосы, соединяющие разные департаменты. Такое решение не только перекликается с концепцией компании, но и предоставляет возможность работникам оставаться физически активными.

COOKFOX Architects Toyo Ito Fort Worth

Биофилический дизайн

Биофилия – любовь ко всему живому, что естественно для человека. Мы окружаем себя комнатными растениями, стремимся проводить время на природе, так как на подсознательном уровне чувствуем, что взаимодействие с животным и растительным миром хорошо на нас влияет. Давно доказано, что связь с природой способствует ментальному и эмоциональному восстановлению и отдыху, расслаблению мышц, снижению уровня гормонов стресса и, соответственно, напряжения и тревоги.

Биофилический дизайн учитывает эти человеческие потребности в единении с природой через внедрение природных элементов в повседневную жизнь. К нему относятся как простые приемы – использование натуральных материалов и приглушенной цветовой гаммы, так и полное интегрирование живых организмов и неживых компонентов экосистемы в помещение. Простой пример: "живые" стены или внутренний сад. Не менее важно и естественное освещение, ведь от него зависят циркадные циклы человека. В биофилическом дизайне используют такие системы пассивного дневного освещения, как стеклянные двери, световые люки и "полки", с помощью которых дневной свет может проникнуть даже вглубь помещения.

Качество воздуха и жизнь на открытом воздухе

Наше внимание сфокусировано на качестве городского воздуха, и порой мы забываем, что загрязнение воздуха в помещениях – не меньшая проблема. В некоторых случаях система циркуляции воздуха внутри здания продумана, но многие помещения не имеют свободного доступа к наружному воздуху (это делается в целях энергосбережения). В спертом воздухе таких помещений присутствуют опасные летучие органические соединения, выделяемые настенной краской, герметизирующими материалами и другими строительными компонентами. Беспокойство по поводу качества воздуха в помещениях усилила и вспышка коронавируса.

Архитекторы решают данную проблему комплексно: от внедрения специальных материалов, таких как краска, впитывающая загрязнения воздуха, до создания открытых помещений без стен и крыш. Архитекторы Урци Грау и Гильермо Фернандес-Абаскаль в проекте ‘The Future of Living‘ исследуют жизнь под открытым небом – создают жилые комплексы, которые практически сливаются с окружающей средой. Их хижины не имеют фасада, планировка – открытая, со множеством штор, растений и камней.