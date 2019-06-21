Переходим на \"зеленый\": BAZIS-A создает \"живые\" дома

Романтизация городов как каменных джунглей уходит в прошлое. Мегаполисы изыскивают способы вернуть зелень на улицы. Глобальное примирение с природой началось в 2014 году в Сингапуре – небоскреб Tree House с вертикальным садом площадью более 2 тыс. кв. м вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Следующими были австралийцы со своим знаменитым One Central Park в Сиднее и итальянцы с жилым комплексом "Вертикальный лес" в Милане.

На территории СНГ вертикальное озеленение до настоящего момента оставалось лишь темой для дискуссий. Поскольку большинство мегаполисов находится в умеренно и резко континентальных климатических зонах, проектировщикам приходится решать не только инженерные вопросы, но и вопрос выживаемости растений в нетипичной среде. Скоро зеленые «живые» дома появятся в Казахстане! На днях эффектная воздушная инсталляция в небе Алматы ознаменовала старт продаж архитектурного концепта METROPOLE от BAZIS-A.

"Живые" дома METROPOLE – уникальный проект «зеленого» жилого квартала, соединяющий в себе инновационные технологии, ультрамодную архитектуру и комфортную внутреннюю инфраструктуру. Философия METROPOLE – конгломерат Города и Природы – отражена в дизайне комплекса вертикально и горизонтально: фасады домов стилизованы под горные склоны, по которым «взбираются» деревья, а разбивка внутренней территории полностью подчинена парковой структуре и имитирует естественные рощи.

"Зеленые" фасады METROPOLE спроектированы с учетом изменчивой, контрастной алматинской погоды. Реализация этой идеи стала возможной благодаря сложным инженерным решениям, позволившим обеспечить комфортную среду для роста деревьев даже на высоте 19 этажа!

Но "зеленое" обрамление жизни – это лишь одно из преимуществ, которое подарит своим будущим жителям METROPOLE. Квартал "живых" домов METROPOLE объединяет и реализует все возможные пожелания к первоклассной жизни в городе – от расположения самого комплекса до планировок апартаментов.

METROPOLE раскинется на территории почти в 9 гектаров, в квадрате проспектов Аль-Фараби и Сейфуллина, улиц Маркова и Попова. На территории квартала возведут 29 жилых домов, высотой в 12, 17 и 19 этажей. Уникальные планировки апартаментов METROPOLE гарантируют жизнь, наполненную светом, простором и свежим воздухом.

Внутреннее пространство комплекса будет реализовано как пешеходная парковая зона, c «сухими» фонтанами, велодорожками, спортивными и детскими игровыми площадками. Для владельцев автомобилей в METROPOLE предусмотрен подземный паркинг, въезд в который будет автономен от городского трафика, благодаря улицам-дублерам по периметру квартала.

METROPOLE – город в миниатюре, здесь есть всё необходимое для жизни, работы и отдыха: галерея street-retail с магазинами, кафе и ресторанами, фитнес-центр с бассейном и SPA, модный парк.

Амбициозный проект BAZIS-A METROPOLE – это новое видение городского пространства, "город будущего", где самые смелые мечты и планы становятся реальностью!