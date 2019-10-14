7 трендов в дизайне офисов: биофилия, мезонин и брендинг

Современный офис - это гораздо больше, чем унылый опенспейс с одиночными столами, компьютерами и принтерами. Большие и маленькие компании тщательно планируют дизайн помещения, чтобы обеспечить комфорт сотрудников. Такое решение неслучайно - распологающая к работе атмосфера будет задерживать сотрудника в офисе и стимулировать его работоспособность. В главных трендах офисных пространств мы решили разобраться с основателем и архитектором дизайн студии Levelstudio Бекзатом Аманжолом. В итоге мы нашли семь ключевых трендов, к которым стоит присмотреться.

Гибкая планировка офиса

Один из самых распространенных трендов в дизайне офисов - это открытая планировка и всеми известный опенспейс. Если раньше такого рода планировка была более созвучна с коворкинг-пространствами, сейчас компании со стационарными офисами адаптируют эту идею под себя.

В качестве примера Бекзат приводит офис рекламной компании Archetype в Нью-Йорке. Например, там сотрудники сидят там, где они чувствуют себя наиболее продуктивно. Пространство включает в себя большой общий вход, кафе и ступенчатую зону для встреч и работы. Такой же офис и у компании Informa:

"Центральный узел в их нью-йоркском офисе включает в себя три различных варианта для работы, которые сотрудники могут использовать в зависимости от поставленной задачи. Первый - это коворкинг с принципом hot-desking, где рабочие столы общие и используются сотрудниками в разное время, то есть у сотрудников нет своего личного стола, каждый садится на любое свободное место, когда захочет. Второе - большая зона сбора, где все могут расслабиться, поиграть в игры или собраться на вечер кино. Третий - это большое кафе и столовая, где можно собираться, чтобы поесть и неформально встретиться со своим коллегой," - рассказывает архитектор.

Естественное освещение

Хорошо освещенное помещение положительно влияет на состояние людей находящихся внутри. Если раньше этому не придавали большого значения, то сейчас это уже не просто тренд, а must-have любого офиса. Также это отличная возможность для компании показать, что она заботиться не только о благополучии своих сотрудниках, но и о природе.

"Естественное освещение поднимает людям настроение, поэтому предпочтительно использование светопропускающих перегородок с максимальным доступом к окнам. Например, доступ к панорамным окнам обеспечивает вид на городскую среду, большое количество солнечного света, также способствует снижению уровня энергопотребления помещения," - советует Бекзат Аманжол. К примеру, такой офис есть у BDO Canada, консалтинговой компании из Торонто. Если офис большой и его нужно разграничить на зоны, наш эксперт советует использовать стеклянные перегородки. "Они пропускают дневной свет из окон глубоко в офис и вдобавок, создают визуальную коммуникацию между комнатами." рассказывает Бекзат

Функциональная мебель и ее эффективная расстановка

Один из основных трендов - столы sit-to stand, в которых можно регулировать высоту. За такими столами можно работать даже стоя.

"Большинство офисных работников проводят по восемь часов в сутки, а то и больше, сидя перед компьютером, поэтому комфортная качественная мебель является неотъемлемой частью хорошего офиса. Специально спроектированная для офисов мебель способствует здоровому физическому состоянию персонала, а правильная расстановка помогает наладить процессы коммуникации между сотрудниками. Такая мебель и расстановка предусмотрены в офисе Techne Architecture + Interior Design в Мельбурне. В этом офисе sit-to-stand столы были выбраны для укрепления здоровья и благополучия на рабочем месте. Пин-борды для записей, занимающие всю длину офиса, имеют важное значение для творческого процесса, способствуя диалогу и выступая в качестве коммуникационного механизма, к которому каждый сотрудник имеет доступ," - делится инсайтами эксперт.

Многофункциональность всего пространства

Помимо этого существует тренд на многофункциональность и максимальное использование пространства. Например, стеллажи для книг могут выступать не только в качестве полок, но и перегородок между зонами.

"Стеллажи имеют важную функцию хранения оборудования, книг и аксессуаров. Использованные правильно, стеллажи могут усилить пространство и придать ему определенную атмосферу и впечатляющий эффект. Также они могут нести дополнительную функцию перегородок," - говорит архитектор.

Безкат также пояснил, что в архитектуре немаловажную роль играет многофункциональность самого пространства и возможность использовать его по-максимуму. Например, такими многофункциональными элементами пространства могут служить лестницы и мезонины. "Лестницы могут служить не только для подъема и спуска, но и работать в качестве места сбора и сидения, стеллажа, полок или уютного уголка. А мезонины не только увеличивают полезную площадь помещения, но и создают динамику и коммуникацию между разными уровнями здания. Также можно разделить помещение зонально, приподняв или опустив его на половину уровня, вместо того, чтобы использовать перегородки. При потолке в 4.5 метров можно получить два уровня в 2.1 метра, этого достаточно для небольших уютных сидячих помещений," - утверждает Бекзат. Например, отличный вариант использования высоких потолков (6 метров) вы можете увидеть в офисе Port KC - в мезонине офиса сейчас находится конференц-зал.

Биофильный дизайн

Сейчас в офисах становится модным обустраивать отдельную зону с растениями. Чаще всего это делается при помощи живых уголков или стен, например в офисе Google в Сидней. Особенно такое решние актуально для жителей городов, не имеющих доступа к паркам, садам и прочим зеленым площадкам.

"В своем офисе компания BDO обустроила множество биофильных конструкций. Такое решение не только помогает очистить воздух, понизить стресс у своих сотрудников или вдохновить их, но и является отличной возможностью для компании показать свою приверженность к защите планеты," - поясняет архитектор.

Существует множество разных вариантов биофильного дизайна, с разной степенью интеграции растений. "Растения могут быть отдельно стоящими, в виде зеленой стены, перегородки с горшками или все варианты в комплексе. Они определенно могут "успокоить" пространство. Можно совместить их с рабочей зоной или зоной отдыха. Могут быть мелкие растения на личных столах сотрудников. Также можно обустроить подвесные кашпо, визуально они снизят потолки," - советует Бекзат.

Рекреационная зона

Для отдыха и расслабления во многих больших офисных пространствах предусмотрены не только корпоративные кафе, но и отдельные зоны для отдыха и физических упражнений.

"Очень важно, чтобы у офисных работников было место, где они смогут сделать короткий перерыв, выпить кофе, собраться с мыслями и пообщаться в неформальной обстановке. Такое место должно иметь максимально натуральную среду - светлые теплые материалы и живые растения. Рекреационная зона важна в офисе для сбалансированной работы команды и повышения креативности. Весь офис будет уютным как дом, при этом общая зона ‘веселья' и перерывов должна быть отделена от рабочей зоны, чтобы сотрудники могли проводить день в своем режиме, не мешая друг другу," - делится опытом Бекзат.

Брендинг пространства

Недостаточно оформить офис со вкусом - ваше пространство должно говорить само за себя. Поэтому сейчас в моде брендинг самого пространства, чтобы весь дизайн мог передать не только стиль компании, но и ее философию.

"Офис должен говорить о компании. Дизайн интерьера тоже может быть эффективным инструментом для донесения философии и ценностей компании до сотрудников, клиентов и гостей. Например, один из самых масштабных примеров - инсталляция в форме логотипа Nike в нью- йоркском офисе компании," - рассказывает Бекзат Аманжол.

Другой пример - офис компании Port KC, о котором мы уже говорили. Эта компания занимается транспортировкой, поэтому в дизайн своего головного офиса в Канзас-Сити они внедрили настоящий грузовой контейнер длиной в 36 метров. "Стальные контейнеры - смелый и неформальный шаг, который говорит о промышленном характере работы Port KC" - рассказывает архитектор.