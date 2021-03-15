The Ritz-Carlton, Moscow представил обновленный дизайн номеров и люксов

В The Ritz-Carlton, Moscow после реновации можно остановиться в обновленных номерах и люксах.

В основе дизайна - современная, но всегда актуальная классика, отображающая культурное наследие России - в отделке и декоре были использованы драгоценные материалы и работы традиционных ремесел. Лепные потолки дополнены акцентной мебелью. Культурный код страны в дизайне отображен и в коллекции работ современных российских художников, предложенной арт-пространством Cube.Moscow. Среди художников стоит отметить Елену Попову, Владимира Семенского и Людмилу Константинову. В отборе участвовало более 1000 произведений, чтобы сегодня в стенах The Ritz-Carlton, Moscow можно было найти наиболее значимых представителей современной российской арт-сцены.

Обновленные номера

Переосмысление затронуло не только отделку, но и планировку номеров. Зона прихожей четко обозначена зеркалами в полный рост, которые визуально увеличивают пространство, вместительными шкафами, характерными для гардеробной, паркетом на полу. Интерьер выполнен в светлых тонах: в базе – цвет слоновой кости, в акцентных деталях - голубой азурит.

В интерьере продуманы мельчайшие детали: расположенный напротив кровати с изголовьем комод для напитков оформлен в стиле русского мозаичного маркетри, столешница облицована благородным черным мрамором Sahara Noir, боковые стенки - темным европейским орехом в той же технике маркетри. Даже барный ассортимент включает богатую коллекцию кофе, чая и разнообразных напитков. Тройные шторы и ковровое покрытие в спокойных тонах отвечают за уют.

Представительские люксы

В представительских люксах помимо спальни предусмотрена отдельная просторная гостиная. Окна выходят в тихий внутренний дворик, что делает представительские люксы идеальными для ценителей уединения. Особого внимания заслуживает мебель, обитая тканями высочайшего качества, с панелями из ценных пород вишневого дерева. Вдохновленные растительными мотивами статуэтки из фарфора и бронзы были тщательно подобраны под интерьер с классическими и современными чертами.

Люксы Карлтон

Из угловых люксов Карлтон открывается живописный вид на исторический центр города. Номера отличаются еще большим масштабом – помимо отдельной гостиной и спальни, предусмотрена полноценная обеденная и рабочая зоны. Большой комфортный диван и кресла в мягких серых тонах, боковые столики, декорированные зеленым мрамором, узорчатые атласные портьеры и ковер придают номеру изящный уют. Напротив овального стола, украшенного в технике маркетри, расположился рабочий стол – элегантное сочетание дерева, латуни и кожи. Легкие шторы из тонкого льна не препятствуют проникновению дневного света, при этом обеспечивают уединенность.

Передовые технологии для комфортного отдыха

Обновленные номера и люксы The Ritz-Carlton, Moscow сочетают в себе классический роскошный интерьер со всеми удобствами современного технического оснащения. Каждый номер оборудован панелями удаленного управления освещением и плоскоэкранным 55 дюймовым телевизором Samsung, имеет комплементарный доступ в Интернет и возможность подключения личных устройств (в том числе к беспроводным музыкальным колонкам Bang & Olufsen), а в люксах Карлтон вдобавок имеются новые телевизоры ART TV Samsung The Frame 65 дюймов и современные фены Dyson.