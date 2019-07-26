Цветы домой: где купить и как ухаживать за ними дома?

Вместе с нашим новым приглашенным редактором и автором блога об интерьере и домашнем уюте Анастасией Жужгиной мы съездили на цветочные рынки, купили пять моно-букетов, украсили дом и узнали, как продлить жизнь растениям в вазе.

Считается, что украшать свой дом цветами и каждый день любоваться композициями в своем доме доступно ограниченному количеству людей. На самом деле, у жителей Алматы (как минимум) есть прекрасная возможность позволить себе такую роскошь на ежедневной основе без значительных затрат.

Цветочный рынок "Турксиб"

Первая локация - ночной цветочный базар, на рынке Турксиб. Здесь вы сможете купить сезонные цветы и зелень, например, охапку сирени за 700 тенге, пионы по 200 тенге. За 7000 тенге вы наберёте столько цветов, что они еле поместятся в машину. Поверьте, таких цен вы не найдёте нигде, весь город там закупается местными цветами, поэтому если вас пугает раннее пробуждение, то попав на рынок, вы уже не пожалеете, что проснулись так рано. Сезон местных пионов уже закончился, зато сейчас вы обнаружите у продавцов георгины и хризантемы сложных и удивительных оттенков, а также восхитительные садовые розы по 60 тенге за штуку, охапку гладиолусов за 1500 тенге и другие очаровательные цветы. Приобрести цветы можно лишь упаковками от 10 штук в пачке.

Адрес: на пересечении улиц Суюнбая и Хмельницкого. Режим работы: открыт с марта по октябрь с 4:00 до 8:00.

Магазин "Зимфира"

Следующий рынок, достойный внимания, представляет из себя несколько отдельных магазинов с отличным ассортиментом цветов. Особенно хотелось бы отметить магазин "Зимфира", расположенный на территории рынка, который имеет самый впечатляющий арсенал растений и стабильные поставки, 2-3 раза в неделю. Продажи ведутся круглый год 24 часа в сутки, и цены вас приятно удивят. А если вы собираетесь приобрести букет для себя и готовы купить пачку цветов одного вида, то вполне можете спросить оптовую цену и здорово сэкономить до 30%. Для примера, пачка из 25 роз высотой 40 сантиметров стоит всего 5500 тенге, при этом сорт может быть от классического до пионовидного.

Адрес: улица Жангельдина 31. Режим работы: круглосуточно.

Цветочный салон Art Flowers и Салон Henry Bonar

Любителям цветов так же будет полезно знать о существовании таких магазинов, как Art Flowers и салоне Henry Bonar. В этих местах я советую обратить внимание на облака гортензий и разные сорта садовых роз, также только у них можно найти антуриум невероятных оттенков, и микс тропических листьев, вроде монстеры (которые, к слову, стоят в воде по месяцу и радуют глаз в сочетании с любыми цветами). Если же вы хотите побаловать себя (или близких) розами с сумасшедшим ароматом и нежными бутонами, обязательно присмотритесь к розам Дэвида Остина, именно в Art Flowers и у Henry Bonar вы найдете такую роскошь по вменяемой цене.

Адрес Art Flowers: Микрорайон 6, д.11 (Абая/Саина). Режим раьботы: каждый день с 7:00 до 20:00.

Адрес Henry Bonar: улица Сатпаева 7А. Режим работы: круглосуточно.

Садовый центр Nicole

Любителям комнатных растений обязательно стоит отправиться в Nicole - садовый центр, где продаются десятки тысяч видов растений. Буквально все, что вы можете себе представить и давно хотели найти, есть в этом питомнике. Что касается цен, они здесь очень приятные, потому что центр является основным местом закупа для большинства мелких магазинов нашего города. Соответственно, стоимость на все растения остается оптовой, сколько бы вы ни брали. К слову, сейчас в Nicole начался сезон скидок, и на все растения в питомнике действует минус 10%.

Адрес: проспект Рыскулова 57. Режим работы: с 8:30 до 17:30.

Полезные советы по выбору и уходу за цветами

Напоследок я бы хотела рассказать вам, как выбрать и купить действительно свежие цветы и как ухаживать за ними. Для начала старайтесь покупать цветы на следующий день после их поступления в магазин. Таким образом, каждый бутон "напьется" и вы сможете рассмотреть его со всех сторон, определив бракованные, замороженные или вялые цветы.

Если букет нужен срочно, обязательно потрогайте бутон, он должен быть упругим, без коричневых вкраплений. Листья на стебле должны быть зелёными и свежими, без засохших кончиков (исключения составляют несколько особенных "винтажных сортов" вроде Bombastic). Желательно цветы покупать в закрытом виде (кроме разве что пионов и ранункулюсов, есть риск что они не раскроются).

Уже дома необходимо подрезать стебли 1-2 раза в день в воде или под струей из-под крана. Я наливаю в стакан немного холодной воды и по косой, внутри стакана, отрезаю кончик стебля на 2-5 см. Если цветок вянет раньше времени, дело в том, что в "канальцах" стебля есть воздух. Надо найти место пореза, и подрезать стебель чуть выше, или "утопить" это место под водой в вазе.

Розы опрыскивайте один раз в день из пульверизатора и добавляйте лёд в воду. Если вы слышали о том, что в воду непременно надо бросить медную монетку, таблетку аспирина или специальный порошок, который дарит "бессмертие" цветам, то знайте - это всего лишь мифы. Попробуйте на ночь убрать букет в холодильник (личный секрет) и тогда сможете радоваться свежести цветов до двух недель.

Если у вас гортензия, то тут дело обстоит несколько иначе. Если гортензия выглядит вяло, опустите стебель на 10-20 минут в кипяток, а затем срежьте кончик, который был в воде. Цветок оживет, вы будете удивлены. Добавьте в ежедневную рутину простой шаг: перед подрезкой опустите шапку цветка в ледяную воду, желательно устроив "ванночку" в раковине. Минут на 5-10, не больше, погрузите под воду, затем вытащите и слегка встряхните. Дело в том, что гортензия, или hydrangea "пьёт" жидкость не только стеблем, но и листьями и цветами - она состоит из воды на 99%. После водных процедур подрежьте стебель по косой и ставьте в вазу со свежей жидкостью. Если гортензия успела опустить головку, после таких простых действий уже через 30 минут цветок вновь наполнится жизнью.

Больше советов о дизайне интерьера и уходе за цветами вы можете узнать в блоге Анастасии Жужгиной.