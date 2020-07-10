Мы уже рассказывали, почему в последнее время миллениалы обзаводятся растениями, и как озеленить ваше домашнее пространство. Но даже неприхотливые суккуленты и драцены могут стать обузой для неопытного “родителя растений”. В этом случае ситуацию спасут декоративные композиции из сухоцветов. Сегодня вместе с онлайн-магазином "Море цветов" рассказываем об альтернативе живым цветам и растениям и делимся идеями для декора.

Что такое сухоцветы и чем они хороши?

Сухоцветы - это засушенные растения и цветы, из которых составляют композиции. Составление сухоцветных букетов - это такое же тонкое искусство флористики, как и работа с живыми цветами. Но в плане последующего ухода и долговечности сухоцветы очевидно выигрывают. Они также практически никогда не вызывают аллергию и безопасны для животных и детей, в отличие от многих живых комнатных растений и цветов. К тому же одноразовые украшения для мероприятий и пластиковые декорации - камень преткновения для тех, кто заботится об экологии. Так, в последние годы многие отказываются от покупки воздушных шаров и живых цветов. А букеты из сухоцветов станут золотой серединой - цветы сохраняют форму и радуют глаз долгое время.

Еще один плюс сухоцветов - это возможность использовать местные цветы и растения. В "Море цветов" используют 80% местных цветов, а привозные - это те, которые не найти в нашем регионе, например, эвкалипт, протея, пальмы. “Местные цветы мы собираем сами в горах, обращаемся к бабушкам, которые у себя в саду выращивают цветы и высушивают их. Кроме этого, у нас в Алматы есть пару цветочных ферм, у которых мы закупаем нигеллу, статицу и гомфрену, - делится создательница онлайн-магазина Айгерим Нурлыбаева. А не местные цветы мы заказываем из Голландии”.

Какие цветы обычно используют для композиций и можно ли сделать букет самому?

Сейчас наиболее популярны букеты из высушенной лаванды, и хотя лавандовая связка очень нежно выглядит, мир сухоцветов более разнообразен. Для букетов используют злаки - просо, ячмень и мискантус, и пряные травы как лофант, иссоп и мелисса. Из местных растений, например, "Море цветов" используют статицу, тростники, колоски и колючки, а из импортных - эвкалипт, протею (большой цветок, который традиционно произрастает в Африке), гипсофилу (цветки, похожие на белые облака, которые окрашивают для разных композиций), краспедию (желтые шляпки) и лагурус (пушистые заячьи хвостики). Сухоцветы обычно не имеют резкого запаха, так как после сушки он теряется, поэтому они в основном считаются гипоаллергенными. Но если вы хотите душистый букет, то отберите цветы, сохраняющие свой аромат - лаванду, эвкалипт и полевые цветы (например, душица и полынь).

Собрать букет сухоцветов можно самим, таким образом вы можете подобрать растения, которые вам по душе. К тому же, сам процесс сбора цветов и сушки может быть расслабляющей терапией. Свежие цветы лучше сушить в темном проветриваемом месте, повесив их концами стеблей вверх. В процессе сушки вы можете слегка расправлять лепестки, если они застывают в не желаемом положении. Недели должно хватить для создания сухоцветов. Также можно приобрести уже готовые, которые можно сразу собрать в букет.

Далее, все, что требуется для правильного хранения - помещение с низкой влажность и, желательно, место не под прямыми солнечными лучами, иначе сухоцветы могут потерять свой цвет. В остальном, сухоцветы - самые неприхотливые букеты, не требующие особого ухода, полива, опрыскивания и прочих забот.

Как интегрировать сухоцветы в ваш интерьер?

Композиции из сухоцветов прекрасно впишутся в ваше рабочее место, а также подойдут для съемных квартир, пространств с небольшим количеством натурального света и для тех, кто часто в разъездах и не может посвятить время живым комнатным растениям. Небольшие букеты в подобранных под интерьер вазах создают ощущение уюта и общей целостности пространства, венки могут поселиться на дверях и пустых стенах, а связки из нескольких сухоцветов на тканевых салфетках дополнят оформление праздничного стола.

Несмотря на свою неприхотливость, сухоцветы выглядят пышно и нарядно, и легко заполнят любое пустое пространство, например, на тумбах, туалетных столиках, над камином и на обеденном столе. Попробуйте использовать не только классические стеклянные и керамические вазы, но и подручные средства, как жестяные банки, соломенные плетеные корзины и сумки, а для мелких связок - красивые пустые колбы и флаконы от косметических средств. С сухоцветами вы можете выдерживать определенную цветовую гамму, подходящую под интерьер, но для разнообразия можно ее менять в зависимости от сезона. Например, осенью использовать сухоцветы в желто-оранжевой палитре, а во время праздничного сезона зимой попробовать сухоцветы зелёного и красного цвета как ели, сумах и засушенные ягоды бирючины. Но, конечно, один из основных плюсов сухоцветов в том, что композицию можно сделать в любое время года. Сейчас "Море цветов" как раз собирают и засушивают цветы на год вперед для того, чтобы запасов всех цветов хватило до следующего лета.

