Сталинская архитектура – тоталитарный шаг назад

Про эпоху сталинской застройки было принято говорить или хорошо или никак. Величавые, монументальные, помпезные и дорогие здания скорее напоминали старинную империю, нежели современное передовое государство. Серьезные амбиции одного человека вызывали восхищение, в противном случае вас отправляли в ГУЛАГ. Появление такого явления как “сталинская архитектура” – спорный и сложный момент истории советского зодчества. Расскажем о его масштабах, идеологической борьбе и проспекте Сталина в Алматы.

Спорная, сложная и жестокая архитектура

Символической и исторической отправной точкой этого архитектурного направления принято считать нереализованный проект Дворца Советов в Москве. Ради него даже снесли старинный храм, вырыли котлован и залили бетон. По тем временам это был проект самого высокого здания в мире. Оно было символом победы коммунизма над остальным миром. Буквальное возвышение идеологии над остальным миром. При этом Дворец был не похож на новые архитектурные авангардные эксперименты союза. Проект пестрил декоративными элементами, различными узорами, дорогими материалами и прочими красивыми излишествами. Это кардинально отличалось от функционального аскетизма конструктивистской архитектуры. Но Вторая мировая внесла свои коррективы, дворец так и не построили. Зато вместо дворца эти “новые” принципы начали повсеместно применять на территории всего союза. Со временем проекты конструктивистов просто перестали принимать.

Естественно, официального заявления не было, но считается, что Сталину такие веяния казались слишком буржуазными. Рационализировать это пытались тем, что понять гармонию и идею форм слишком сложно простому рабочему и крестьянину. Почему это и заменили на аллюзию к дворцовой роскоши. Появились тяжелые колонны, пилястры, капители и все здания обросли памятникам, рельефами. Некоторые архитекторы считаю, что с идеологической точки зрения это было верным решением. Потому что так (почти) каждый крестьянин и рабочий мог жить во дворце. Правда такая точка зрения не выдерживает критики. Потому что на уровне идеологии коммунизм должен был привнести новый быт, новое сознание, не создавать иллюзию старой богатой жизни.

Идеологическая борьба

В возвращении к старинному заключается главный интерес сталинской архитектуры. Если до этого страна советов была в авангарде, во всех смыслах (политическом, идеологическом, культурном и архитектурном), то здесь произошел неожиданный шаг назад. Причем шаг назад не технический, а именной идейный и эстетический. Никто не спорит, что советские инженеры сталинского периода были талантливыми зодчими, использовали смелые решения и в целом реализовывали отличные проекты. Причем довольно быстро охладели отношения с США и началась буквальная борьба с “западным” влиянием. И сам Сталин неоднократно говорил, что новый архитектурный стиль должен являть собой исконно советский стиль, уникальный и непохожий на остальные. У сталинской архитектуры выделяют три главных стиля: неоклассицизм, ар-деко и ампир. В контексте идеологии и политики это кажется парадоксальным. Неоклассицизм обращается к классике – античность, эпоха Возрождения, классицизм. А это все традиционно западные направления в архитектуре. И часто попытка навязать какую-то локальность происходит очень нарочито. Например, для фасада используется классический коринфский ордер. На капитель клеится звезда и неожиданно коринфский ордер становится советским.

С другой стороны, конечно, такие архитектурные приемы действительно кажутся более понятны массам. Это помогало создавать режиму образ богатой доминирующей державы. Но, как и любой другой “режимный” стиль, сталинская архитектура изжила себя со смертью лидера. Хрущёв становится первым секретарем ЦК КПСС в 1953 году и уже в 1955 году выпускает постановление “об устранении излишеств в проектировании и строительстве”. Сталинскую архитектуру объявили слишком дорогой и советы ушли к проектированию стандартизированного, быстрого и функционального жилья.

Проявление стиля в Алматы

Поскольку в Алматы конструктивисты проявить себя толком не успели, сталинская застройка стала доминантной. Визуально она не сильно отличалась от остального союза, за редкими исключениями. Поскольку основа стиля – упор на узорах и украшениях, за их счет архитекторы придавали зданиям ощущение причастности региону. Так, например традиционную вязь могли заменить на казахский узор, а окна обретали острую стрельчатую форму, характерную для исламской архитектуры. Поскольку архитекторы сталинского периода предпочитали застройку ансамблями, в уездных и дальних городах для этого выбирали главные улицы. В Алматы такой улицей стала улица имени Сталина (ныне проспект Абылай хана). Начиналась она от городского вокзала (ныне Алматы 2). Идея заключалась в том, что все приезжие гости могли въезжать в город через главную улицу и видеть все архитектурные новшества Алматы. Поэтому здесь и располагались все главные здания: ТЮЗ, консерватория, театр, различные государственные учреждения и Дом Правительства (ныне КБТУ).