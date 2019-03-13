Современная юрта Casa Ojalá от итальянской студии IB

Новый дом, для тех кто заботится о природе и любит минимализм.

Casa Ojalá - автономное жилье, такое же портативное как юрта, от итальянской студии IB. Прототип дома в масштабе (1:10) будет презентован в начале апреля на Неделе дизайна в Милане.

"Ojalá" (о-ха-ла) обозначает концепцию бесконечных возможностей, связанных с интуицией, пустотой и минималистичным образом жизни.

Главный архитектор проекта – Беатрис Бонзаниго – спроектировала дом так, что несмотря на сравнительно маленькую площадь в 27 кв. м., хозяин сможет в любой момент изменить планировку дома. Возможных конфигураций – 20. Механизм и строение дома напоминает как парусную лодку, так и юрту. Чтобы построить его необходимо минимум материала - любое местное дерево и текстиль. А сам механизм построения основан на системе рычагов, шкивов и веревок.

В доме могут поместиться спальная комната на двоих, кухня, ванная комната, терраса и гостиная. Casa Ojalá можно преобразить в одну большую террасу, убрать крышу и даже пол. Пространство очень гибкое благодаря скользящим стенам из материала Wood-Skin и тканей свернутых на столбах, которые устанавливаются по длине окружности. Основная идея проекта создать здание, которое может предоставить альтернативу статической архитектуре и разобьет границу между жизнью "в помещении" и "на открытом воздухе".

По проекту здание сможет функционировать без какого либо вмешательства в окружающую среду. Оно будет полностью автономным, иметь систему сбора дождевой воды, а септик будет отстаивать воду и превращать ее в питьевую и воду безопасную для умывания, фотоэлектрические панели будут снабжать дом энергией.