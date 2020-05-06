Cоветы эксперта: с чего начать декорирование дома

Декор – неотъемлемая часть интерьера, считает основательница и главный дизайнер студии интерьерного дизайна Akka Interiors Айжан Кунаева. Сегодня мы проводим много времени дома, поэтому каждый так или иначе стремиться сделать свой дом еще уютнее и красивее. Казалось бы, одно из самых быстрых путей преобразить свой дом – выбрать новые предметы декора. Мы попросили Айжан поделиться советами, как правильно декорировать дом, с чего начать и как сделать так, чтобы декор не захламил пространство.

Подготовьте пространство

Декор – это не только сувениры, декор может быть крупным, например, в виде акцентного кресла, необычного торшера, свечи или статуэтки. Но какой бы вы не выбрали предмет декора для него необходимо подготовить пространство. Если ваш дом уже обжит, а преобразить пространство хочется прямо сегодня, проведите небольшую ревизию. Возьмите коробку и сложите туда все то, что отвлекает: ваза, подарок-статуэтка, который не подходит под ваш интерьер, сувениры из путешествий, который заняли случайные места в доме, ручки, зарядки и прочие вещи, которые не имеют своего места. Но не спешите выкидывать или раздавать все предметы. Возможно что-то пригодится для композиции или вы найдете место предмету в другой комнате.

Почему важен диалог с домом?

Дом должен быть отражением его обитателей. Все пространство должно быть удобным, расслаблять, вдохновлять, давать силу. Чувствуете ли вы, что интерьер вашего дома подходит под ваш характер? Что могло бы помочь вам почувствовать это? Если вы затрудняетесь ответить на эти вопросы, ваши интересы и увлечения подскажут, что вам необходимо для декора.

Например, когда пространство будет расчищено от лишних вещей вы сможете оценить, нужна ли вам вспомогательная мебель: консоль, банкетка, небольшое кресло, чтоб организовать уголок для чтения, приставной столик. Может вы недавно увлеклись духовными практиками и теперь вам нужно место для хранения каремата и свечей? Может кто-то из родных увлекается спортом или бегает марафоны, а медали пылятся на подоконнике за шторами? В таком случае, стоит приобрести полочку, на которой вы сможете расставить награды.

Подберите подходящий текстиль

Важную роль в декоре играет текстиль. Шторы придадут интерьеру целостность. Если вы боитесь экспериментировать, то отдайте предпочтение однотонным, натуральным тканям. Помните, что не всегда нужен тюль. Если вы живете в частном доме, или в высотном здании, где никто не сможет заглянуть к вам в окно, то портьеры отлично справятся с поставленной задачей. Они будут дополнять интерьер, спрячут от палящего солнца если будет необходимо, а вечером их можно будет зашторить, если нужна более приватная обстановка.

Если стены в вашем доме имеют красивый оттенок, то не бойтесь под их гамму подобрать шторы. Ваш интерьер от этого только выиграет. И напротив, если весь интерьер очень спокойный, то попробуйте обратиться к дизайнеру по текстилю и вы удивитесь как много прекрасных решений можно найти в текстиле: добавить красок, контраста или наоборот сделать интерьер более сдержанным и благородным.

Текстиль в доме не ограничивается шторами - это и подушки на диване, пледы, ковры, раннеры, скатерти и покрывала. Выбирая ковры, учтите, что они должны быть пропорциональны зоне, которую вы оформляете. Если в спальной стоит кровать два метра на два метра, то ковер точно должен быть не меньше двух метров на три метра. Есть золотое правило – ковер должен заходить хотя бы наполовину под мебель. Узнайте, есть ли у продавцов ковров услуга примерки – обязательно воспользуйтесь ею. Так вы сможете сразу увидеть, как предмет смотрится в вашем доме и сделать правильное решение.

Не думайте что подушки - это очередные пылесборники. Во-первых можно выбирать синтетическое наполнение, а значит, уже не будут страшны пылевые клещи и прочие "соседи". Также за последние десять лет производство тканей шагнуло так далеко, что сейчас есть пылеотталкивающие ткани. На крайний случай подушки всегда легче пылесосить и встряхивать, чем перетирать все сувениры на полочке

Не бойтесь многослойности

Не бойтись переборщить с текстилем в спальне. В спальной комнате на кровати можно сделать несколько рядов подушек, на покрывало положить раннер и дополнить пледом. Это не будет лишним даже летом, а зимой такого рода декор придаст особое тепло комнате.

Как оформить стены?

Оформив пол и окна оглянитесь вокруг – на каких стенах ваш взгляд ловит пустоту? На какую стену вы смотрите в первую очередь, когда заходите в комнату? Этим местам стоит уделить внимание сначала. Часто люди думаю, что на стены нужно вешать картины, но на самом деле есть множество вариантов декора, который поможет вам заполнить пустоту: декоративные панно, семейные фотографии в рамках, часы, тарелки, постеры, маски из путешествий или даже сделанные своими руками из картона или папье маше, зеркало и макраме.

Книги, как практичный элемент декора

Если у вас есть полки, библиотека, кофейные столики, обязательно уделите внимание книгам. Они могут стать декоративным элементом, дополняющим все пространство. Если у вас есть книжный стеллаж расставьте книги по размеру или по цветам, положите пару книг стопочкой друг на друга, а сверху поставьте декоративный элемент, например свечу. Пару красивых книг можно развернуть обложкой, это также поможет заполнить пустоту в полках.

Можно приобрести специальные интерьерные книги. Особенно хороши варианты от издательств Assouline, Rizzoli, Taschen. Хорошо будет оформить несколькими книгами кофейный столик в гостинной комнате. Даже когда к вам придут гости и вы ещё будете заняты последними штрихами праздничного стола, ваши гости смогут занять себя книгами.

Домашние растения и цветы

Мы все знаем, что они благоприятно влияют как на здоровье, так и на общую атмосферу в доме. Часто многие не успевают ухаживать за домашними растениями, и если у вас нет времени, начните маленькую традицию ставить в доме свежие цветы или веточки зелени. Важное правило: не ставить букеты в вазы вместе с упаковкой. Лучше убрать всю "мишуру" и научиться наслаждаться простой красотой цветов и их ароматом. Также вы можете оформить своего рода подписки в любимом цветочном магазине и раз в 1-2 недели получать свежие композиции или можете покупать цветы из домашнего палисадника у бабушек на базаре. Пусть цветы будут просто собраны в охапку, но это обязательно будет радовать вас и расслаблять. Также, советую ставить вазочку, пусть даже и маленькую, с зеленой веткой в ванной комнате. В этой комнате мы чаще всего заканчиваем и начинаем свой день, поэтому не будет лишним добавить растения для свежести и хорошего настроения.

Практичные экспресс решения

Для экспресс декора выбирайте свечи, чаши, подносы, статуэтки и небольшие вазы. Маленькие детали помогут оформить композицию в любой комнате. Я люблю ставить небольшие подносы даже на прикроватные столики, на них всегда удобно положить украшения перед сном. При этом старайтесь всегда учитывать интерьер в целом и смотреть насколько маленькие детали сочетаются с ним.

Сувениры из путешествий

Часто сувениры могут засорять пространство. Возьмите себе за правило не покупать пустые безделушки, пусть это будут интересные вещи из поездки. Например, я привожу с поездок магнитики, но только из музеев. У нас собралась уже большая коллекция: от музея Рембрандта из Нидерландов до Пикассо из Испании. Вы можете также придумать себе тематику для коллекции: например открытки, колокольчики, фигурки, чашки. Таким образом эти памятные вещицы можно будет вплести в интерьер, а родные и друзья из очередной поездки привезут не просто Эйфелеву башню, а нужный вам предмет для коллекции.

Аромат - тоже часть декора

Есть замечательный элемент декора, который дает не только хорошую визуальную композицию, но и действует на наши чувства – это ароматы для дома. Будут они в свечах, диффузорах или саше решать вам, так или иначе ощущения в доме изменятся. Наверняка вы замечали что приходя в дорогие отели или нишевые бутики там часто интересно пахнет. Вы можете с легкостью воссоздать это у себя дома. Обратите внимание на ароматы Cire Trudon, Cult и Jo Malone.

Не забывайте о деталях самой мебели

Иногда для того, чтобы обновить интерьер достаточно заменить фурнитуру на шкафах и кухне. С новой фурнитурой даже старая мебель покажется новой. Возьмите разные образцы в магазине и устройте примерку на своей мебели. Приложите новые детали, сделайте пару фотографий – так вам будет проще выбирать. Например, бывают ручки с полудрагоценными камнями, если на витрине для посуды всего две ручки, то такой элемент не будет стоить дорого и подарит старой витрине новую жизнь.

Сезонный декор

К весне в интерьер можно добавить интересные весенние элементы. Например, в доме у моей мамы к весне появляются статуэтки в виде керамических яиц с цыплятами, а к новому году, я расстилаю на столе красную скатерть с вышивкой и сервиз с дед морозом и оленями. Такие, казалось бы, маленькие перемены придадут особую атмосферу дому.

Не пытайтесь оформить все и сразу

Декорируя пространство не спешите. Создавать необходимую атмосферу можно и всю жизнь, поэтапно, небольшими шагами, главное здесь делать нужные покупки. А в свете последних событий в мире мы уже поняли, что дом - это наше особенное место. В нем не должно быть случайных предметов. В доме должны быть предметы, которые дарят воспоминания, приносят радость, спокойствие и чувство уюта.