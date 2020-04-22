Рассказ о прошлом архитектурном стиле мы закончили постановлением “Об устранении излишеств в проектировании и строительстве”. За ним последовало создание абсолютно нового для СССР стиля – модернизма. Стоит оговориться, что советский модернизм классифицируется немного иначе, нежели чем мировой модернизм, но при этом является его частью. Для страны этот архитектурный период стал определяющим. “Панельки” и бетон навсегда закрепились за словосочетанием “советская архитектура”. Казалось, что с “оттепелью” СССР вступает в новый мир будущего. Надежда и мечты отражались в монументальной архитектуре, которая с каждым годом становилась все амбициознее. Амбиции достигли своего апогея и вместе со зданиями развалился и СССР.

Надежда на бетон

Если слово “модерн” обозначает нечто новое, то “модернизм” – новейшее. Если посмотреть на архитектурное направление в разрезе истории, видно, что модернизм фактически приходится на весь XX век. Можно ли считать конструктивизм – модернизмом? С точки зрения мировой истории – да, с точки зрения советской архитектуры – нет. Модернизм начался в Союзе в 1955 году, когда Никита Хрущев подписал то самое постановление “Об устранении излишеств в проектировании и строительстве”. Что это значит? Сталинская архитектура напоминала римские имперские амбиции. Все было усеяно декоративными элементами, масштабностью, грандиозностью и дороговизной. Для советского государства, стремившегося к коммунизму, это было как минимум странно. Хрущев посчитал необходимым изменить подход к архитектуре. В первую очередь, конечно, для сохранения средств, но это подходило и по идеологическим соображениям. Функционализм стал краеугольным камнем нового строительства. Главные материалы для стройки – железобетон, стекло и метал. Конечно, в отдельных случаях использовались и дорогие материалы, например мрамор для облицовки зданий (ракушечник и песчаник были более популярным решением). Но чаще всего здания оставляли “голым” бетоном.

Стройка панельных домов

На этом этапе зарождается один из ключевых и противоречивых элементов советской архитектуры – массовое типовое строительство. После войны экономика СССР находилась в кризисе и “империализм” сталинской архитектуры оказался совершенно нецелесообразным. Хрущев выступал с жесткой критикой как архитектуры, так и самих архитекторов. В его глазах они занимались “художественной деятельностью”, пока людям было негде жить (многие советские граждане тогда проживали в бараках и коммуналках). Первый секретарь выпустил еще несколько постановлений, которые привели к появлению тех самых “панелек”. Это быстровозводимые, прочные, дешевые жилые здания, собранные из железобетонных панелей. Было налажено производство и за несколько лет по всему союзу появились панельные микрорайоны. Так Хрущев фактически решил жилищный вопрос в одном из самых густонаселенных государств. Конечно, сами здания не представляли из себя ничего выдающегося, многие презренно называли их “коробками”. Но нужно четко понимать запросы времени и возможности периода. Если сравнивать это с грандиозностью сталинской застройки, то можно увидеть четкую разницу. Здание МГУ было построено на сумму маленького города с пятиэтажными панельными домами. Массовое строительство стало символом модернизма – новейшей идеи, где во главе стояла функция.

Непонятное наследие и светлое будущее

Когда людей расселили в новые квартиры, возник вопрос об идентичности микрорайонов и городов. Достичь это можно было за счет так называемых “объектов притяжения”: дома культуры, кинотеатры, театры и прочие постройки общественного назначения. Их строили и раньше, но новые объекты должны были вписываться в контекст панельной застройки. Для старых архитекторов это стало стрессовой ситуацией. Сначала возник конструктивизм, который оказался не просто революционным, а самым передовым стилем в мировой архитектуре. Затем происходит насильное уничтожение конструктивизма сталинским неоклассицизмом. И вот спустя почти 30 лет, архитекторам вновь сообщают о строгой смене стиля. Нет ничего удивительного, что многие из них просто опустили руки. Благо на их смену пришло новое поколение архитекторов. В союзе многие говорили, что “модернизм – это стиль молодых”. В самом деле декоративность сменили на функциональность зданий и их практичность. Новые объекты поражали не дороговизной, а инновационным подходом. Речь идет о различных техниках и инженерных решениях, которые ранее казались недостижимыми. Поскольку тенденция шла на упрощение, архитекторы пытались выражаться за счет формы - поэтому отдаленно советский модернизм и напоминает авангардную эпоху конструктивизма. Об этом говорит и обильное использование стекла в экстерьере, функциональность различных архитектурных элементов (например использование солнцерезов) и т.д.

Панельный дом в одном из микрорайонов Алматы

С развитием технологий, усилением экономики и ростом уровня жизни, в городах начали реализовывать более смелые проекты: телебашни по всему союзу, высотные здания в сейсмических зонах, проектировались полноценные ансамбли и реконструировали целые городские районы. Это стало доказательством того, что технические возможности и способности советских инженеров достигли высочайшего уровня. В проектах были грандиозные постройки, которые, к сожалению, реализовать так и не удалось. Это мы можем видеть на примере Алматы, где в районах будущей застройки начали появляться хаотичные внесистемные здания, которые вносили беспорядок в унифицированный модернистский порядок. На деле модернизм развивался по всему миру, но в союзе развитие было уникальным, в силу политических и режимных аспектов. Если в капиталистических странах застройка лишь соблюдала какие-то регулятивы со стороны государства, то в СССР все было строго от государства. Это сильно связывало фантазию архитекторов, но позволяло создавать гармоничные ансамбли. Поэтому обычно планировались не отдельные объекты, а улицы, кварталы, районы, и инженеры определяли функциональную значимость таких ансамблей. Иронично, что в момент, когда советская архитектурная мысль достигла своего пика, произошел распад страны. Так началась деградация архитектуры, которая продолжается и по сей день.

Модернизм в Алматы

Модернизм для Алматы стал главным стилем. Более того, в Алматы, к последним годам союза, была одна из самых сильных архитектурных школ. Поскольку город был относительно новым и небольшим, сделать перепланировку оказалось достаточно просто. Этому поспособствовала и решетчатая планировка улиц – город было удобно разбивать на отдельные районы, каждый из которых можно было застраивать поочередно. С приходом модернизма в Алматы выросли множественные жилые микрорайоны (Орбита, Аксай, Самал и т.д.). Все они были собраны из железобетонных панелей и построены в рекордные сроки. Это позволило расселить в столице огромное количество граждан. Поскольку жилые районы находились далеко от индустриального и продовольственного центра, была продумана логистика. Так проложили новые пути для трамваев и троллейбусов, которые шли из новых жилых кварталов в старый производственный “центр”. Это отличный пример того, как городское планирование может эффективно работать с новой архитектурой, согласно требованиям времени. Но это не значит, что эти районы были усеяны одними лишь жилыми “панельками”. Во всех микрорайонах были разбиты свои аллеи, скверы и парки. Отдельно стояли кинотеатры (например Байконур и Шугла). Возникали и по-настоящему масштабные проекты, вроде Дворца культуры АХБК.

Кинотеатр "Байконур" Торговый дом "Асем"

Естественно, что объекты первой значимости планировались и впоследствии расположились в центре города, где проходимость была выше. Речь идет о таких архитектурных объектах, как гостиница Казахстан, Дворец Ленина, Дворец Пионеров, театр им. Ауэзова, Государственная библиотека Казахской ССР. Особенно интересен в этом разрезе центральный проспект имени Ленина (ныне пр. Достык). Улица буквально пестрила новейшими постройками и памятниками архитектуры. Даже панельные дома были экспериментального типа. У этого было символическое значение. Проспект Ленина должен был отражать улицу города будущего, которым должна была стать советская Алма-Ата. Улица уходила “вверх” к горам, к светлому будущему.

Похожие проекты развития мы могли наблюдать преимущественно в “верхней” части города. Например, рядом с АСК-2 планировалось возведение телестудий и павильонов для съемок кинофильмов. Парк от новой площади должен был раскинуться вплоть до улицы Водозаборная (ныне проспект Аль-Фараби). К сожалению, эти проекты остались лишь на бумаге, история внесла свои коррективы. Модернисты наивно полагали, что советский народ шел к светлому будущему. До будущего так и не дошли, возможно поэтому модернизм и остался лишь непонятым символом разбитых надежд.