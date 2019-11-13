Советская эстетика и современный образ жизни: как выглядит квартира в старом центре Алматы

Один из последних проектов дизайн-бюро sdelaemremont.kz - квартира в сталинском доме 1956 года постройки. Мы поговорили с дизайнером Элиной Мусакуловой и узнали, как пришла идея совместить советскую эстетику и современный образ жизни хозяина в небольшой квартиры в центре Алматы.

Как в квартире появились стены с советской покраской?

Хозяин дома Дмитрий первоначально хотел квартиру в скандинавском стиле с полностью белыми стенами. "Клиент отправил несколько референсов с белыми интерьерами - и мы поняли, что ему нравится то, что любим и мы: воздушные интерьеры в скандинавском стиле. Дмитрий также объяснил, что его цель - максимально светлое пространство". Во время ремонта, когда строители содрали старые обои, и оголилась оригинальная советская покраска, интерьерному бюро очень захотелось ее сохранить. Элина смеется: "Я написала Дмитрию сообщение: "Есть разговор". Он смело согласился оставить все, как есть."

"Наши стены-"ободрыши", как мы их ласково называли, всех вводили в заблуждение. Как-то столяр, изготовляющий кухонный гарнитур, позвонил нам, и спросил, как же он может везти мебель в квартиру, если там ничего не готово" - рассказывает Элина. Возможно такое решение не для всех, но несомненно "стены-ободрыши" стали изюминкой проекта. Помимо этих стен, в квартире также были сохранены оригинальные двери, которые отреставрировали. Чтобы поддержать эстетику "потертости", в кладовую заказали деревянную дверь с патиной, которую предложил сам Дмитрий.

Почему стоит сохранить атрибуты советского дизайна?

Стены и двери - не все, что осталось в квартире с советских времен. Элина рассказывает: "Старые хозяева сделали в квартире сложные потолки со спотами. Демонтировав их, мы обнаружили гипсовые галтели, которые, к сожалению, частично были разрушены. Но, к счастью, пусть и с большим трудом, мы нашли мастеров, которые восстановили нам ее во всех комнатах. В квартире сохранился старый паркет, который мы даже и не думали менять. Это один из самых красивых домов в старом центре Алматы, и мы гордимся, что многое из того, что задумывалось проектировщиками, нам удалось сохранить."

Особенность ведомственного советского дома в том, что там в свое время использовались натуральные материалы - паркет, гипсовые галтели, все это очень ценно и сегодня. Поэтому дизайнер советует сохранить все атрибуты, если вдруг вам попалась такая квартира.

Если говорить об отдельных зонах, в квартире особенно примечательна зона гостиной и кухни. Элина решила добавить необычную деталь между двумя комнатами - окно, что не только послужило украшением, но и помогло визуально расширить пространство.

Кухня в квартире маленькая, но для образа жизни Дмитрия большей и не требовалось. "Редко удается услышать от заказчиков: "Я не готовлю дома и у меня мало посуды", так что мы воспользовались случаем и сделали открытую кухню. Никаких систем хранения под потолок, лишь встроенный холодильник, а вместо верхних шкафов - одна открытая полка. В кухне даже нет вытяжки, что действительно делает эту маленькую комнату просторной," рассказывает Элина.

На фото гостиной может показаться, что белые стены выглядят плоско. На самом деле это было сделано намеренно: Дмитрий использует одну стену вместо полотна для проектора. В квартире нет тюли, от них отказались в пользу ролл-што) - так пространство выглядит светлей и просторней. Лишь окно в гостиной обрамлено легкими гардинами с "black-out" подкладкой для просмотра фильмов на проекторе.

Как выбирали элементы декора для квартиры?

Декор дизайнеры выбирают ближе к концу, этот этап откладывают не из-за того, что не придают ему значения, а больше для того, чтобы подойти к выбору осознанно, прочувствовав проект. Так дизайнеры могут убедиться в том, что полностью понимают клиента и его желания. Уже после новоселья в квартире появился плакат Эгона Шиле, его Элина привезла из Парижа. Постер сочитается с картиной Куралай Мейрбековой, которую бюро подобрало для центрального места в прихожей.

"Яркие насыщенные краски и кривые контуры линий в стиле Эгона Шиле идеально подходят для лаконичного и даже немного аскетичного интерьера квартиры. Кресло в гостинной по дизайну Ханса Вегнера было разработано спустя лишь несколько лет после постройки этого дома, так что оно отлично дополняет интерьер. Открытые книжные полки и диван цвета мокрого асфальта делают монохромную гостиную "глубже"." - дополняет Элина.