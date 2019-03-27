Ситуация с АСК-2: плохая реконструкция, мнение автора и маленькая победа ArchСode

На днях жителей Алматы взволновал вопрос реконструкции местного архитектурного достояния - здания Аппаратно-Студийного Комплекса телевидения. По инициативе проектной группы Archcode сегодня прошло общественное обсуждение проекта реконструкции АСК-2 при участии застройщиков BI-Group, представителей министерства культуры и автора здания - Александра Коржемпо. Рассказываем о главных пунктах:

Реконструкция или реставрация?

По итогам беседы так и не ясно, что BI-Group делают – реконструкцию или реставрацию. Авторы проекта заявляют, что проводят полную реконструкцию, модернизируя внешний облик, сохраняя его первозданный вид. Однако, любая реконструкция - это изменение или утрата первозданного облика. Но ценностью обладает не только облик, но и любые архитектурные и инженерные решения. По словам представителей BI-Group, многие материалы морально устарели и требуют замены (не реставрации, а именно замены). Это решение приведет к тому, что UNESCO не смогут рассмотреть здание АСК-2 на внесение в список объектов всемирного наследия.

Реконструкция витража

Один из главных вопросов, взволновавших общественность - смена фасадного остекления. Руководитель проекта реконструкции Ербол Какимбаев отмечает, что витражи устарели и уже не держат тепло. "Людям приходится обогреваться масляными радиаторами. А летом здесь душно. Мы меняем остекление, но сохраняем форму", – комментирует он. К слову, специальная система охлаждения не работает уже несколько десятков лет. Внешний фонтан должен был охлаждать воду, которая затем шла бы внутрь холодной и помогала охлаждать здание. При этом здание было спланировано таким образом, чтобы внутри здания сохранялось достаточное количество тепла, расчитанное на определенное количество рабочих. А сохранялось оно за счет внутренней коробки, которая не позволяет ему выходить наружу.

Интерьер и благоустройство близлежащей территории

Сейчас в планах полностью переделать внутреннюю планировку здания, изменить фойе и заменить все технологическое оснащение. По словам экспертной группы BI-Group, внутри здания сейчас "некомфортно и неудобно работать" и решить эту проблему можно создав внутри современную и удобную площадь, изменить устаревшие интерьеры и открыть внутри здания Open Space. Для это требуется снос внутренних стен и полная переделка оригинальной задумки. То же самое касается и фонтана. Он уже был разрушен однажды и оригинальную форму заменили на восьмиконечные звезды. В эскизах BI-Group новый фонтан будет сверхсовременным и он совершенно не похож на оригинал.

Цели проекта и инициатива ArchСode

Сейчас цель проекта – замена технологического оснащения, то есть всех инженерных систем, электрических сетей и водопровода. При этом в эскизном проекте запланирована и смена фасада здания, установка фонарей на крыше (которые по какой-то причине установлены только на ночном эскизе), полная перестройка интерьера и прилегающей территории. Все это никак не касается технологического оснащения.

Также немаловажным остается вопрос легитимности реконструкции. Насколько нам известно, сейчас на объекте появился забор по периметру и уже начались демонтажные работы. При этом, представители BI Group убеждают, что проект находится на "стадии эскиза". Должны отметить, что в прошлом году здание внесли в список потенциальных памятников историко-культурного наследия. Это значит, что памятник имеет охранный статус наравне с памятниками наследия (то есть под охраной государства). Поэтому любые работы, проводимые на территории потенциального памятника, считаются неправомерными. Единственный вариант - работа при наличии всех необходимых разрешений, лицензий и только при наличии специальной комиссии. Законопроект о "статусе объектов историко-культурного наследия" можно посмотреть по ссылке здесь.

В итоге беседы организаторы встречи – некоммерческий исследовательский проект ArchСode и BI Group – договорились о создании новой проектной группы, в которую будут включены местные эксперты, в том числе, автор оригинального проекта – Александр Коржемпо. О новом проекте архитектор сказал следующее: "Авторы проекта подошли тактично и, надеюсь, это позволит не испортить объект. Мы не должны сейчас принимать промежуточное решение, потому что у нас есть все ресурсы чтобы реализовать первоначальные идеи, вложенные в здание".

Хотим выразить отдельную благодарность инициативной группе ArchCode за организацию встречи.