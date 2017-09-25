Какая связь между искусственным интеллектом и замком в стиле барокко?

На фестивале Schlosslichtspiele в Германии архитекторы Zaha Hadid Architects, цифровые художники и специалисты в области компьютерных наук представили световое шоу на 170-метровом фасаде замка в стиле барокко.

Световая инсталляция получила название Behaviour Morphe. Проект был создан не ради шоу и красоты, хотя разошелся по Сети из-за невероятной зрелищности, а с целью продемонстрировать совершенно новую технологию цифрового пространственного моделирования, которую Zaha Hadid Architects хотят использовать в будущем при планировании архитектурных объектов. Световым шоу архитекторы хотели показать, как искусственный интеллект может быть применен в строительстве и дизайне.