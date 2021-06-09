Rustic Vogue: новый тренд в интерьерном дизайне

Мы уже рассказывали, как cottagecore захватил интернет: льняные платья, макраме и фотографии плетенных корзин с пикников. Сегодня покажем эволюцию cottagecore – Rustic Vogue.

Многие тренды в дизайне были про минимализм: ваби-саби, сканди, джапанди , лагом . Карантин изменил наше отношение к тенденции “меньше = лучше”. Заточение в домах показало важность комфорта, а минимализм не всегда справляется с этой задачей. На смену строгости и сдержанности пришел абсолютный уют в виде Rustic Vogue.

С английского – это “деревенский Vogue” или “огламуренный” деревенский домик. Важные элементы здесь – это природные материалы и винтаж. Основные цвета палитры – темно-коричневый, бутылочно-зеленый и глубокий синий. Чаще всего их разбавляют деталями золотисто-оранжевых и бежевых оттенков. Особое внимание в Rustic Vogue уделяют текстурам – потрескавшаяся краска, необработанная глина и грубые ткани, вроде гобелена или шерсти. Мы долгое время пренебрегали принтами, но в Rustic Vogue им нашлось применение. Особенно актуальна клетка – на занавесках, подушках, пледах. Уместны и этнические узоры (самое время вспомнить о коврах на стенах). Немаловажен и свет – многоуровневое освещение предпочитают резкому верхнему свету. С этим отлично справятся торшеры и настольные лампы.

Природа здесь сочетается с гламуром. Дерево, керамику, камень, натуральный текстиль комбинируют с золотыми светильниками и зеркальными рамами, бархатными покрывалами и современными арт-объектами. Минимализм не давал большого пространства для воплощения собственных идей, но Rustic Vogue позволяет разгуляться. Не стоит прятать все в скрытые системы хранения, элементы декора должны быть в обилие. Особенно ценятся антикварные и винтажные предметы. Если у вас остались атрибуты бабушкиной квартиры – сейчас самое время дать им вторую жизнь: они подарят интерьеру характер. Подойдут и товары от местных производителей, которые помогут раскрыть специфику вашего региона проживания.

Представьте, что вам снова десять, лето, каникулы, а вы в деревне у бабушки. Добавьте к этому немного современности и комфорта. Такое настроение – это Rustic Vogue.

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