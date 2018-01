Чем мы хуже Набокова и Шанель? Эстетика трех отелей The Ritz-Carlton

Рассказываем о трех отелях сети The Ritz-Carlton, в которых хочется жить

"Потребовалось около шести лет, чтобы уговорить ее сходить на ланч в Ritz, расположенный через дорогу от мастерской, а затем три часа, чтобы увести ее оттуда, настолько ей там понравилось", – говорил один из близких приятелей Габриэль Шанель о ее пристрастии к французскому отелю, в котором она потом провела без малого 35 лет. Она обустроила его по своему вкусу, перевезла сюда свою мебель – бесценные хрустальные люстры, роскошные зеркала в позолоченной оправе и множество книг, которые не читала, но считала обязательным элементом интерьера.

Шанель была не одинока в своем пристрастии к отельным сьютам. Отели часто становились домом для многих писателей, художников, поэтов и дизайнеров – в них они проводили долгие годы, писали лучшие свои произведения, делали отели главным местом действия своих романов и рассказов. Сын Владимира Набокова Дмитрий писал: "На деньги, что он потратил на Montreux Palace за все годы, можно было купить замок". Что заставляло их проводить здесь полжизни и тратить огромные состояния? Удачное расположение, ощущение того, что тебе всегда рады, или изысканный и со вкусом обустроенный интерьер? Для некоторых это действительно важно. Тот же Оскар Уайльд, самый ревностный поборник эстетики и красоты, физически страдал от цвета обоев своей французской гостиницы. Рассказываем про три отеля, мимо которых не прошел бы ни один классик.

The Ritz-Carlton, Vienna

Здание The Ritz-Carlton, Vienna состоит из четырех дворцов XIX века, которые сегодня входят в список охраняемого архитектурного наследия Австрии. Их возвели еще в 1865 году, в период расцвета венской архитектуры, которая получила свое имя от названия улицы Рингштрассе – она подразумевала отказ от показной роскоши и избыточности. В XIX веке здание превратили в казино с функциями отеля для королевских особ и всей австрийской знати.

Сегодня The Ritz-Carlton, Vienna по-прежнему состоит из четырех дворцов, но самым изысканным считается дворец семьи Гуттман. Классический дизайн практически не менялся со времен постройки. На потолках некоторых комнат (сегодня это президентский сьют и роскошная зала для переговоров) сохранились росписи Августа Айзенгеймера, основателя школы монументальной живописи. Он также работал над плафоном "Аполлон и девять муз" в Золотом зале Венского музыкального общества, большим залом венского Гранд-Отеля и оформлением лестниц венского Дворца правосудия. А практически каждый предмет мебели в номерах украшен орнаментом меандр – его очень любил император Франц-Йозеф как символ бесконечности и власти.

The Ritz-Carlton, AstanaThe Ritz-Carlton, Astana

В июне этого года гостеприимно распахнул свои двери The Ritz-Carlton, Astana и это стало настоящим подарком для жителей и гостей столицы. Его дизайном занималась студия Richmond International с большим и солидным портфолио. Главной задачей агентства было попробовать создать в интерьере ощущение застывшего потока - так, например, в дизайне лобби превалируют обтекаемые формы, приглушенные оттенки, специальная система освещения. В оформлении использованы самые дорогие материалы вроде мрамора и дерева, а одна из каменных резных вставок, украшающих лобби The Ritz-Carlton, Astana, вдохновлена ландшафтом Мангистауских гор. Многие природные достопримечательности Казахстана стали вдохновением для дизайнеров и декораторов. Освещенные настенные панели напоминают об "окаменевших" березовых лесах озера Каинды, полы на стойке регистрации украшены металлическим цветочным узором, лучи которого исходят от основания лестницы и скульптуры Джона Кравчика. По словам Генерального Менеджера отеля Денниса Курта Юнга, целью дизайнеров было создать узнаваемый стиль The Ritz-Carlton, но одновременно внедрить в него элементы, которые ассоциируются с Астаной. В отеле представлено много работ современных казахстанских и западных художников, отбором которых занималась галерея Artios. Cреди них - Норико Курафуджи с серией "Поток", абстрактные полотна Мишель Корну, российская художница Лена Сапрыкина с чернильными набросками, абстракционист Нурлан Абишев, Айгана Гали с триптихом "Золотая Орда" и абстрактные пейзажи маслом Сауле Сулейменовой. Над архитектурной инсталляцией над входом работало нидерландское бюро Van Rijn Studio, а айдентикой отеля занималась студия Blacksheep, которая также разработала и дизайн ресторана Mökki. Со шведского это слово переводится как «деревянный дом», и оформление ресторана выдержано в скандинавском стиле. В дизайне присутствует обилие дерева, света, натуральных материалов и пастельных оттенков. А в середине зала расположен мраморный стол, объединяющий гостей, желающих пообедать или отужинать в дружной компании, или же присоединиться ко множеству мероприятий, проходящих в отеле.

The Ritz-Carlton, Almaty

Алматинскому отлею The Ritz-Carlton уже четыре года – за это время он стал неотъемлемой частью городской жизни. Местом для лучших вечеринок, главным проповедником высокой кухни и стандартом для всех казахстанских отелей. Над концепцией здесь работала команда дизайнеров Peter Silling & Associates, основной акцент решено было сделать на искусстве, и его тут действительно много.

Серия арт-объектов в отеле целиком посвящена Казахстану. Здесь представлены работы четырех художников – Люси Дорнсайфер, Фрэнка Волльни, Анте Миласа и Маркуса Люперца. Дизайнеры искусно смешали классические элементы декора с предметами интерьера, которые ассоциируются с казахской культурой. Работы Фрэнка Волльни, представленные на 30-м этаже The Ritz-Carlton, Almaty – это абстрактные изображения лошадей в мягких цветах пастели и масла. Полотна Анте Миласа – о них же, но теперь это реалистичные и очень детализированные изображения животных. Единственный скульптор из этой команды Маркус Люперц посвятил свои работы древней мифологии – они отличаются громоздкостью и гипертрофированными пропорциями.