Квартирный вопрос: 8 частых ошибок в интерьере и выборе декора

Способов сделать домашний интерьер удобнее и привлекательнее – сотни, однако в итоге всё зависит от вкуса и предпочтений хозяев. Но как в процессе обустройства избежать ошибок, особенно если вы работаете без дизайнера? Рассказываем, как предотвратить ключевые промахи при создании интерьера своими силами.

Ошибка №1: не измерять пространство перед покупкой мебели или элементов декора

Измерения важны не только для того, чтобы купить мебель, которая вместится в комнату, но и для правильной планировки и расстановки деталей. Неправильно подобранные размеры шкафа могут обернуться катастрофой и стать началом целого вороха проблем. Слишком низкий шкаф будет визуально делать потолки комнаты ниже, слишком объемный – может "выпирать" из всего ансамбля. То же – с карнизами и шторами: слишком длинные, в пол, шторы, которые собираются в складки, будут "утяжелять" пространство.

Совет: не полагайтесь "на глаз". Перед тем, как идти в мебельный магазин, измерьте длину и ширину комнаты, высоту потолков и, обязательно, глубину мебели, которую вы хотите купить. Уже в магазине блогер и эксперт по уюту дома – Анастасия Ким – советует осведомиться об услуге примерки: "Многие компании сейчас предоставляют такие услуги, будь то примерка ковра или кровати. Обязательно уточните этот момент при покупке, и тогда вам будет намного проще подобрать мебель или декор для своего дома."

Если такую услугу не предоставляют, то дома, перед покупкой, посмотрите, как это будет примерно выглядеть: обозначьте длину, высоту и глубину мебели наклейками или клейкой лентой на стене и на полу.

Ошибка №2: стелить ковёр неподходящего размера, чаще всего – слишком маленький

Ковёр – не просто тёплый и красивый аксессуар. Это своего рода индикатор пространства, который визуально разделит комнату на зоны. Правильно выбранный ковёр – это тот, который намекает на предназначение площади. Он должен подсказывать человеку, что здесь, в гостиной – зона отдыха, либо рабочая зона. Слишком маленький ковёр дешевит интерьер, а слишком большой – может выглядеть неопрятно и давать эффект захламлённости.

Совет: маленькие ковры – только для спален, у кровати. Для гостиной лучше выбрать ковёр достаточно большой, чтобы на нём полностью могла разместиться вся мягкая мебель. Но если вам понравились два ковра или более, и вы не можете определиться, – экспериментируйте. "Попробуйте отойти от привычного взгляда на ковры и "смешать" изделия разного размера друг на друге – иногда результат получается отличный", – комментирует Анастасия.

Ошибка №3: расставлять мебель по периметру комнаты, вдоль стен

Как бы нелогично это ни звучало, расстановка вдоль стен не экономит пространство. Наоборот, в таком случае пространство теряет уют, выглядит неопрятным, особенно, когда комната большая, а мебели или аксессуаров в ней мало.

Совет: распланируйте мебель по группам, учитывайте фактор удобства при общении между гостями или жильцами. Будет ли людям комфортно беседовать, смотреть друг на друга или пить кофе, сидя вдоль стены? Лучше всего – нарисовать примерную планировку помещения. Помните, что в гостиной мебель должна "приглашать", располагать к общению, и ни в коем случае не поворачивайте диван спиной ко входу в комнату. Если без расстановки вдоль стен совсем не обойтись, выберите некоторые детали (например, кресла и кофейный столик) и расставьте их в центре комнаты.

Ошибка №4: покупать мебельный гарнитур в одной стилистике и одном цвете

Обычно в мебельных магазинах выставляют всё сетами, выглядит это красиво и аккуратно, но для жилой площади – главное, чтобы мебель подходила к характеру и образу жизни её обитателей. Часто в доме такого рода гарнитуры выглядят бездушно, не имеют своего характера.

Совет: не нужно торопиться, следуйте своему стилю, ищите что-то новое, что-то своё и ни в коем случае не покупайте мебель только для того, чтобы она была. Начните с самого необходимого – кровати или дивана. Не бойтесь покупать комод или тумбы в совершенно другом стиле, нежели мягкая мебель, если они вам нравятся. Ищите аксессуары, не только мебель – именно они помогут создать эклектичный интерьер. Или, как мы уже говорили ранее, узнайте, можно ли "примерить" мебель дома, если вы не уверены в выборе.

Ошибка №5: вешать картины и фотографии на стенах слишком низко или слишком высоко

Когда картины или фотографии развешаны слишком высоко или низко, выглядит это не просто некрасиво, но даже неуклюже – как будто хозяин сделал необдуманный шаг, только чтобы повесить картину.

Совет: помните, как всё развешано в галереях? На уровне глаз – так должно быть и дома, при этом отталкивайтесь от среднего роста, расположения мебели и высоты потолков (если у вас потолки высокие – можете вешать картины чуть выше, так вы визуально ещё больше "вытяните" комнату). Если вы захотите повесить картины или фотографии над диваном, то в среднем рассчитывайте вбить гвоздь так, чтобы нижняя часть рамы была на 20-25 см выше спинки дивана. Если у вас много картин или фотографий, группируйте их по 3, 5 или 7 штук в одной группе, не больше, и ни в коем случае не вешайте рамы далеко друг от друга.

Ошибка №6: одна люстра на всю комнату, без дополнительного освещения

Часто освещение недооценивают. Правильный свет подчеркивает текстуру и придает динамику комнате. Часто одна маленькая люстра на всю комнату может не только ухудшить видимость, но и откровенно "изуродовать" вид комнаты и людей в ней. В таких комнатах чаще всего неуютно, и человек ищет дополнительный свет.

Совет: "Ещё на этапе планирования подумайте о разных сценариях освещения. Например: напольном, настольном и настенном. Вкусы, образ жизни и предпочтения меняются, и какой-то из вечеров вы захотите провести с интересной книгой в уютном кресле, а другой – в компании друзей за настольной игрой. И для каждого из этих сценариев нужен свой источник освещения", – делится советом наш эксперт. Если этап планирования уже позади, то ещё не поздно попробовать многослойное освещение, настольные или прикроватные лампы и светильники. Используйте лампочки с тёплым светом – это не только смягчит тона и сгладит углы, но и привнесёт в комнату расслабленную атмосферу.

Ошибка №7: красить стены в белый цвет в каждой комнате

Белые стены – неплохо, но при определенных условиях. Сами по себе белые стены и, особенно, по всему дому, хороши только в том случае, если в комнатах достаточно естественного света. Если же в комнате тусклое освещение, то стены и сама комната будут выглядеть плоско. Такие стены требуют украшений и ярких акцентов.

Совет: "Если вы боитесь экспериментировать с цветом, просто помните важную вещь – всегда стены можно перекрасить. Осознание этого факта придаст вам смелости. А также не забывайте про выкрасы – практически все современные компании предоставляют возможность приобрести маленькую баночку краски, и уже дома у вас будет возможность протестировать оттенок, исходя из 'температуры' освещения в комнате, других цветов на стенах, существующей мебели и декора", – рассказывает Анастасия. Если вы хотите иметь светлые стены, необязательно выбирать чисто белый, бежевая краска или цвета "слоновой кости" – тоже подойдут, при этом они улучшат общий вид комнаты. Если вам больше нравится классический стиль или вы не хотите экспериментов, советуем в каждой комнате использовать разные оттенки, выдержанные в одной гамме.

Ошибка №8: продумывать всё и сразу, до мелочей

Возможно, поначалу это может прозвучать нелогично, но, при выборе мебели, дизайна интерьера или самых мелких предметов декора, главное – не торопиться и не планировать наперёд. На самом деле, чаще всего чрезмерная детализация и планирование всех аспектов, с первого дня ремонта или въезда в дом, не экономит время, если через год, а то и несколько месяцев, вам захочется поменять или выбросить половину предметов из квартиры.

Совет: прислушиваться к себе. "Не стремитесь занять каждый свободный сантиметр пространства. Если вы ещё не закончили ремонт, дайте себе время, и многие вещи встанут на свои места. Возможно, ваш образ жизни немного изменится, или вы определите для себя идеальный уголок, из которого отлично виден закат, и в который вы поставите удобное кресло и будете любоваться уходящими лучами солнца. Помните, что вы не должны становиться рабом вашей квартиры или дома, само пространство должно работать на вас, соответствовать вашим ежедневным нуждам и желаниям", – советует Анастасия Ким.