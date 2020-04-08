Сейчас разновидностей реалити-шоу вроде "Квартирного вопроса" стало очень много: от шоу, в которых семьи воплощают безумные идеи до практичных преображений, сделанных для того, чтобы повысить рыночную стоимость жилья. Если вы тоже в этом году задумывались о ремонте, посмотрите приглядитесь к нашей подборке шоу о дизайне и интерьере.

Истории дизайна (Grand Designs)

Британское реалити-шоу о нестандартных домах и их постройке. В шоу показаны все этапи планирования и застройки сложных архитектурных объектов. Всего у шоу более 200 эпизодов и 20 сезонов, на Netflix доступны два: десятый (за 2013 год) и пятнадцатый (2017). Каждый эпизод посвящен отдельному проекту, ведущий и герои детально раскрывают все этапы постройки и ремонта вплоть до последних штрихов.

Есть субтитры на русском языке.

Умный дом (Stay here)

Американское шоу о том, как интерьерный дизайнер и брокер по недвижимости помогают хозяевам квартир в аренду, улучшить жилища и сделать их более привлекательными на рынке. Здесь можно узнать, как переделать плавучие дома-лодки, старое пожарное депо или дом в Малибу в пятизвездочные апартаменты. Для тех, кто любит реалити-шоу с преображениями, это отличный вариант и источник вдохновения.

Есть субтитры на русском языке.

Самые необычные дома мира (The World’s Most Extraordinary Homes)

Ведущие шоу, застройщик Каролин Квентин и архитектор Пирс Тэйлор путешествуют по всему миру в поисках домов, созданных архитекторами в самых необычных локациях: на утесе, под землей, посреди леса. В первом сезоне каждый эпизод назван в честь местности, в которых расположены дома (например, "Гора" или "Берег"), а во втором сезоне ведущие рассматривают дома в отдельных странах, посвящая каждой стране по эпизоду.

Без субтитров на русском языке.

Потрясающие интерьеры (Amazing Interiors)

В каждом эпизоде рассматриваются сразу три дома, которые по виду ничем не отличаются от своих соседей - один из них может находиться на стадии ремонта, другие могут быть давно обжитыми. То, что отличает эти дома от других – это интерьер, либо его отдельные части - например, подвал, переделанный под бункер или дом ужасов, тематический бар для фанатов бейсбола или дом с американской горкой на заднем дворе.

Есть субтитры на русском языке.

Нация уютных домиков (Tiny House Nation)

Движение “tiny house” наряду с минимализмом стало очень популярно на Запад. Такое движение начинает набирать популярность и у нас. В этом шоу двое ведущих помогают семьям создать своими руками маленький домик своей мечты. "Нация уютных домиков" идет уже на протяжении пяти сезонов. Шоу будет интересно не только любителям маленьких жилых пространств, но и тем, кто ищет наиболее удобный подход к способам хранения, необычные решения для постройки и проектирования дома при ограниченном пространстве.

Есть субтитры на русском языке.