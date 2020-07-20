Подборка YouTube-каналов про города, архитектуру и урбанистику

Города формируют наш образ жизни, влияют на местную культуру и, если верить урбанистам, помогают справиться с депрессией. Вероятно, поэтому сейчас архитектура и урбанистика – на пике популярности. Выбрали несколько YouTube-каналов, где люди занимаются исследованиями городов, рассказывают о новых веяниях в дизайне и просто показывают красивые проекты.

City Beautiful

"Города – это прекрасно!" – девиз автора канала City Beatiful. Помимо серьезных видео про городское планирование и зонирование, здесь можно встретить обзоры по наборам Lego Architecture или разбор города, построенного в Minecraft. Здесь не боятся освещать всевозможные темы из разных стран мира. Например, в одном из последних видео была рассмотрена планировка советских городов, а по ссылке можно узнать, почему для столиц строят полностью новые города (один из примеров в видео – Нур-Султан).

The B 1 M

The B1M – один из самых популярных каналов про архитектуру (1,27 миллиона подписчиков). Секрет успеха – постоянство (три-четыре видео в месяц), глубокое исследование темы и мультикультурность. Основа контента – архитектурные памятники, мегапостройки и инженерные достижения человечества. А вы знали, что в 2011 году началась постройка Плотины великого возрождения Эфиопии? Бюджет проекта – 4,8 миллиарда долларов США, высота постройки – 155 метров, длина – 1800 метров вдоль Голубого Нила, основная структура построена более чем из десяти миллионов тонн бетона.

一条 Yit

Этот китайский канал куда более прозаичный. Конечно, здесь есть и обучающий элемент, но фокус смещен в сторону эстетики. Это красивая музыка, сложные съемки и личные истории. Люди делятся самым сокровенным – примерами собственного уюта. Каждое новое видео – новая история человека и его дома. Весь контент – полностью на китайском языке, однако имеются субтитры на английском языке.

How to Architect

How to Architect – это короткие двух-трехминутные ролики о разных направлениях в архитектуре, необычных инженерных решениях, памятниках и личных наблюдениях. Автор не просто приводит факты, но и учит мыслить как архитектор. Итог его работы – 50-минутная короткометражка Trabeation. Но лучше всего канал характеризуют такие краткие работы, как видео о попытке построить невозможное здание в духе картин Маурица Эшера.

ARTiculatuions

Архитектура почти всегда переплетается с искусством и дизайном. Именно об этом и рассказывает Бетти на канале ARTiculatuions. Это может быть история о том, почему стеклянные небоскребы – смертельная ловушка для птиц, или как цвет влияет на дизайн освещения. Один из наиболее интересных выпусков – реновация исторических зданий. Бетти показывает, как профессиональные архитекторы работали с Карнеги-холл для презервации его исторической значимости, учитывая необходимую в XXI веке функциональность.

AA School of Architecture

AA – это сокращение полного названия Архитектурной школы Архитектурной ассоциации Лондона. Эта старейшая независимая архитектурная школа признана одной из самых престижных в мире. Поскольку это максимально серьезная институция, направленная на академическое образование, YouTube-канал соответствует концепции. Здесь собраны публичные презентации, токи, лекции и выступления действующих специалистов. Огромное количество разных тем показывает всё многообразие архитектуры как одного из главных направлений человеческой деятельности.