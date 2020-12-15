Почти искусство: елочные украшения, от которых перехватит дыхание

В этом году мы уделяли дому больше внимания чем обычно – занимались tablescaping, высаживали растения и выбирали домашнюю парфюмерию. В преддверии Нового года интерьерный декор сконцентрируется вокруг новогодней елки. Мы подобрали самые стильные елочные игрушки, которые по своей сложности не уступят ювелирным украшениям или настоящим произведениям искусства.

Мы уже рассказывали, как украшали елку в разные исторические периоды – сначала это были свечи, символизирующие звезды, и яблоки, превращающие дерево в Эдемское. Позже появились лампочки, которые трансформировались в известные всем гирлянды. Традиция развешивать на елке съедобные украшения, типа марципана и карамели, у нас не прижилась, зато в странах СНГ можно встретить стеклянные шишки – такие игрушки считаются классикой и есть почти в каждой семье.

Рождественскую коллекцию елочных украшений можно найти практически у каждого крупного дома. Например, интерьерные марки, занимающиеся стеклом и хрусталем вроде Baccarat и Lalique, ежегодно выпускают свои рождественские коллекции. Чаще всего это стильные минималистичные игрушки в традиционных цветах вроде белого и красного. Собственную версию дизайнерских украшений можно найти и у крупных домов моды – Dior выпускает игрушки под стать своей последней коллекции. Есть марки, которые специализируется исключительно на игрушках, они возрождают традиции ручной росписи и обжига. Среди них можно выделить британцев Wedgwood. Особенно интересны сезонные коллекции от крупных универмагов типа Harrod's – они создают изящные игрушки с символикой Лондона.

Основными цветами елочных украшений принято считать красный, золотой и серебряный, но сегодня все чаще можно встретить и поклонников елочного минимализма – они предпочитают оформлять дерево керамикой или лаконичными игрушками пастельных оттенков. Есть и те, кто целому дереву предпочитает отдельные хвойные ветки или венки - с их декором тоже можно экспериментировать. В качестве игрушек используются все, что придет в голову: тропические фрукты, ягоды и даже цветы.

Swarovski Swarovski

DIOR Harrods

JAYNE REDMOND JAYNE REDMOND

THIE WORKSHOP Wedgwood

VILLEROY & BOCH TINKER TAILOR