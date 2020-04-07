Ближе к природе: с чего начать озеленение вашей квартиры

The Guardian и Bloomberg сообщают, что продажа комнатных растений переживает подъем - в 2018 году рост продаж составил около 50%, а Royal Horticultural Society (RHS) Британии обнаружило, что практически три четверти взрослого населения имеют комнатные растения у себя дома, среди которых около 80% из них - в возрасте от 16 до 24 лет. Такую популярность растений связывают с другим трендом "self-care" - заботе о себе. Городской образ жизни может быть источником стресса, а времяпровождение на природе считается расслабляющим. Так, например, растет и популярность лесного купания. Но не все могут позволить себе выбраться из города на природу, вместо этого они окружают себя зеленью дома, превращая его в "урбанистические джунгли".

Несмотря на то, что в основном растения покупают в качестве предмета декора, одна пятая опрошенных RHS сказали, что держат растения для расслабляющей атмосферы, а около одной трети - для очищения воздуха в доме. Возможно, молодое поколение и превратило комнатные растения в тренд десятилетия, но для многих это совсем не в новинку. Бум на зелень и желание быть ближе к природе прослеживался на протяжении 70-ых, поэтому некоторые разводят растения, следуя примеру родителей. Если вы никогда не бывали в роли plant parent (такой термин придумали миллениалы, переводится это как "родитель растений"), то можете начать с малого. Мы составили краткий гид обустройству зеленого уголка.

Расположение, свет и совместимость

Перед первой покупкой стоит подумать о том, где ваши зеленые друзья будут жить. Их не стоит часто передвигать по пространству квартиры, так как растения привыкают к определенной среде. Надо учитывать расположение комнаты - с солнечной ли стороны она находится или нет? Сколько натурального света попадает в дневное время и какая средняя температура у вас в квартире? Растения, как и другие живые организмы, зависят от солнца и будут клониться в его сторону. Однако интенсивный прямой солнечный свет также неблагоприятен для многих растений, за исключением кактусов и некоторых видов суккулентов. Некоторые растения, как, например, алоэ, бамбук и драцена, не против влажности, поэтому они могут украсить вашу ванную комнату. Еще один важный аспект - это наличие домашних животных или детей у вас дома, так как некоторые растения, хоть и безобидные снаружи, могут быть ядовитыми при принятии внутрь. Поэтому перед выбором растения убедитесь, что оно безопасно для ваших домочадцев. Если же вы решили подойти к содержанию растений более серьезно, и относитесь к ним больше как интерьерным решениям, то вам может помочь фитодизайнер.

Кактусы, фиалки или базилик?

Начать можно с чего-то менее прихотливого. Самый очевидный выбор - кактусы и суккуленты, так как они выживут засуху. Они подойдут и для флорариума (скопление растений в небольшой емкости), если вы предпочитаете более минималистичный вариант, а не мини-джунгли. Также неприхотливы фиалки и хойя карноза. Из более крупных растений, не требующих особого ухода, можете рассмотреть эпипремнум (который ядовит для собак и кошек), фикус лирата, пальму арека, монстеру и замиокулькас (иногда называемый "долларовым деревом"). Можно выбрать съедобные растения и травы, которые удобно высадить у кухонного окна или на кухонном островке. Для выращивания съедобных трав есть специальные системы herb garden (домашний огород), как, например, Click & Grow, которые берут на себя обязанности садовника. Все, что требуется от вас - вовремя наполнить устройство водой.

Покупка и уход

Уже непосредственно при покупке обратите внимание не только на общее состояние растения (например, наличие вредителей), но и на корни - если они разрослись, то стоит сразу приобрести горшок побольше для пересадки. Горшок всегда должен иметь отверстия на дне, а кашпо под горшок можно подобрать декоративное, подходящее вашему интерьеру. Часто вместо кашпо используют плетенные корзины для более "рустик" вида. Уточните у специалиста, нужны ли растениям специальные принадлежности, почва и удобрения. Например, эпипремнум нуждается в опоре, за которую он может цепляться, а суккулентам нужна почва с дренажем. Постарайтесь узнать о климате и условиях, в которых выбранное вами растение появилось изначально, чтобы примерно понимать его нужды (режим полива, температуры и освещения). И имейте ввиду, что многие цветущие растения как гардения и каланхоэ могут выглядеть хорошо на витрине, но по большей части высыхают и гибнут не долго после приобретения, так как эти растения более требовательны в уходе.