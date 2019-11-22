Паразитарная архитектура: что это и может ли это быть будущем мегаполисов?

Пристройкой в целях расширения уже никого не удивишь, но недавно появился новый способ увеличения жилой площади - "паразитарная" архитектура. Паразит - это организм, который растет и питается при помощи другого организма. По такому принципу работает и паразитарная архитектура, постройки-"паразиты" крепятся или строятся на либо внутри уже существующих зданиях либо зависят от коммунальных услуг основного здания. Несмотря на негативную окраску слова "паразит" в русском языке, это лишь название, которое характеризуют формат постройки. Некоторые эксперты уже уверены, что это и есть будущее доступного социального жилья в городских центрах, в особенности, в мегаполисах. Популярность таких построек связана с тем, что такие здания быстро строятся, и интересно выглядят, обычно эти "паразиты" разительно отличаются стилем, текстурой и строительными материалами от окружающих их зданий.

Одна из главных проблем которую она нацелена решить - нехватка доступного жилья для бездомных, креативного класса и молодых. Так родилось предложение построить арендные капсулы, где могли бы остановиться нуждающиеся в ночлеге. Такие идеи развиваются не так активно из-за ограничений в строительных правилах, так как это новый вид пространства, и пока нет законов, которые могли бы урегулировать этот вопрос.

SHED project SHED project SHED project SHED project

Но сооружений-"паразитов" становится больше. Они не только выполняют функции приюта для бездомных, но и становятся инсталляциями, привлекают внимание к проблеме жилищных условий в городах. Например, такой проект уже был реализован в Лондоне. SHED project создавали микро-дома в пустующих пространствах. Паразитарная архитектура, как новое движение в современной архитектуре, также используется в качестве нового вида жилья для мобильных городских жителей, которые предпочитают практичное и компактное жилье, много путешествуют и отдают предпочтение минимализму.

Za Bor Za Bor Za Bor

Стоит помнить, что это не совсем нововведение - одним из самых ранних примеров такой архитектуры можно считать мост Понте Веккьо во Флоренции 1345 года. Но на сегодняшний день чаще всего такие здания встречаются в Северной Америке и Европе. В постсоветском пространстве такого рода архитектура что-то новое, например, один из немногих проектов - дизайн офиса архитектурного бюро Za Bor в Москве - трехэтажное здание, построенное на высоте второго этажа, между двумя жилыми зданиями, из поликарбоната и стекла. Целью строительства было создать оригинальное и экономичное помещение, которое не будет ограничивать доступ во дворы. Проект приняли, но до стадии реализации он не дошел. В меньшем масштабе испанский дизайнер мебели Фернандо Абелланас соорудил студию-"паразит" прямо под мостом автомобильной развязки в Валенсии и уже работает там.

Homed Homed Homed Homed

Паразитарную архитектуру также называют ответом архитектуре, нацеленной на "расчищение" общественных пространств от бездомных, например, скамеек, на которых невозможно лежать. С целью защитить и позаботиться о бездомных было предложено создать жилые капсулы-паразиты в проекте Homes for Homeless архитектора Джеймса Фурзера из Лондона. Похожий проект Homed от бюро Framlab предложили и в Нью-Йорке, по масштабу он больше - здесь подразумевается постройка неограниченного количества шестиугольных капсул, распечатанных на 3D принтерах в виде пчелиной соты. Капсулы можно будет выстроить вертикально, друг на друге, при помощи механизмов, повторяющих дизайн строительных лесов.

Casa Parasito Casa Parasito Casa Parasito Casa Parasito Casa Parasito

Парижское бюро Stephane Malka Architecture создает паразитарные жилища, используя пустующие пространства между домами в Париже. В 2018 году бюро предложили проект из модульных домов на внешних стенах старых зданий, который может утеплить основные здания и сделать их энергетически эффективными. Еще, в этом году эквадорская студия El Sindicato Arquitectura построила дом Casa Parasito в Кито на крыше существующего здания и предложила несколько дополнительных проектов в той же стилистике, с минимальными финансовыми вложениями, без вреда и разрушений основного здания.

Архитекторы, проектирующие паразитарные пространства, уверены, что такая архитектура в силах существенно упростить строительство, улучшить условия жизни, а также разнообразить дизайн городской архитектуры.