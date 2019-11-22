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Паразитарная архитектура: что это и может ли это быть будущем мегаполисов?

Стиль Жизни | Архитектура и дизайн

Паразитарная архитектура: что это и может ли это быть будущем мегаполисов?

Текст: Buro247.kz


Пристройкой в целях расширения уже никого не удивишь, но недавно появился новый способ увеличения жилой площади - "паразитарная" архитектура. Паразит - это организм, который растет и питается при помощи другого организма. По такому принципу работает и паразитарная архитектура, постройки-"паразиты" крепятся или строятся на либо внутри уже существующих зданиях либо зависят от коммунальных услуг основного здания. Несмотря на негативную окраску слова "паразит" в русском языке, это лишь название, которое характеризуют формат постройки. Некоторые эксперты уже уверены, что это и есть будущее доступного социального жилья в городских центрах, в особенности, в мегаполисах. Популярность таких построек связана с тем, что такие здания быстро строятся, и интересно выглядят, обычно эти "паразиты" разительно отличаются стилем, текстурой и строительными материалами от окружающих их зданий.

Одна из главных проблем которую она нацелена решить - нехватка доступного жилья для бездомных, креативного класса и молодых. Так родилось предложение построить арендные капсулы, где могли бы остановиться нуждающиеся в ночлеге. Такие идеи развиваются не так активно из-за ограничений в строительных правилах, так как это новый вид пространства, и пока нет законов, которые могли бы урегулировать этот вопрос.

Паразитарная архитектура: что это и может ли это быть будущем мегаполисов? (фото 1)
SHED project
Паразитарная архитектура: что это и может ли это быть будущем мегаполисов? (фото 2)
SHED project
Паразитарная архитектура: что это и может ли это быть будущем мегаполисов? (фото 3)
SHED project
Паразитарная архитектура: что это и может ли это быть будущем мегаполисов? (фото 4)
SHED project

Но сооружений-"паразитов" становится больше. Они не только выполняют функции приюта для бездомных, но и становятся инсталляциями, привлекают внимание к проблеме жилищных условий в городах. Например, такой проект уже был реализован в Лондоне. SHED project создавали микро-дома в пустующих пространствах. Паразитарная архитектура, как новое движение в современной архитектуре, также используется в качестве нового вида жилья для мобильных городских жителей, которые предпочитают практичное и компактное жилье, много путешествуют и отдают предпочтение минимализму. 

Паразитарная архитектура: что это и может ли это быть будущем мегаполисов? (фото 5)
Za Bor
Паразитарная архитектура: что это и может ли это быть будущем мегаполисов? (фото 6)
Za Bor
Паразитарная архитектура: что это и может ли это быть будущем мегаполисов? (фото 7)
Za Bor

Стоит помнить, что это не совсем нововведение - одним из самых ранних примеров такой архитектуры можно считать мост Понте Веккьо во Флоренции 1345 года. Но на сегодняшний день чаще всего такие здания встречаются в Северной Америке и Европе. В постсоветском пространстве такого рода архитектура что-то новое, например, один из немногих проектов - дизайн офиса архитектурного бюро Za Bor в Москве - трехэтажное здание, построенное на высоте второго этажа, между двумя жилыми зданиями, из поликарбоната и стекла. Целью строительства было создать оригинальное и экономичное помещение, которое не будет ограничивать доступ во дворы. Проект приняли, но до стадии реализации он не дошел. В меньшем масштабе испанский дизайнер мебели Фернандо Абелланас соорудил студию-"паразит" прямо под мостом автомобильной развязки в Валенсии и уже работает там.

Паразитарная архитектура: что это и может ли это быть будущем мегаполисов? (фото 8)
Homed
Паразитарная архитектура: что это и может ли это быть будущем мегаполисов? (фото 9)
Homed
Паразитарная архитектура: что это и может ли это быть будущем мегаполисов? (фото 10)
Homed
Паразитарная архитектура: что это и может ли это быть будущем мегаполисов? (фото 11)
Homed

Паразитарную архитектуру также называют ответом архитектуре, нацеленной на "расчищение" общественных пространств от бездомных, например, скамеек, на которых невозможно лежать. С целью защитить и позаботиться о бездомных было предложено создать жилые капсулы-паразиты в проекте Homes for Homeless архитектора Джеймса Фурзера из Лондона. Похожий проект Homed от бюро Framlab предложили и в Нью-Йорке, по масштабу он больше - здесь подразумевается постройка неограниченного количества шестиугольных капсул, распечатанных на 3D принтерах в виде пчелиной соты. Капсулы можно будет выстроить вертикально, друг на друге, при помощи механизмов, повторяющих дизайн строительных лесов.

Паразитарная архитектура: что это и может ли это быть будущем мегаполисов? (фото 12)
Casa Parasito
Паразитарная архитектура: что это и может ли это быть будущем мегаполисов? (фото 13)
Casa Parasito
Паразитарная архитектура: что это и может ли это быть будущем мегаполисов? (фото 14)
Casa Parasito
Паразитарная архитектура: что это и может ли это быть будущем мегаполисов? (фото 15)
Casa Parasito
Паразитарная архитектура: что это и может ли это быть будущем мегаполисов? (фото 16)
Casa Parasito

Парижское бюро Stephane Malka Architecture создает паразитарные жилища, используя пустующие пространства между домами в Париже. В 2018 году бюро предложили проект из модульных домов на внешних стенах старых зданий, который может утеплить основные здания и сделать их энергетически эффективными. Еще, в этом году эквадорская студия El Sindicato Arquitectura построила дом Casa Parasito в Кито на крыше существующего здания и предложила несколько дополнительных проектов в той же стилистике, с минимальными финансовыми вложениями, без вреда и разрушений основного здания.

Архитекторы, проектирующие паразитарные пространства, уверены, что такая архитектура в силах существенно упростить строительство, улучшить условия жизни, а также разнообразить дизайн городской архитектуры. 

 

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