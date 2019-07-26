Ответы на 22 \"стыдных\" вопроса о ремонте и дизайне интерьера

1. Как при ремонте сделать помещение с расчетом на будущие технологии?

При разработке проекта надо учитывать все потребности: установку штор с дистанционным управлением, "умных" розеток, работающих через Wi-Fi, клапанов перекрытия воды на случай протечки и так далее. Вы должны четко осознать свои желания и возможности. Однако это всё технологии сегодняшнего дня. Будущие технологии? Если станет достижимой возможность улетать из квартиры в космос, вам придется переделывать проект. Лично для меня: всё, о чём можно мечтать, уже реальность.

2. Как выбрать подрядчика? На что обратить внимание при выборе?

Самый верный способ – попробовать найти подрядчиков через друзей и знакомых. Если вы решитесь на поиски в интернете, обязательно изучите портфолио. Вы должны понять, что вам всё нравится, и сомнений нет.

3. Ваши клиенты сами выбирают подрядчика или вы можете посоветовать кого-то?

Нашим клиентам мы предлагаем различные варианты работ. У нас есть подрядчики, которых мы можем рекомендовать.

4. Посоветуйте курсы по дизайну интерьера?

Попробуйте пройти онлайн-курсы у московских ребят Enjoy Home. Мы проходили курсы для профессиональных, работающих дизайнеров. Нам понравилось.

5. Между плиткой и паркетом зазор в 5 мм, а края криво порезали – как это красиво скрыть?

Можно попробовать подобрать переходную планку. Выбор сейчас огромный, попробуйте найти тонкую планку из латуни – очень изящно и богато выглядит.

6. Сколько в среднем по цене выходит качественный полный ремонт в двухкомнатной квартире?

По стоимости наши проекты варьируются от 500 до 1200 долларов за квадратный метр. Эта сумма включает всё: работу, материалы, технику, мебель, текстиль, аксессуары, светильники и wall art.

7. Возможно ли в 38 кв. м красиво и удобно вместить спальню, кухню-гостиную и гардероб?

У нас был проект 33 кв.м: гостиная, отдельная кухня, кладовка, ванная, гардеробная комната. Всё это зависит от планировки.

8. Как сделать квартиру более уютной, если она в "хрущевке" и с очень низкими потолками?

Относитесь проще к архитектуре помещения. Сделайте квартиру обжитой (что почти всегда равно уютной) с помощью стиля и декора. Не бойтесь ошибиться. Бросьте подушку и плед на диван, повесьте на стену постер. Немного смелости и иронии – и у вашего дома появится своя душа. А с душой никакие низкие потоки не страшны.

9. В бюджете – 40 000 тенге на комнату (24 кв.м), насколько реально стильно оформить стены?

Купите бюджетную базовую белую краску (например Tikkurila казахстанского производства), сами нарисуйте постеры или распечатайте те, что есть в открытом доступе в интернете. Очень многие музеи мира выставляют у себя картины для скачивания в хорошем разрешении. Цветная краска в бюджетных линиях – это опасно, вам может не понравится текстура.

10. Поделитесь тремя лайфхаками для бюджетного ремонта.

Белые стены и потолки без выравнивания. Пластиковый высокий плинтус квадратной формы. Закуп строительных материалов в "ночь скидок" (да, такое порой бывает, спрашивайте в магазинах).

11. Какой ламинат в скандинавском стиле, в пределах 5-6000 тенге за квадратный метр, посоветуете (двери белые, потолок 2,7м)?

Бельгийский Quick Step – любовь.

12. Осенью и зимой дизайнеры и строители менее загружены?

Да, но стоимость наших услуг не зависит от сезона.

13. Примерно за сколько месяцев до предположительного начала ремонта нужно обращаться за вашими услугами?

Для работы над проектом – за два месяца. Чем раньше, тем лучше: мы вообще будем рады поучаствовать даже в процессе выбора квартиры.

14. Топ-5 ваших любимых/полезных книг для дизайнера-архитектора.

Э. Нойферт "Строительное проектирование" – ваша библия. Всё остальное в моей голове для дизайнеров-декораторов (колористика и декорирование) – Илзе Кроуфорд и Теренс Конран.

15. Чем отличается дизайнер, окончивший ВУЗ, от дизайнера, прошедшего курсы?

Тем, что один закончил ВУЗ, а другой – курсы. Это вообще не критично. Вы можете быть профессионалом своего дела без профессионального образования. Я, например, изучала бизнес во Франции и историю искусств в Штатах, проектировать училась на практике. Получается, что меня нельзя отнести ни к какой категории, и всё же я – дизайнер-декоратор, помешанный на своей профессии.

16. Почему у нас так любят "казахский барокко"?

Мы долго жили в Советском Союзе, где роскошь была чем-то зазорным. Может, поэтому? Любой стиль интерьера имеет право на жизнь.

17. Где стоит делать тёплые полы?

Везде. Всё зависит от вашего желания. Но, кажется, самое приятное – это проснуться зимним утром и идти чистить зубы, вступив на теплый кафель.

18. Каков он – скандинавский стиль густавианского направления?

Парижанин, переехавший в Гетеборг. Это, чаще всего, натуральные материалы, максимально светлые оттенки и капелька дворцового шарма.

19. Как обыграть ригель посреди комнаты?

Выкрасить в какой-либо цвет. Примите этот минус.

20. На что надо обратить внимание при покупке квартиры в новом ЖК?

Стороны света, количество окон, количество точек канализации и, желательно, отсутствие большого числа несущих стен. Мы любим юг и запад с их теплым светом. Большое количество окон позволит спланировать большее количество помещений. Точки канализации дадут гибкость при проектировании. Ненесущие стены подружат вас с сейсмологами.

21. Стоит ли клеить обои под покраску в ванной, над кафелем (даже если прошлись влагостойкой краской поверх)?

Обои под покраску, чаще всего, бумажные – такие для ванных не подойдут. Выбирайте обои на флизелиновой или виниловой основе, которые не впитывают влагу.

22. Как вы думаете, тумба под раковину-чашу из дерева или дсп/мдф, без каменной столешницы, имеет право на жизнь? Не набухнет ли материл тумбы?

Ламинированный ДСП боится влаги – такой материал набухнет. МДФ или дерево можно обработать изолятором так, что они станут влагостойкими.