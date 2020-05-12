Офисные пространства после карантина: что изменится?

Ещё недавно работа ассоциировалась с офисом, рабочим столом и коллегами. Сейчас для многих офис представляет собой оборудованную зону в доме или кухонный стол. Правительства многих стран обещают вот-вот ослабить карантин и постепенно стали разрешать сотрудникам выходить на работу. И несмотря на то, что многие не прочь вернуться к привычному режиму жизни, далеко не все компании спешат с этим, всех волнует безопасность. Так, к примеру, выходить на работу не спешат Facebook и Google, главы компаний приняли решение оставить всех своих работников на удаленной работе до конца года. Другие компании пытаются адаптировать свои офисные пространства под изменившиеся реалии. Как и что будет с офисными пространствами после карантина? Перейдем ли мы снова к офисным кубиклам, или нас будут ограждать стеклянные перегородки?

Социальное дистанцирование в офисе

За время карантина почти две трети рабочего населения прошли через неожиданный эксперимент – пришлось работать из дома. К примеру, с марта более чем 95% работников штаб-квартиры Bloomberg в Лондоне перешли на работу в таком режиме. Но директор HR-департамента компании Кен Купер рассказал, что Bloomberg уже начали планировать возвращение своих сотрудников на рабочие места, а главной целью плана стала массовая перестановка в офисах Bloomberg с учетом физического дистанцирования. По возвращении на рабочие места всех сотрудников будут ждать новые протоколы и правила передвижения, разработанные по примеру аналогичных протоколов в инфекционных больницах – в офисных пространствах появятся четкие границы между рабочими столами.

У каждого офиса – своя планировка; обычно их можно разделить на два вида – это либо 'open space', либо кабинеты или кабинки с низкими перегородками между столами. Но если сравнивать, то "open space" пространств, как правило, больше. Опрос 2019 года компании Savills подтверждает – 73% опрошенных в Великобритании работают в офисах именно открытого плана. При том, что в 2011 году исследование выявило, что именно в офисах такого плана сотрудники были более склонны к заболеваниям и брали значительно больше больничных, чем те, кто работал в кабинетах или в кубиклах. А сейчас, когда тема здоровья и безопасности актуальна как никогда, возникает насущный вопрос: будут ли безопасными в ближайшее время и сам рабочий процесс, и нахождение в офисах открытого типа или в коворкинг-пространствах? Но WeWork (компания, предоставляющая офисные пространства) спешит убедить своих клиентов в том, что их пространства безопасны. Почему? Компания ввела строгие правила по уборке и дезинфекции пространств и сделала перестановку в каждом офисе, чтобы каждое посадочное место находилось на дистанции 6 футов (2 метра) от другого. Другие также не спешат исключать коворкинг-пространства, так как они предоставляют возможность краткосрочной аренды конференц-залов и других маленьких пространств. Есть предположение, что со смягчением карантинных мер, на первых порах, люди станут встречаться с коллегами для коротких, недолгих встреч в маленьких группах, а их работодателям будет выгоднее снимать маленькое помещение на пару часов, чем держать целый офис, который к тому же будет пустовать. Также консультанты по корпоративной недвижимости не прогнозируют переход к перегородкам и кубиклам, так как цель наличия офиса заключается в общении, обсуждении и эффективном брейншторминге между коллегами, а ограничения такого рода коммуникаций не принесут пользы. До того, как будет найдено эффективное лечение, либо вакцина, работодатели планируют ограничить доступ своих сотрудников к кухням, столовым и другим местам скопления людей.

Гибкий рабочий режим

Помимо разрешений на правительственном уровне, проблем с выбором оптимальной перестановки, сейчас появилась и другая проблема – вопрос: хотят ли сами работники возвратиться в офис? Недавно компания Gallup провела опрос среди офисных работников, перешедших на удаленную работу. В итоге оказалось, что среди опрошенных американцев более половины хотели бы работать удаленно и после пандемии, особенно работники из сферы финансов, технологий, страхования и консалтинга.

Некоторые работодатели всё же планируют переходить, хоть и временно, на более гибкий режим, когда часть коллектива посменно приходит на работу, либо несколько дней работает на дому и несколько – в офисе. Например, Goldman Sachs планируют возобновить привычную работу на первой стадии открытия своего офиса только среди 20% рабочих. Другие компании планируют переходить на работу посменно, чтобы контролировать количество офисных работников, одновременно находящихся в помещении.

Президент консалтинговой фирмы Global Workplace Analytics Кэйт Листер дала прогноз, что 30% работников офисов будут работать по несколько дней в неделю из дома на протяжении следующих двух лет. Более того, тот факт, что многим пришлось адаптировать свои операции под удаленную работу, был подтвержден опросом PricewaterhouseCoopers среди 288 финансовых компаний Америки. 49% планируют дать возможность гибкого графика работы тем сотрудникам, чья деятельность позволяет работать из дома без потерь.

Приложение для каждого посетителя

40% тех же компаний планируют ускорить автоматизацию и ещё больше расширить цифровизацию рабочих процессов, даже при полном переходе на стандартный режим работы с 9:00 до 17:00. Но это не единственные технологические изменения. Например, PricewaterhouseCoopers планируют создать новое приложение для своих сотрудников и посетителей их офисов для эффективного отслеживания контактных – на случай, если кто-то из прибывавших в офисе окажется носителем COVID-19. По словам спикеров компании, приложение будет использовать сигналы Bluetooth и Wi-Fi и считывать, насколько близко и как долго коллеги находились рядом, и была ли между ними безопасная дистанция. Также планируется отслеживать, кто именно сидел на том или ином месте, кто мог быть в контакте с человеком или прикасался к поверхностям, на которых мог быть вирус.

Новые услуги по реорганизации офисов

Дизайн-компании, такие как Gensler и агентство по недвижимости Cushman Wakefield, уже предлагают своим клиентам услуги реорганизации офисного пространства. Gensler создали программу ReRun, которая показывает оптимальную расстановку в офисе с учетом рекомендаций по физическому дистанцированию. А Cushman Wakefield разработали свой шестиступенчатый план по трансформации офисного пространства. Это и интеграция новых информационных знаков по всему периметру офиса с напоминаниями о физическом дистанцировании, и интеграция указателей для организованного передвижения по офису – по часовой стрелке, и использование одноразовых покрытий для столов и других средств гигиены.

Однако пока только часть компаний возобновляет работу в офисах, и нам ещё предстоит узнать о новых подходах к реорганизации пространств. Главной целью офисов было предоставление площадки для общения и быстрого решения рабочих моментов, но сегодня, когда возможность заразиться всё ещё высока, встает вопрос: стоит ли сейчас возвращаться туда? Если офисы станут походить на больницы, когда находиться ближе, чем в двух метрах друг от друга, нельзя, стоит ли вообще выезжать из дома, чтобы работать так же удаленно от других? Как обсуждать что-либо или вместе пить кофе в перерывах, если в Zoom мы сможем увидеть друг друга ближе?