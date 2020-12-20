Пандемия внесла коррективы в жизнь каждого. Если для одних период карантина стал "началом конца", то для других превратился во время новых открытий. Коллекция ваз-скульптур "Изгиб" – результат одного из таких начинаний.

Первые керамические изделия датируются еще эпохой верхнего палеолита. Пройдя столь внушительный путь, керамика не потеряла своей актуальности и сегодня. В интерьерном дизайне изделия из обожженной глины были и остаются неотъемлемым атрибутом: тренды, такие как хюгге и джапанди, подразумевают изобилие керамики.

"Изгиб" - это 10 разных функциональных предметов из шести видов глины. Автор коллекции - Татьяна Найзагарина рассказывает: "Последние несколько месяцев я работала над своей первой коллекцией ваз-скульптур. Карантин позволил закрыться в студии на два месяца и сфокусироваться на том, что действительно приносит удовольствие, отбросив все сомнения". До ручной лепки Татьяна работала в сфере дизайна: занималась оформлением мероприятий, интерьеров, принимала участие в организации городского дизайн-маркета Almaty Pop Up Store. "В какой-то момент я почувствовала, что хочется более гармоничной жизни, больше времени посвящать семье, путешествиям и саморазвитию. Чтобы удовлетворить потребность в творчестве, я начала посещать курсы ручной лепки". Окончив курсы, Татьяна сняла помещение под студию, и занялась созданием керамических изделий ручной работы под собственным брендом "Форма".

Кривые линии, органические формы отсылают нас к природе и био-архитектуре, которыми и вдохновлялась Татьяна. Все изделия создаются ею самостоятельно: "Изготовление одного предмета в среднем занимает от 3 до 7 часов. Намного больше времени уходит на выбор и подготовку материала". В будущем девушка планирует привлечь помощника - уже сейчас сложно заниматься и созданием, и продвижением в одиночку.

Черепица, вьющиеся растения, камни - в коллекции нашли свое отражение самые простые предметы. Вдохновлялась Татьяна и самой глиной - податливость материала, цвет и текстура - порой глина сама подсказывала конечный вид изделия. "Терракотовая и черная глина привлекают своим цветом, белая - очень гладкая, есть грубый по текстуре шамот, а есть глина похожая на бетон". В работах использовались полуфарфор, каменные массы и красная глина. Некоторые предметы снаружи намеренно не покрыты глазурью, чтобы создать контраст шероховатой и гладкой текстур. Карантин подарил чувство успокоения, что также отразилось в работе.

Каждый предмет в коллекции уникален. При ручной лепке добиться двух абсолютно одинаковых копий невозможно: даже два идентичных по эскизу изделия из одного материала могут дать разный результат. Дело во множестве нюансов - процессе обжига или настроении, с которым подходишь к работе. Ручная лепка - во многом медитативная деятельность. Процесс требует спокойствия и терпения. "Бывает ты потратил весь день, а на изделии появились трещины или глазурь не так легла. В керамике нет предела знаниям и умениям. Этим она меня и зацепила".

Дело, к которому подходишь с удовольствием, приносит соответствующие плоды. Возможно в этом и заключается особенность коллекции "Изгиб". "Процесс создания начинается с вдохновения. Затем следует эскиз, и только потом я начинаю лепить. Иногда в ходе работы что-то меняется, а порой, если идея приходит сразу и я ее четко вижу, могу слепить изделие и вовсе без эскиза".

Сегодня изделия из коллекции "Изгиб" выставлены в шоуруме дизайнерской мебели PoМo. Говоря о дальнейших планах, Татьяна не форсирует события: "Не люблю загадывать что-то наперед, это на меня давит. Буду делать то, что чувствую в этот момент. Нет четких планов, есть только видение, которое будет приспосабливаться к ситуации. Конечно, хочется со временем выйти на другой уровень - и в плане объемов, и в плане мастерства, но перед этим предстоит еще многое освоить".