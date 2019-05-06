Нужен ли Алматы дизайн-код и регламент застройки?

Существует мнение, что в Алматы на уровне городской власти никто не занимается дизайном городских застроек и разработкой каких-то норм. Мнение оправдано, если принять во внимание хаотичную застройку, которая началась в начале 2000-х годов. Были нарушены градостроительные нормы, актуальные для старого города, появились высотки, пристройки, застекленные балконы.

На днях на Urban Forum прошло обсуждение дизайн-кода города при участии Общественного совета Алматы, управления акимата, НПП и независимой экспертной группы самого Urban Forum. В ходе обсуждения были подняты актуальные вопросы, затрагивающие внешний вид фасадов, благоустройство улиц и дизайн зданий. Экспертную группу не устроил документ, составленный Управлением городского планирования и урбанистики, и эксперты представили собственный пакет рекомендаций. Сложившаяся ситуация заставила нас задуматься, нужны ли вообще Алматы дизайн-код и регламент застройки? Мы поговорили с архитектором Алексеем Ивженко, одним из основателей мастерской Basire Design Group, о реалиях архитектурного рынка, правилах застройки и возможных методах борьбы с хаосом в городском пространстве.

Официальный регламент застройки

"На самом деле существует некий регламент, но он довольно пластичный. К моему сожалению и, одновременно, удовольствию. Когда появляется двухкомпонентный хищник, в лице застройщика и архитектора, его уже тяжело остановить. Есть хороший зарубежный пример. Несколько лет назад в Москве известному архитектору Сергею Скуратову поступил запрос. Его попросили спроектировать девятиэтажный жилой комплекс с видом на Кремль. Скуратов, будучи человеком очень принципиальным, сказал, что будет шесть этажей. После долгих споров воздвигли шестиэтажное здание. Случилось это по двум причинам. Первая – это авторитет Сергея Скуратова, у которого 30 лет практики в СНГ и 15 – в СССР, он – сверхталантливый человек с мощными художественными амбициями.

Вторая – это Москва, где квадратный метр можно продать не за 3 тысячи долларов, а за 4 тысячи. Независимо от кризиса. У нас с этим дела обстоят гораздо хуже. Экономика "не тянет" дорогие дома, люди не готовы платить за квартиры колоссальные суммы. Может быть, за исключением Esentai City. Соответственно, всё складывается из стоимости земли и стоимости строительства, с учетом инфляции. Когда себестоимость начинает "догонять" продажную цену, появляется логичный вопрос: зачем вообще строить? И это огромная проблема. Поэтому приходится балансировать. Если даже и составлять некий регламент, думаю, его будут всячески нарушать. Было бы хорошо организовать какой-нибудь общественный совет, чтобы не повторилась ситуация со зданием на ул. Кабанбай батыра (речь идет о постройке высотного ЖК на пересечении пр. Назарбаева и ул. Кабанбай батыра в старом центре). Не знаю, спасёт ли это ситуацию, но я абсолютно против девяти этажей в том районе. Это катастрофа. Я понимаю, что каждый случай застройки индивидуален. Всё зависит от ситуации, задач и ощущений. Если построить даже шестиэтажный объект на ул. Кабанбай батыра – это будет хорошо. В идеале – четырехэтажный. Но я понимаю, что никто не "отобьёт" стоимость земли.

Когда мы занимались проектированием комплекса "Легенда", я очень переживал, потому что он приличного размера. Но мы вместе с застройщиком осознанно подошли к вопросу этажности. В том районе нет культурного и исторического контекста, нет никаких доминант, к которым мы могли бы привязать объект, рядом стоит абсолютно типовая пятиэтажная застройка, слева – схожий по масштабам ТЦ "Глобус". Поэтому "Легенда" стоит в чистом градостроительном поле, и я считаю, что комплекс встал хорошо и даже стал неким магнитом. Я в своей работе не сталкивался с каким-то регламентом, но знаю, что на ул. Панфилова был прецедент, в результате которого стройку высотного ЖК остановили. Кто и каким образом это сделал, я не знаю. Но слава богу, что остановили. На самом деле, там можно построить здания в шесть этажей, и это будет "вкусно". Всё зависит от членения, масштаба, фасада.

Высотность

Все новые здания вписываются в нормы высотности. Более того, каждые два-три года КазНИИСА (научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры) выпускает новые требования и СНиП. И каждый раз идет повышение. То, что можно было проектировать 5 лет назад, сейчас уже нельзя. Все нормы идут на упрочнение: больше арматуры, крепче бетон, больше требований и так далее. Здания, построенные сейчас, прочнее советских в разы, и это факт – можно даже не сомневаться. Со старыми технологиями действительно были проблемы, любое здание выше девяти этажей – это суперструктура. Люди привыкли, что здания выше девяти этажей – это плохо, но это не так. Тем не менее, должен быть регламент высотности. Но даже если его примут, нет гарантии, что он не будет нарушен? Отличный пример – Санкт-Петербург. Единственный город, который был спроектирован и построен в соответствии со строгим регламентом, и только благодаря стабильной политической ситуации (я говорю про династию Романовых) за 300 лет сложилась структура, которая сейчас всех восхищает. У нас нет такой стабильной структуры, и поэтому считаю, что градостроительный ценз не будет стабилен. Честно, не верю, что его здесь можно соблюдать.

Продуваемость и роза ветров

Вопрос продуваемости, конечно, актуальный, но уже так далеко ушедший в нарушения, что с ним ничего не сделаешь. Мы проектировали Metropole по принципам розы ветров, чтобы была продуваемость. BI строят Central Avenue по принципу проветриваемости. В последние 4 года нормы становятся только жестче, и это радует. "Такие инъекции в больное тело", – очень люблю это говорить. Ведь постепенно оно же должно оживать.

В стране есть одна особенность: у нас не случился крах архитектурного образования, его не существует в принципе. Главная причина – колоссальная отдаленность нашей системы образования от реальности. А всё, что сейчас происходит – это просто сотрясание воздуха. Мы, например, готовы интегрироваться. Я несколько раз приходил в университеты с предложением брать студентов на работу, но мне указывали на дверь.

Дизайн-код

Вот это важно. И в этой истории есть улучшения. Стало меньше кондиционеров, но, опять же, это мелкие инъекции. Я живу в комплексе, который построен по принципу открытых террас. Мне, как архитектору, понятно, что это самый ценный элемент жилья в силу видовых характеристик (комплекс находится в горах). По непонятной мне культурной или исторической традиции люди стеклят эти террасы. Стеклят толстыми, уродливыми, пластиковыми, грубыми профилями с тонированным стеклом. И в чём парадокс: я гуляю неподалеку с ребенком, заглядываю – а внутри ничего нет. Когда застройщик пытался с этим бороться юридическими способами, то ничего не возымело действия. Жителей этот процесс только злил, они начинали бороться с застройщиком, а это ни к чему хорошему не приводит. Есть интересный пример – ЖК "Алмалы", где все построено на террасах. И ни одна не застеклена. Вы посмотрите на красивые дома "Три богатыря", как они в советское время выглядели! А сейчас из-за застекленных балконов эти дома превратились в фавелы, как в Рио-де-Жанейро. Вопрос стоит – острее не придумаешь.

Здесь же возникает вопрос сохранения наследия. В центре Москвы нельзя без согласования размера профиля стеклить исторические здания. Мы тоже можем себе такое позволить. Тогда станет возможным возвращение исторического облика города. Это просто необходимо! Думаю, что в этих целях должна быть совместная работа КСК и акимата. Должен быть разработан проект, который поддержит большая часть жителей (51%), и уже тогда должен быть выделен бюджет. Именно заинтересованность жителей – главный фактор. Новые окна, а что ещё они получат? Акимат может обустроить их двор, например. Всегда "баш на баш", тогда и пойдет работа. И это касается не только балконов, то же самое с кондиционерами и со всем остальным. Можно было бы вообще выделить исторический квадрат и запретить строить на его территории здания выше шести этажей. В такой ценз я бы поверил, и это бы работало.

Правила

Но всё, что происходит сейчас, – сотрясание воздуха. Да простят меня те, кто пытается всё это структурировать, но в регламенте нет целесообразности. Хорошо, его сегодня зафиксируют. Завтра придет новая власть и отменит этот регламент. И что делать? Международное архитектурное жюри может спасти ситуацию. Строительные решения должны проходить при участии внешнего судейства, которое никак не заинтересовано в том или ином решении. Как Ян Гейл. Многие его ругали, но он хорошо поработал, и все в итоге остались довольны. Я убеждён, что если мы начнём привлекать специалистов извне, то регламент сможет просуществовать долгое время. Для работы можно и нужно привлекать местные архитектурные бюро (я знаю аж три!), и не из-за того, что мы такие крутые, а просто мы "варимся" в этом котле. И мы готовы всячески содействовать. Но должна быть обратная связь, чтобы некомпетентные люди не могли делать "по-своему".