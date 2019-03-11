Музей им. А. Кастеева: история, архитектура и перспективы

Государственный музей искусств Казахстана имени А. Кастеева является крупнейшим художественным музеем в стране. Отдаленность региона и сложные отношения СССР с искусством оставили свой отпечаток на музее и его истории. Только в 1976 году музей получил современное здание и с тех пор располагается в нём. Редакция Buro отправилась в музей, чтобы посмотреть на состояние архитектурного памятника, заглянуть в обновленные залы и забраться на крышу к стеклянной пирамиде.

История музея

Верный (и затем Алма-Ата) был маленьким уездным городом, и искусство не сильно волновало его жителей. Куда важнее были строительство железных дорог, налаживание коммуникаций и политические настроения. С течением времени всё устоялось, город разрастался, встал вопрос культурной образованности населения. В 1935 году открылась выставка под названием "15-летие образования Казахской ССР". После закрытия выставки партия решила открыть на её базе первую Казахскую государственную художественную галерею. Тогда же ей присвоили имя поэта и художника Тараса Шевченко. Формировать коллекцию и показы помогали лучшие галереи союза, в частности Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина. В те годы у партии и партийных художников на особенном счету был стиль – социалистический реализм. Те, кто сопротивлялся новому направлению, уходили в художественный андеграунд. Например, русский авангард оставался нежелательным из-за того, что не соответствовал политическим целям правящей партии. Из-за этого картины авангардистов увозили в Центральную Азию. В частности, в Алматы и в Нукус (столица Каракалпакстана – республики в составе Узбекистана). Так вышло, что центральные музеи двух регионов могут похвастаться огромными коллекциями "нежелательного" искусства советской эпохи.

В 70-е годы в Алматы появляется первый музей народного прикладного искусства. Однако, просуществовал он всего шесть лет. В 1976 году, путем слияния галереи имени Шевченко и музея прикладного искусства, появляется Государственный музей искусств Казахской ССР. В этом же году музей заезжает в новое здание, расположенное близ цирка, театра им. Ауэзова и Дворца бракосочетания.

Архитектурные особенности

Авторы проекта – Э. К. Кузнецова, О. А. Наумова, Б. М. Новиков. Первые чертежи проекта подписаны именем Владимира Ищенко. В путеводителе "Алма-Ата: Архитектура советского модернизма 1955-1991" указано, что Ищенко просто "подарил девочкам проект". А это неизбежно означает смену оригинального видения музея. Тем не менее, проект был закончен и в итоге здание стало образцовым примером советского модернизма. В январе 1982 года здание внесли в список памятников истории и культуры республиканского значения.

Здание спланировано таким образом, чтобы посетителю было трудно потеряться. Из просторного атриума человек попадает в главный зал, оттуда – в остальные залы. Планировка обеспечивает непрерывный круговой проход по всем залам музея. На сегодняшний день в музее функционирует 12 залов. Главный архитектурный элемент музея – стеклянная пирамида в главном зале. Она обеспечивает большое количество света в зале и выполнена в два слоя (внешний и внутренний). К вечеру пирамида подсвечивается изнутри.

По периметру всего здания чередуются окна, которые размещены под углом. Сделано это для того, чтобы избежать попадания внутрь прямых солнечных лучей, которые могут испортить картины и экспонаты. Такой же принцип "функция + форма" применяется и в потолках основных выставочных залов. По крыше здания раскидано несколько десятков маленьких стеклянных пирамидок, которые обеспечивают большое количество естественного света внутри здания. Прям под ними расположен большой слой стекла, который рассеивает солнечный свет по всему залу. Это же стекло служит полом для технического этажа. Обойти полностью любой большой музей – то еще испытание. В музее банально устаешь. Для отдыха в музее им. Кастеева разбили небольшой внутренний сад. По задумке там должны были разбить фонтаны, высадить цветы и зелень, но, к сожалению, она так и не была реализована. Сейчас там растут буквально две елки.

Состояние архитектурного памятника

Все залы музея оснащены специальными холодильными установками, которые сохраняют оптимальную температуру для хранения картин. Сейчас идет установка новой пожарной системы с огромными водяными емкостями. Установка, конечно, сомнительная, но необходимая. В залах эти емкости закрыли высокими стенами.

К концу нулевых в музее прошла "реставрация", которая значительно подпортила общее состояние памятника. Вопросы о сохранности здания возникают уже около главного входа. Потрескавшийся фонтан, ультрасовременные лавочки и нелепый ковролан, проложенный к одной из дверей. Раньше фасад был отделан натуральным камнем, но его заменили на травертин. К сожалению, изменения коснулись и оригинальных дверей. Сохранить их не удалось (их заменили на современные, выполненные из дерева). Они не подходят по форме, размерам и качеству исполнения работы. Внутри атриума все намного лучше. Сохранились мраморные стены, колонны, геометрические узоры из камня на полу, даже кованные вентиляционные решетки с геометрическим узором. Но здесь же возникает главная архитектурная проблема – отсутствие контекста. В большой каменной комнате из мрамора и гранита мы видим обшарпанные кресла, странные пластиковые вывески и навесной потолок. Любовь к навесному потолку в исторических объектах заслуживает отдельного разговора. Да, он дешевый и им легко закрыть коммуникации. Но это имеет смысл только в каком-нибудь многоэтажном новом офисном здании. Здесь же это уменьшает пространство, разрушает униформность дизайна интерьера и в целом сильно дешевит общий вид. Из атриума можно пройти в столовую, сувенирную лавку, картинную галерею "Жауhar" и конференц-зал. Все эти комнаты отлично справляются со своими функциями, но ничего "исторического" там не осталось. Исключение – ребристые стены в конференц-зале, которые повторяют форму фасада.

Если пройти дальше и подняться по лестнице (оригинальные перила тоже не удалось сохранить, их заменили на современные стеклянные) нас встретит не очень приветливая дверь в главный зал музея. За ней посетителей ждет та самая пирамида. Однако из-за того, что она выполнена в два слоя стекла, за ними не видно неба и внутренний слой стекла всегда остается серым и грязным, но это вопрос к изначальному проекту. Сейчас же проблема в самом выставочном пространстве. Изначально зал отдали под скульптуры, но с течением времени посередине появилась невнятная, загадочная постройка, где выставляются разные исторические объекты. А по углам появились застекления. Все это искусственно сузило пространство и убило эффектность пространства. Зато в остальных сохранилась общая планировка и разные архитектурные элементы (выложенный узорами деревянный паркет, стеклянный потолок и тд).

Перспективы пространства

Сегодня музей им. Кастеева отлично справляет с одной главной функцией - музейной. Но если посмотреть на лучшие мировые примеры, то музей - многофункциональное пространство, точка притяжения. Да, в Кастеева проводят мастер-классы и лекции, но в обычное время здесь больше нечего делать (кроме прогулки по музейным залам). Самое обидное, что у самого здания есть огромный потенциал развить эту "функциональность". Например, внутренний сад можно отдать под музейное кафе или пространство для отдыха. Если избавиться от столовой в атриуме, то в партнерстве с ресторанной сетью можно организовать современное кафе под открытым воздухом. Подобный проект поможет облагородить территорию сада (вырвать сорняки, достроить фонтаны, высадить растения, установить лавочки и тд), создать для посетителей музея специализированную зону отдыха и стать новой точкой привлечения молодежи.

То же самое касается и крыши со стеклянной пирамидой. С улицы ее почти не видно и у людей нет возможности любоваться необычным архитектурным решением. Сейчас крыша выглядит непрезентабельно, поскольку пространство никак не используется. Из-за осадков она немного "поплыла", везде разбросаны коммуникации, а стекло пирамиды стало черным от грязи. Если выровнять пол, спрятать все провода и продумать водоотвод, то крышу можно превратить в летнюю террасу, где можно отдохнуть. Здесь же можно проводить воркшопы, кинопоказы, лекции и мероприятия разных форматов. А внутренности пирамиды и вовсе можно реорганизовать. Если продумать безопасность технического этажа и опять же спрятать все коммуникации, то пирамида может стать новым выставочным залом с очень необычной структурой.

На развитие таких проектов требуются большие вложения частных инвесторов. Но пример "Целинного" показал, что такие проекты интересны жителям и администрации города. Нам не хватает больших современных музейных пространств, которые смогут собирать вокруг себя социальные активные группы креативной сферы (искусствоведы, культурологи). У музея им. Кастеева есть все перспективы стать новым объектом притяжения и платформой для креативного класса города.