Мебель и предметы декора от пяти казахстанских студий

Чем заняться дома, если все фильмы пересмотрены, работа сделана и даже генеральная уборка проведена? Конечно, заниматься перестановкой и планировать свой новый интерьер. Поможет в этом наша подборка работ казахстанских дизайнеров.

Pepelsneg

Лейла Сарас – мастер по дереву, основательница студии Pepelsneg. Её работы – это столы, стулья, лампы, вазы, органическая посуда, биоморфные скульптуры и другие предметы декора ручной работы, сделанные из массива дерева лесных пород. Лейла также использует в своих работах стекло, металлы и мрамор, некоторые из предметов имеют инкрустации из латуни. Большинство работ её студии изготавливается из вторичной древесины – это деревья, срубленные в целях безопасности пешеходов, что дает право назвать продукцию студии eco-friendly.

Ivy Loft Co.

Ivy Loft Co. изготавливают предметы мебели и интерьера из дерева, железа и бетона. Вдохновляется мастер студии Айсулу Касымбекова свойствами самих материалов. Дизайнер старается максимально сохранять естественную форму и размеры используемого сырья. Если отобранный материал – крупный кусок дерева, его используют как столешницу, либо в качестве стола, а более мелкие срубы могут стать досками для резки. Из бетона Ivy Loft Co. делают раковины и столешницы, но чаще всего все три компонента используются сразу в одном предмете. Почти все материалы – местного происхождения, например деревянные (чаще всего из карагача), а 50-60% дубовых изделий сделаны из казахстанского дуба. Также можно заказать изделие из орехового дерева, но его уже везут из Узбекистана.

Mukhit Abdikulov

Мухит Абдикулов в первую очередь ювелир, но, помимо изготовления украшений, он занимается производством мебели на заказ – по индивидуальному эскизу заказчика, либо созданному в сотрудничестве с дизайнерами интерьеров. Большинство предметов мебели и декора сделано из латуни или обшито латунью – это лампы, светильники, созданные с применением техники чеканки, журнальные столики (из керамогранита и латуни), столы, книжные полки и настенные панно.

Knock Knock Studio

Для создания своей продукции мастер Галым Каиралапов использует дерево, металл, кожу и текстиль. Сейчас мастер фокусируется на создании светильников, но не исключает периодическое изготовление мебели. Галым также вдохновляется материалом и его свойствами. Часто мастер отталкивается от физических свойств того или иного сырья и только после этого начинает придумывать дизайн предмета, в котором можно применить эти свойства. Большинство изделий Knock Knock Studio выполнено в минималистичном стиле, отражающем любовь мастера к геометрии и функционализму.

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