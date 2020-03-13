Четкие геометрические формы, минимализм, аскетизм, сложные пространства – все это характерно для новейшей архитектуры современности. До сих пор такие решения кажутся многим передовыми, “андерграундными” или просто непопулярными. На деле, всем этим концепциям уже почти сто лет. Конструктивистское движение появилось с образованием СССР и обогнало общественность почти на век. Расскажем немного о контексте, принципах и проявлении стиля в Алматы.

Гинзбург, Мельников, Веснины и авангард

Конструктивизм как направление в культуре появился в начале XX века на территории уже советской России. Вместе с новым столетием сменилось и восприятие окружающего пространства и эстетики. Глаза устали от тяжелых вычурных форм, и авангардные художники захотели перемен. Появилась определенная лаконичность и монолитность, совершенно нехарактерная прошлому опыту. Во главе движения стояло несколько человек – Моисей Гинзбург, Константин Мельников, братья Веснины и другие. Все состояли в организации ОСА (Объединение современных архитекторов). Их мысль заключалась в том, что здание должно перестать быть пустым пространством и роль архитектуры в жизни человека должна увеличиваться. Поэтому в основе стояла не декоративная составляющая, а именно функциональная. Например, хлебозаводы-автоматы инженера Марсакова строились по форме цилиндра исключительно для поддержки кольцевого конвейера, который автоматизировал часть производства хлеба.

Яков Чернихов, "Архитектурные фантазии. 101 композиция в красках", 1933 Яков Чернихов, "Архитектурные фантазии. 101 композиция в красках", 1933 Яков Чернихов, "Архитектурные фантазии. 101 композиция в красках", 1933 Яков Чернихов, "Архитектурные фантазии. 101 композиция в красках", 1933 Яков Чернихов, "Архитектурные фантазии. 101 композиция в красках", 1933

Подход не даром назвали “авангардным”. Это была новая мысль, которая символически и технически соответствовала идеалам революции. Здания отражали нежелание людей мириться со старым укладом. Интерьер и функциональное назначение больше не поддерживало нужды привилегированного класса. Конструктивизм должен быть направлен на всех. Они много времени посвящали исследованию пространства, движению потоков людей внутри и влиянию архитектуры на сознание. Опять же – функциональное предназначение выходит на первый план. В разрезе истории это было свежим воздухом наряду со сменой политической системы и появлением беспредметного искусства.

Константин Мельников, Павильон СССР на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже, 1925 Братья Веснины, Дворец Труда, 1922 Братья Веснины, Дворец Труда, 1922

Кажущаяся простота формы вовсе не означала деградацию визуального пространства. Эстетика создавалась не за счет искусственных украшений вроде узоров, лепнины и прочего декора. Упор делали именно на форму и конструкцию. Смелые технические решения повлекли за собой совершено уникальный внешний облик. Но обманчивая простота повлекла за собой и ряд проблем. В одной из своих лекций казахстанский архитектор Алмас Ордабаев сказал, что для понимания нюансов дизайна и архитектуры конструктивизма необходим определенный набор знаний. Не обладая этими знаниями, простота может сыграть злую шутку с заказчиками проектов. Почему на территории союза и появились различные “бесформенные коробки”.

Конструктивизм в Алматы

Поскольку новое движение должно было служить на пользу всем людям, то архитекторов из центральных городов начали отправлять в союзные республики. В марте 1927 года было решено перенести столицу из Кызылорды в Алматы. С этим решением возник архитектурный вопрос. Первое по необходимости здание – дом правительства. По традиции объявляется конкурс и первую премию получает сам Моисей Гинзбург, один из основателей конструктивизма. Строительство начинается незамедлительно, к 1931 году строительство завершают. Уникальность проекта заключается в особом подходе к климатическим и бытовым особенностям региона. Перед главным входом было создано перекрытие входной лоджии, акцентированное столбами. В условиях сильного солнца, это создавало необходимую тень. По такому же принципу были сделаны многие здания исламской архитектуры. Для этого создан был и внутренний открытый летний сад с фонтаном. Поскольку это дом правительства, с функциональной точки зрения он должен поддерживать большой поток людей. А поскольку все политические изменения должны были вести к открытому правительству, близкому к народу, то и проход в здание был сделан максимально прозрачным. Сад использовался как зона ожидания, а из главного фойе открывался доступ к остальным помещениям. Человеку не было необходимости подолгу искать нужный кабинет, навигация внутри была максимально удобной. Сейчас в здании находится Казахская Национальная Академия Искусств имени Т. К. Жургенова. Несмотря на статус культурного и архитектурного памятника, здание видоизменялось и почти полностью утеряло оригинальный вид и предназначение.

Моисей Гинзбург, Дом Правительства, Алма-Ата, 1927 Моисей Гинзбург, Дом Правительства, Алма-Ата, 1927 Моисей Гинзбург, Дом Правительства, Алма-Ата, 1927

Рядом с домом правительства был возведен общественный центр, в который помимо дома также входил Дом связи (ныне главное городское отделение почты) и здание Управления Туркестано-Сибирской железной дороги. Но если Дом Связи сохранил отдаленно похожий внешний вид, то Управление утратило свой облик окончательно.

Конструктивизм был надеждой на светлое будущее. Дерзкая идея, разрыв шаблонов и сброс старых оков. Но почему тогда весь союз не был застроен смелыми и причудливыми конструктивистскими формами? Как только к власти пришел Сталин, он посчитал конструктивизм слишком “буржуазным” (как и другие виды авангардного искусства) и было решено запретить все постройки в этом стиле. Так, начиная с сороковых появился сталинский ампир. Эклектичный стиль, который отбросил новые идеи и вернулся к излишествам, тяжелому декору и не масштабности. Это была буквально насильственная смена подхода, которая идейно вернула архитектуру в прошлое. После чего конструктивизм законсервировали и перевели в статус “памятников”, которые напоминают о беспрекословной смелости начала XX века.