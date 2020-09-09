Казахский государственный цирк: история, архитектура и проблемы

Цирк – одно из самых древних искусств. Еще с античных времен толпы собирались посмотреть на представление бесстрашных и отчаянных циркачей. По чистой случайности одна из самых интересных построек Алматы – здание цирка. Большое круглое здание, остекленное по периметру, напоминающее то ли юрту, то ли советскую сахарницу было построено вопреки нормам, что говорило о смелости архитекторов. Редакция BURO. попала внутрь стен архитектурного памятника, посмотрела состояние памятника, изучила историю и описала главные проблемы.

Премьера в Саратове и решение Кунаева

Фактически в Казахстане не было полноценного циркового ансамбля. Первое выступление Казахского цирка прошло в 1970 году на манеже Саратовского цирка, где и тренировалась наша труппа. Но ограничиваться одними лишь гастролями было нельзя. Именно поэтому четырьмя годами ранее было решено построить собственное здание цирка в городе Алматы. Искать место для строительство долго не пришлось. В это же время был запланирован ансамбль на проспекте имени Абая и реке Весновка (ныне Есентай). Здание цирка стало первым, за ним последовал дворец бракосочетания, затем государственный музей искусств имени Кастеева и здание академического театра имени Ауэзова. Также планировалось строительство киноконцертного зала, однако проект не был реализован. Известный факт, что все серьезные архитектурные решения в столице принимал напрямую первый секретарь ЦК КПСС Казахстана. Говорят, что именно по решению Динмухамеда Кунаева начался проект строительства цирка в 1966 году. Главными архитекторами назначили Владимира Кацева и Арыстана Кайнарбаева.

Нужно понимать исторический контекст – в 60-е и 70-е года по всему СССР был упор на практичность. Несмотря на передовые идеи модернизма, главным в строительстве определяли дешевизну и эффективность. Именно поэтому был упор на типовые проекты. Партия хотела унификации, не столько ради политических целей, сколько ради увеличения масштабов строительства. Несмотря на разработку типового проекта цирков, в Алматы было решено возвести здание с уникальной архитектурой. Уникальным проектом это конечно можно было назвать с натяжкой, так как за основу был взят цирк в Ашхабаде. Мы видим такую же ротонду, остекление и купол с дополнительным элементом сверху. Однако, уже на уровне проектирования начались серьезные изменения – был обустроен цокольный этаж с гардеробной, была увеличена высота подъема купола. С точки зрения эстетики он также довольно сильно отличался, заметнее всего металлическая черепица, покрывающая крышу. Также здание обнесли большим фойе по периметру всего здания, а глухие стены было решено заменить на стекло. Это было характерно для многих модернистских зданий Алматы. Так архитекторы хотели добавить легкости грубым геометричным силуэтам. Даже простейшие типовые жилые здания следовали этому принципу. Как правило первые этажи отдавали под коммерцию, их и обносили стеклом. Все это должно было создавать некий образ будущего – город, в котором большие бетонные блоки словно парят в воздухе. Огромное внимание уделяется архитектуре основного здания, но нельзя забывать о служебно-производственном корпусе. Да, там совершенно нет излишеств и каких-то интересных приемов, обыкновенные одноэтажные и двухэтажные здания, расположенные вокруг хоздвора. Там располагаются конюшни. Лошади – неотъемлемый элемент местных выступлений, сохранившийся с древних времен. Также здесь можно найти помещения для содержания других животных, склады для хранения инвентаря и малый манеж. Он не используется для выступлений, только для тренировок. Однако по масштабу он соответствует реальному, что позволяет в полной мере артистам готовиться к своим будущим выступлениям. К 1986 году к корпусу пристроили дополнительное помещение

Состояние сегодня и потенциал

Цирковые выступления в 21-м веке – это всегда спорно. Встает вопрос об этичном обращении с животными. Однако в этом материале мы хотим сфокусироваться на проблемах архитектуры, не этики. На удивление экстерьер здания сохранился хорошо. Конечно, при ближайшем рассмотрении видно множество недочетов в виде треснутой краски, сколов бетона или заржавевшего металла на крыше. Таких мелочей множество, но все это вполне естественные проблемы, которые появляются за время долгой эксплуатации здания. Это говорит о явной необходимости капитального ремонта. Однако радует сохранение общего облика архитектурного силуэта. Отдельной похвалы заслуживает касса, отделанная керамическими плитками, каждая из которых выкрашена в свой цвет. Перед цирком стоит большая рекламная мачта. К сожалению, она не выполняет никаких функций, хотя раньше не ней висели неоновые рисунки, которые ярко светились ночью. Учитывая ностальгический образ цирка, было бы идеально восстановить неоновые лампы с целью сохранить аутентичность и уникальную эстетику.

Главное разочарование, как и со всеми памятниками модернизма в Алматы – небрежность “реконструкторов” и “рестовраторов” в нулевые. Ценность любого архитектурного памятника составляет не столько общий вид, сколько детали. К сожалению, их ценят меньше всего. Например, металлические двери заменили на пластиковые. Да, это проще, дешевле и удобнее для подрядчиков, но архитектурная ценность стала нулевой. То же самое касается и цокольного этажа. Из оригинальных материалов и элементов не осталось ничего, кроме большого барельефа, за авторством Виктора Константинова Иннокентьевича. Однако все остальное, начиная от терразитовой штукатурки с мраморной крошкой, вплоть до выкладки на полу. Благо второй этаж сохранился намного лучше. Здесь и типичный для СССР пол из камня, колонны, украшенные мрамором, металлические перилла с огромными деревянными ручками. Большие парадные двери заменили во время реконструкции, однако дизайн до сих пор напоминает оригинал. На третьем этаже остался деревянный паркет, но, судя по всему, его не обновляли с момента постройки, почему в некоторых местах дерево потрескалось. Но если говорить об эстетике, на лицо возникает множество дополнительных проблем. Это непонятные стойки (буфеты) с яркими рисунками, случайные картины на колоннах и лампы для их освещения, аляпистые шторы и кресла сиденья в случайных местах. Конечно, это мелочи и их можно легко исправить. Для этого достаточно взглянуть на архивные фотографии и посмотреть, как выглядели интерьеры в их оригинальном состоянии. К сожалению для того, чтобы возвратить цокольный этаж к первоначальному виду придется провести серьезные работы. Основной зал выполняет свою функцию, однако и здесь заметны косметические недочеты. Хаотичность в дизайне – следствие недобросовестных реконструкторов. Исправить это возможно, но только при условии, что здание попадет в руки компетентных специалистов (тех, кто умеет работать с советским модернизмом). Ведь учитывая растущую популярность советской архитектуры, у алматинских памятников есть все шансы попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако для этого необходима аккуратная, трепетная и вдумчивая работа со стороны реставраторов.

Цирк интересен как архитектурный памятник еще и потому, что он полностью сохранил свою функцию в 21-м веке. Циркач – это удивительная профессия, которая по праву считается одной из древнейших. И у современного алматинца есть все возможности посмотреть на это искусство воочию. Да, налицо нехватка бюджета. Отсутствие функционирующих институций по развитию культуры не позволяет развиваться труппе цирка в полной мере. И в этом наша вина, цирк – это не пережиток прошлого, это удивительный культурный и архитектурный пласт, который должен ценить каждый житель города.