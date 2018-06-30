Как сделать Алматы лучше: мнение 5 архитекторов

За последние два года Алматы сильно преобразился. В городе начали реновацию старого центра, появились пешеходные улицы, начали обновление арычной системы, а власти даже подняли вопрос сохранения архитектурного наследия. Редакция Buro 24/7 провела диалог с пятью архитекторами и дизайнерами, чтобы узнать как сделать город еще лучше.

Алексей Ивженко

Хаотичная застройка, отсутствие норм и полное отсутствие критики - самые острые проблемы. Нет международного жюри, которое могло бы ставить точку не с высоты казахстанского опыта, а мирового. То есть профессиональная международная команда, со свежим, беспристрастным и светлым взглядом, поставленными задачами - выносит проекты на критику, которая не сводится к политике или архитектурному замыслу. Команда обязательна должна быть извне, не принадлежать ни к одной из партий, ни к одному из бизнесменов. И конечно их работа должна быть оплачена. Вот хороший пример - Ян Гейл предложил сделать город другим и он изменился. Панфилова спроектировали и что-то да получилось. В итоге жители довольны, сам Ян доволен и это прекрасно.

Меня раздражают такие слова как "урбанистики" или "архкод". Но архкод необходим, это однозначно. На деле когда правительство нанимает профессиональных архитекторов он автоматически появляется сам. Как поступила Москва - город очистили от все мишуры, перекидок и так далее. Нам нужно пойти тем же путем. То же касается и сохранения архитектуры и памятников советского модернизма. Их нужно защищать грудью и всем чем можно. Когда я услышал, что какие-то люди были "за" снос здания на Мира-Кирова - это вводит меня в состояние ступора. Извините за параллель, но это тоже самое, что сказать "Мои мама и папа не модные - я от них отказываюсь". Я бы не назвал это проблемой, это катастрофа и я не преувеличиваю. Потому что это убийство и эти здания нужно защищать и сохранять. У нас был диалог с потенциальным заказчиком, который хотел снести здание в "золотом квадрате". В течение обеда я пытался доказать ему, что можно сохранить текстуру фасада, не разрушая его. Такие ситуации возникают из-за отсутствия архитектурной школы. Чтобы это решить нужно создать реальную конкурентную среду и судить ее должны, так же профессионально. Тогда может быть в течение 15-20 лет будет лучше.

Аскар Сиитов

В городах Казахстана происходит то, что называется business-leaded development. То есть развитием города управляет бизнес, а глобального городского девелопмента просто нет. Здесь нужны стратегии пространственного развития. Из этого вытекает следующая проблема - отсутствие общественной повестки. Про урбанистику не пишут в СМИ, телеканалы не снимают свои сюжеты, на YouTube нет сюжетов, ей не обучают в школах. Конечно на таких платформах как URBAN FORUM говорят о городской среде, но ей нужен прогресс и государственная поддержка. Жители не понимаю, что такое комфортная, безопасная городская среда. Нужно привлекать людей к созданию и развитию общественных площадок, сообществ. Улица, дом и дорога - часть урбанистики, а с ней мы сталкиваемся каждый день. У нас очень мало сообществ и у горожан нет мотивации в них состоять и тем более развивать. В Алматы около 10-15% населения вовлечены в работу таких сообществ. Например, в странах Скандинавии один человек участвует в жизни как минимум 6-8 таких сообществ.

Все удобные города объединяют правильно расставленные приоритеты. На первом месте - пешеход, затем велосипед (и альтернативные виды транспорта), общественный транспорт и только в самом конце автомобили. Конечно, у нас улучшилось отношение к пешеходу, появились пешеходные улицы и велодорожки. Мы меняемся - это несомненно радует. Но чтобы сделать город по-настоящему удобным - нужно постоянное взаимодействие местных властей и жителей.

Савва Матвеев

Одна из главных проблем города - это большое количество внутренних границ. После приватизации 90-х годов в частной собственности оказалось много объектов, которые не должны были там оказаться. Люди окружили себя заборами и пропало доверие как к городской среде, так и друг к другу. В идеале часть объектов нужно вернуть в городскую собственность, но лучше найти подход к владельцам участков и зданий. Для решения проблемы низкого уровня доверия необходимо создавать общественные пространства, насыщенные различными функциями, где люди из разных социальных групп смогут вместе развивать социальный капитал города. Отличный пример - это East Village в Нью Йорке. Со временем этот закрытый, коммерческий район стал открытым, прозрачными дружелюбным к человеку. Все это благодаря активной общественности, которая добивалась законного проведения фестивалей, ярмарок, митингов и развивала активный соседский образ жизни. Улица Панфилова - это хороший прецедент, есть много спорных моментов, но начало положено.

Также острой проблемой города является маятниковая миграция и стремительный прирост населения. Правильно было бы разделить районы города по глобальным функциям, при этом обеспечив каждый качественной и доступной инфраструктурой. А проблему транспорта и экологии мне кажется поможет решить ограничение въезда иногородних автомобилей, на сколько мне известно в город ежедневно въезжает около 250 тысяч машин.

Если говорить о каких-то менее глобальных вопросах, меня беспокоит качество уличного освещения. Его практическое отсутствие делает город как минимум небезопасным и создает дополнительные преграды для передвижения.

Пристройки к зданию - я считаю, это неуважение к архитектору, который это здание проектировал. Каждый такой вопрос нужно рассматривать индивидуально, предварительно проанализировав вообще необходимость капитальной пристройки, и желательно решать такие вопросы через автора проекта.

Роландас Ключинскас

Город занимает большую территорию, а все магниты, точки притяжения (магазины, бизнес-часть, культурное времяпрепровождение, театры, кинотеатры) находятся в одном месте. К ним нужно ехать. Это отнимает очень много времени. Каждый день алматинец теряет драгоценное время в транспорте. В центре города уже есть активность, но и даже там есть огромные перспективы для дальнейшего развития. Решение - создание региональных точек, которые смогу развиваться изнутри, я говорю о наличии среднего и малого бизнеса. Магазинчики, ТРЦ, театры, кинотеатры. Это и есть децентрализация. Тогда человек остается там, где он живет, из этого выходит больше социальных контактов, люди начинают больше общаться. И если у себя так хорошо, то зачем куда-то ехать?

Есть отличные примеры в мировой практике. Например в Лондоне проводилась большая урбанистическая реконструкция старого вокзала. Он потерял изначальное предназначение и это здание с живописным старым фасадом переоборудовали в культурный центр, который стал притягивать людей. То же самое можно было сделать и с нашим трамвайным депо, но проект, по сути, закончился ничем. А у нас очень много эти заброшенных заводских помещений, их нужно развивать и тогда люди будут ехать туда из других центров. Вот в Вильнюсе есть район Ужупис, в 90-е он был полузаброшенный. Было даже страшно заходить туда. Но в итоге там появилась инициативная группа художников, музыкантов, философов и интеллектуалов. Они сделали собственную "конституцию" для этого района, которая была основана на человечности и сделана для горожан. Они начали взаимодействовать с государством и делали акцент на том, что хотели сами жители. Так выросло их самосознание и это притягивает людей как некое культурное явление.

Вот улица Панфилова - хороший образец, пусть и в центре. Все говорили - "да кто там будет ходить", вот пожалуйста! По периметру все возродилось, заведения открываются одно за другим. А раньше в Алматы так было везде и вернуть это совсем несложно.

Андрей Лоташ

О карте застройки и нарушенных условиях аэрационного режима говорили неоднократно. Меня больше интересует, что мы можем с этим сделать. Прежде всего, город не адаптирован для жителей с ограниченными возможностями. Мы сотрудничаем с управлением архитектуры города и я знаю, что акимат ведет активную работу чтобы сделать Алматы комфортным для всех. Многие улицы подверглись реконструкции, теперь они оснащены тактильной плиткой, убрано много барьеров, также имеется множество запланированных изменений.

Нам просто необходимо заниматься развитием экологических привычек у жителей города. Но без участия и поддержки городских структур - это сложно сделать. Например, разделение мусора должно стать эко-приоритетом для каждого казахстанца. В данном случае нужна перезагрузка всей системы. Начиная от принятия проблемы в голове, вплоть до обновления стандартов сбора и утилизации.

И пока не очень понятно как город будет решать проблему с парковкой, которую сократили за последний год. Но на примере мегаполисов с большой плотностью автомобилей мы видим, что автоматизированные парковочные станции решают проблему уличной парковки.

Касаясь вопросов общей планировки города сейчас все сконцентрировано в старом центре, точки общепита и пешеходные зоны. Необходима децентрализация, равномерное развитие инфраструктуры и культурной составляющей города. Важно, чтобы предприниматели и городские власти активно сотрудничали по этому вопросу. Например французская компания SNCF со своей культурной инициативой Les Sites Artistique Temporaires превращает заброшенные ж/д станции в креативные пространства. Одно из таких пространств называется - Ground Control, оно работает уже второе лето в 12 квартале Парижа на территории старого депо. Внутри множество ресторанов, кафе и фуд-траков, множество мелких магазинов, активностей, выставка и винтажные поезда. Он справляется с главной задачей - привлечь внимание горожан к району.