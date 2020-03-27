Выбирать компактные жилища стало модно и практично. Многие из миллениалов сегодня предпочитают снимать комнаты в квартирах и живут с друзьями. У таких пространств много плюсов, но есть и свои минусы: главный из них сложность в оптимизации жилой площади. Поэтому мы решили обратиться к экспертам по планировке квартир и изготовлению мебели компании Gaan’s, чтобы спросить, как лучше всего оптимизировать свое пространство, когда его не так много.

С чего начать?

Начать с капитального ремонта – это лучший способ полностью преобразить и подстроить жилье под себя. В любом случае, если вы переезжаете либо живете в давно обжитом доме, первым шагом должна стать уборка и последующее избавление от ненужных предметов. Жизнь в маленькой квартире должна быть немного похожа на жизнь минималиста. Если стать настоящим минималистом вы не готовы при выборе новых предметов отдавайте предпочтение многофункциональной мебели, либо попробуйте найти новое применение старой.

“Планировать пространство желательно на самом начальном этапе, чтобы оптимально утилизировать каждый сантиметр площади. Если вы уже живете в обжитой квартире, необходимо избавиться от всех ненужных вам предметов, которые захламляют вашу территорию. Научиться регулярно организовывать и разгружать свое пространство поможет вам эффективно использовать площадь квартиры и в будущем.”

"На этапе ремонта советуем задействовать стены, обязательно выделите место для встроенной мебели или других отсеков для хранения вещей. Также старайтесь полностью утилизировать высоту вашего потолка, например, используйте открытые полки (от пола до потолка) для книг, предметов декора и других вещей", – рассказывает команда Gaan's.

"Небольшим помещениям нужно много естественного света. Старайтесь не нагружать окна тяжелыми шторами и этим самым вы добавите "воздуха" в комнату. Светлые тона стен тоже помогут вам визуально расширить пространство.”

Более того, в маленькой квартире, как мы уже говорили, выгоднее всего использовать предметы мебели с разными предназначениями. Например, эксперты компании Gaan's советуют использовать одну из открытых полок для книг, как рабочее место, сделав ее более шировой либо раскладной или рассмотреть кровать с нижними выдвижными ящиками для хранения, выбрать диван, который раскладывается в спальное место для гостей либо в качестве кровати хозяина квартиры.

Как правильно зонировать пространство?

Часто те, кто живет в маленьком помещении, комнате или студии сталкиваются с проблемой зонирования комнаты, так как хозяину приходится отдыхать, работать, встречать гостей, выделять место для домашних тренировок в одном месте. Как это можно сделать без стен рассказали наши эксперты:

“В первую очередь необходимо определить, что для хозяина в приоритете. Возможно, он гостеприимный хозяин и не представляет свою квартиру без уютной кухни, большого стола в гостиной для приема друзей и близких. Или, наоборот, он может быть интровертом и дом для него - пристанище, где он хочет расслабиться в конце дня за просмотром фильмов через проектор, удобно устроившись на мягком большом диване. Любо он ведет активный образ жизни и предпочитает проводить время вне дома, но при этом ему нужно иметь место для лыж, сноуборда, походной палатки и велосипеда."

Любой дом должен быть отражением своего хозяин. Например, иметь большой деревянный стол не обязательно, его тоже можно сделать раскладным. Любой традиционной мебели возможно найти более компактный либо функциональный аналог.

"При этом не обязательно отдавать больше квадратных метров на любимые занятия, так как есть много разных вариантов, как визуально поделить помещение, не поднимая стен. К таким методам относятся стеклянные перегородки, открытые стеллажи, ширмы и шторы. Из менее заметных, но не менее эффективных- разграничение пространства путем разных цветов для стен, например, одним цветом можно выделить уголок для работы, такую же функцию могут выполнить и ковры, либо мягкая мебель”, – советуют эксперты Gaan's.